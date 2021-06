Los secuestradores de Entebbe – La historia completa

Aurora- por Jonathan Spyer (The Jerusalem Post)

La incursión de Entebbe del 4 de julio de 1976 es recordada como un punto culminante de la guerra antiterrorista en general, y de la contribución israelí en ese campo en particular. La redada implicó una audacia asombrosa, inteligencia localizada y precisa, gran coraje y habilidades militares profesionales del más alto nivel. Sigue siendo un tema de estudio en institutos militares de todo el mundo. La oscura red que tramó dañar a judíos y a Israel incluyó a algunos sorprendentes actores. Crédito foto: Moshe Milner/GPO.

Se ha prestado poca atención a la naturaleza precisa del enemigo al que se enfrentó la Sayeret Matkal [Unidad de Reconocimiento del Estado Mayor] de las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] y otras fuerzas confrontadas esa noche en el aeropuerto de Uganda. Esto merece ser rectificado.

La fuerza que llevó a cabo el secuestro del vuelo 139 de Air France en ruta de Tel Aviv a París el 27 de junio de 1976 representaba la vanguardia más amenazante de una intrincada estructura. Dentro de este nexo estaban incluidos los principales grupos militantes palestinos, las organizaciones de izquierdas radicales alemanas y, detrás de ellas, el apoyo logístico y material de la URSS y varios Estados árabes aliados.

El equipo terrorista que llevó a cabo el secuestro estaba oficialmente alineado con una organización autodenominada Frente Popular para la Liberación de Palestina – Maniobras Externas (FPLP-ME). Este extenso juego de iniciales oscurece tanto como revela.

El equipo de cuatro personas estaba formado por dos hombres árabes palestinos y, como es sabido, dos alemanes, un hombre y una mujer. Los palestinos, Jayel al-Arja y Fayez Abdul-Rahim al Jaber, eran altos operativos del FPLP. Los alemanes, Wilfried Bose y Brigitte Kuhlmann, eran miembros de una red paramilitar de extrema izquierda en Alemania conocida como las Células Revolucionarias.

A los cuatro, sobre el terreno en Entebbe, se unieron otros seis operativos del FPLP. Los cuatro secuestradores y tres de los seis que se les unieron en el terreno fueron abatidos la noche del 4 de julio.

La presencia de dos alemanes entre los secuestradores abatidos por las FDI en la Operación Thunderbolt [Rayo] en el aeropuerto de Entebbe es uno de los elementos más conocidos de todo este episodio. El trasfondo de cómo esas personas, el dueño de una librería y una ex educadora, domiciliados en Fráncfort, llegaron a estar presentes en el aeropuerto son menos familiares.

Profundizar en el trasfondo organizacional y las biografías de los secuestradores de Entebbe ofrece una ventana fascinante a la torturada política de la Europa de posguerra y de la Guerra Fría, el naciente movimiento nacional palestino y quizás también las patologías no resueltas de Alemania hacia los judíos.

El FPLP-ME

El PFLP-ME, dirigido por el Dr. Wadie Haddad, a veces se describe como un “vástago” o “escisión” del más conocido Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Haddad, un cristiano palestino nacido en Safed en 1927, era un colaborador cercano del fundador del FPLP, George Habash. Ambos eran médicos y graduados de la Universidad Americana de Beirut. Cuando Habash fundó el FPLP después de la Guerra de los Seis Días en 1967, Haddad se convirtió en el líder de su ala militar. En los años siguientes, dirigió una serie de ataques de alto perfil contra objetivos israelíes y jordanos, incluidos los secuestros de Dawson Field’s en septiembre de 1970 y el secuestro de un avión de El Al en 1968.

Varios relatos que simpatizan con el FPLP afirman que en algún momento a principios de la década de 1970, Wadie Haddad fue expulsada de la organización y luego continuó operando en el campo del terrorismo internacional, usando el nombre de FPLP-ME. La razón citada para su supuesta expulsión es el efecto negativo de los eventos de Dawson’s Field sobre la posición de los palestinos en Jordania.

Los motivos de esta afirmación son bastante obvios. El FPLP fue y sigue siendo una parte integral de la OLP. Esta, a su vez, estaba y está comprometida con la diplomacia internacional y la actividad política formal abierta. La asociación con una organización que se dedicaba a atacar deliberadamente a civiles y a la aviación civil, señalar a los judíos como víctimas y asociarse con terroristas alemanes antisemitas no conduciría al éxito de estos esfuerzos.

Nunca se ha presentado ninguna prueba de la supuesta “expulsión” de Wadie Haddad del FPLP. Más bien, toda la evidencia sugiere que el FPLP-ME fue un conveniente frente negable para el propio FPLP.

La táctica de presentar el elemento terrorista internacional dentro de una organización como algo separado de ella es familiar. El movimiento palestino Fatah, más grande, lo empleó de manera similar con la creación de la ficticia organización “Septiembre Negro” durante el mismo período de tiempo para disfrazar las actividades de Fatah en el campo del terrorismo internacional.

Cuando Haddad murió en 1978 (al parecer como resultado de un exitoso envenenamiento por parte del Mossad de Israel), el FPLP le ofreció un gran funeral en Bagdad en abril de ese año. No se mencionó ninguna escisión o división en el movimiento. El portavoz de la organización, Bassam Abu Sharif, elogió a Haddad como “miembro fundador” del FPLP. Describió a Haddad como el “responsable directo de la rama de operaciones especiales del FPLP. Era el líder de las operaciones especiales contra el enemigo”.

Los documentos del Comité de Seguridad del Estado de la URSS, más conocido como la KGB, traducidos en secreto del archivo de la KGB por el disidente soviético Vladimir Bukovsky en 1992, respaldan aún más la afirmación de que cualquier distinción entre el FPLP y la organización de Haddad es falsa.

En un documento fechado el 23 de abril de 1974, el entonces jefe de la KGB, Yuri Andropov, describe a Haddad como “miembro del Politburó del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), jefe de la sección de operaciones externas del FPLP”. El documento se refiere a la solicitud de Haddad de asistencia al FPLP por la URSS para sus operaciones externas y recomienda una respuesta positiva.

Otros documentos en el archivo indican que esta ayuda estaba próxima. También describen a Haddad mismo como un agente de la organización de inteligencia soviética: “El agente de inteligencia de la KGB W. Haddad, jefe de la sección de operaciones externas del Frente Popular de Liberación de Palestina, recibió un envío de armas y municiones de producción extranjera (53 metralletas , 50 pistolas, incluidas 10 con silenciador, 34.000 cartuchos de munición) ”.

Vasili Mitrokhin, un antiguo archivero de la KGB que desertó al Reino Unido en 1992, confirmó que Haddad fue reclutado como agene por los soviéticos en 1970.

Entonces, el primer e importante elemento a entender con respecto al secuestro del Vuelo 139 es que fue realizado por el FPLP, que fue y sigue siendo una parte integral de la OLP. El segundo punto a tener en cuenta es que en el momento del secuestro, el FPLP recibía ayuda y asistencia de la Unión Soviética. Por tanto, cabe sospechar razonablemente que la URSS conocía los planes de la operación, aunque no se puede afirmar con certeza.

Las Células Revolucionarias

Los documentos de la KGB citados anteriormente señalan que el armamento destinado al FPLP se destinó al Golfo de Adén. Esta zona se encontraba en las aguas territoriales de la República Democrática Popular del Yemen. Yemen del Sur era un Estado árabe alineado con los soviéticos, el único Estado árabe que se declaró comunista. Fue el centro de la actividad encubierta de la URSS en el mundo árabe.

Entre las actividades que tuvieron lugar en el suelo de Yemen del Sur se encuentran programas de entrenamiento militar para militantes de una variedad de organizaciones que participarían en operaciones terroristas y paramilitares como parte de la red internacional financiada por los soviéticos y administrada por los palestinos. Entre las personas que se graduaron de un programa de formación de este tipo en algún momento de 1974 a 1975 se encontraban dos jóvenes alemanes partidarios de la causa palestina: Wilfried Bose y Brigitte Kuhlmann.

¿Cómo encontraron estos dos jóvenes alemanes de izquierda radical su camino hacia un nexo de terror internacional apoyado por el dinero y la logística soviéticos? Hay un largo camino desde las librerías y cafés de Fráncfort hasta los campos de entrenamiento de Yemen del Sur, y luego hasta la terminal del aeropuerto de Entebbe. ¿Qué los llevó a este viaje?

Bose y Kuhlmann eran miembros fundadores de una violenta organización radical de izquierda alemana llamada Revolutionaire Zellen [RZ], o Células Revolucionarias. Este grupo fue una de las tres organizaciones armadas que surgieron de los restos de la Nueva Izquierda alemana a principios de la década de 1970. Los otros dos eran la más conocida Facción del Ejército Rojo (o “Grupo Baader-Meinhof”) y el movimiento anarquista “2 de junio”.

Las Células Revolucionarias se diferenciaban un poco de los otros dos grupos en que no buscaban crear cuadros clandestinos comprometidos de tiempo completo. Más bien, el RZ empleó una estructura celular poco organizada en la que los miembros continuaban con sus vidas normales, mientras que al mismo tiempo participaban en las actividades del grupo.

Esto llevó a que tanto la policía alemana como sus compañeros de izquierda los describieran burlonamente como “revolucionarios de fin de semana”. Sin embargo, la naturaleza laxa y descentralizada del movimiento sirvió para evitar la detección y el desmantelamiento por parte de las autoridades.

Como resultado de esta modalidad, las vidas de Bose y Kuhlmann en el año o dos antes del secuestro consistieron en una combinación de activismo de izquierda abierta con actividades encubiertas ocasionales.

Bose, quien era amigo del notorio terrorista venezolano Ilich Ramírez Sánchez (“Carlos el Chacal”) era también una figura muy conocida en la escena de izquierda de Fráncfort. Fue cofundador de la editorial “Roter Stern” (Estrella Roja), que mantenía una oficina y una librería en Holzhausen Strasse en la ciudad.

Kuhlmann, que era la novia de Bose, vivía en una casa comunitaria mantenida por Roter Stern en sus oficinas y trabajaba para la editorial mientras estudiaba a tiempo parcial en la Universidad de Fráncfort. Es interesante notar de pasada que Joschka Fischer, futuro ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, era otro de los habitués de la escena izquierdista de Fráncfort en aquel momento.

Pero a pesar de la naturaleza de tiempo parcial y los adornos bohemios de estos jóvenes radicales, las Células Revolucionarias no eran simplemente farsantes. Desde el principio, Bose, Kuhlmann y los demás se pusieron a disposición de los grupos terroristas palestinos para recibir asistencia con infraestructura y la logística en suelo alemán.

Sobre esta base, según el profesor Jeffrey Herf en su libro Guerras no declaradas con Israel, citando el testimonio de Hans Joachim Klein, un desertor posterior del grupo, las Células Revolucionarias ofrecieron alojamiento y ayuda logística a la organización Septiembre Negro (el equivalente negable de Fatah al FPLP-ME) durante el ataque a la delegación israelí a los Juegos Olímpicos de Munich en 1972.

El grupo de Bose apuntaba directamente a objetivos israelíes en Alemania. Atacaron una agencia de viajes israelí en Fráncfort el 26 de agosto de 1974. El 8 de febrero de 1976, atentaron con explosivos contra las oficinas de Israel Bonds en Berlín.

Las Células Revolucionarias también atacaron abiertamente a figuras de la comunidad judía en Alemania. En este aspecto, estaban siguiendo un patrón de indiferencia práctica hacia esa supuesta distinción entre antisemitismo y antisionismo, que era su postura oficial. Según el testimonio de Hans-Joachim Klein, las Células Revolucionarias habían colocado a Heinz Galinski e Ignatz Lipinski, líderes de la comunidad judía en Berlín y Fráncfort respectivamente, en una lista de personas para ser asesinadas. Incluso el cazador de nazis Simon Weisenthal, según Klein, fue propuesto por Wilfried Bose como objetivo de asesinato.

Las Células Revolucionarias se beneficiaron de la asistencia financiera directa del FPLP en este momento. Según Klein, Wadie Haddad pagaba 3.000 marcos alemanes por mes a cada miembro en Alemania Occidental.

Varios otros países, entre ellos Italia, Estados Unidos, Francia, Holanda y el Reino Unido, fueron testigos del surgimiento de pequeños grupos armados entre las filas de partidarios de la Nueva Izquierda. Todos estos grupos eran pro palestinos. Todos apoyaron el terrorismo palestino. Ninguno de ellos apuntó a instituciones de la comunidad judía (o incluso de Israel) con un nivel de enfoque e intensidad similar al de sus camaradas alemanes.

El ataque de la Nueva Izquierda a las instituciones judías nacionales en Alemania no fue una invención del grupo de Bose y Kuhlmann. Su primer caso tuvo lugar el 9 de noviembre de 1969, cuando los “Tupamaros West Berlin”, según un libro de 2006 del autor alemán Wolfgang Kraushaar, intentaron detonar una bomba en un centro comunitario judío en Berlín Occidental.

También hay fuertes indicios de que un ataque incendiario contra un geriátrico judío en Munich, el 13 de febrero de 1970, en el que murieron nueve residentes, fue llevado a cabo por individuos que emergieron de la izquierda radical. Nadie fue imputado nunca por estos hechos.

El entonces primer ministro Yitzhak Rabin observa uno de los aviones Hércules C-130 Lockheed que facilitó el regreso de los rehenes a Israel (Foto: Uri Zahik / Portavoz de las FDI)

El camino a Entebbe

El secuestro del vuelo 139 de Air France fue, por lo tanto, obra de una red que reunió armas y asistencia logística soviéticas, y organizaciones nacionalistas palestinas, Estados árabes alineados con la URSS y jóvenes europeos motivados por una mezcla de profeso radicalismo izquierdista y hostilidad apenas disimulada hacia los judíos. La ruta que conduce al secuestro no habría sido posible sin la participación de todos estos elementos en varias etapas del camino.

La conducta tanto de Wilfried Bose como, según los testimonios de testigos, en particular de Brigitte Kuhlmann durante el transcurso del secuestro, estuvo en consonancia con la orientación descrita anteriormente. Kuhlmann, la ex educadora de Hannover que se ofrecía como voluntaria con niños con discapacidades mentales en su tiempo libre, fue recordada universalmente por su particular crueldad y furia durante el transcurso del secuestro y en el posterior encarcelamiento de los rehenes.

El secuestro incluyó la famosa separación de los rehenes israelíes y judíos de los pasajeros no israelíes y no judíos.

En este sentido, vale la pena señalar las afirmaciones recientes de que esta selección incluyó solo a judíos israelíes. Tales afirmaciones son falsas. Es indiscutible que al menos 10 judíos no israelíes fueron obligados por los secuestradores a unirse al grupo de 84 israelíes. También es indiscutible que varios israelíes judíos con doble nacionalidad y no israelíes lograron mediante un subterfugio unirse al grupo que fue liberado. Estos dos hechos sugieren, como era de esperar, que los secuestradores no pudieron determinar con certeza forense la identidad etno-religiosa de todos sus rehenes.

Pero la indiscutible presencia involuntaria de varios judíos no israelíes entre los rehenes refuta la idea de que los secuestradores no apuntaron también a personas de esta descripción entre los pasajeros. Una indiferencia tan benigna habría sido completamente inusual para los miembros de las Células Revolucionarias, dado su conocido ataque a judíos no israelíes en Alemania.

En el evento, casi todos los rehenes, israelíes y no israelíes, fueron rescatados. El largo viaje de Bose, Kuhlmann y sus colegas terminó en su encuentro con la Unidad de Reconocimiento del Estado Mayor de las FDI en la Terminal del Aeropuerto de Entebbe el 4 de julio de 1976.

La estructura que llevó a cabo el secuestro del Vuelo 139 parece bastante lejana ahora. La URSS se ha ido. La República Popular del Yemen del Sur pronto lo seguiría. Las Células Revolucionarias, hambrientos de financiación, se disolvieron en 1991. El FPLP sigue en el negocio de una manera menor. Ha sido eclipsado durante mucho tiempo por las organizaciones del Islam político como el rostro más activo de la militancia palestina. Algunos jóvenes europeos todavía se sienten atraídos por la cuestión palestina. Muchos vinieron a trabajar como voluntarios con organizaciones pro palestinas en el período 2000-2004. Sin embargo, pocos (en contraste con sus camaradas islamistas) parecen hoy inclinados a tomar las armas por la causa.

No obstante, es digno de recordar que hace 44 años, los esfuerzos conjuntos de una oscura red internacional que reunía los recursos de una superpotencia, el territorio de un Estado árabe, las estructuras de un importante movimiento político palestino y las creencias y complejos de varios de los radicales alemanes de izquierda se dedicó a la caza deliberada de civiles israelíes y judíos en todo el mundo.

“Cuando no se retiene la experiencia, la infancia es perpetua”, en palabras del filósofo español George Santayana, y “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”.