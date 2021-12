Una vez más, Qatar salva a Hamas

PorIsrael- por Stephen M. Flatow (JNS.org)

Cada vez que el régimen terrorista de Hamas en Gaza está al borde del colapso, el estado del Golfo de Qatar llega montado en un caballo blanco como un caballero de brillante armadura para asegurarse que Hamas vivirá para ver otro día. ¿Qué pasó con el Qatar «moderado» que los líderes judíos estadounidenses elogiaban hace apenas unos años? En la foto: El emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani (derecha) se reúne con el presidente del Buró Político de Hamas, Ismail Haniyeh (2o a la izquierda), en Doha, Qatar, el 23 de mayo de 2021 (Consejo del Emirato de Qatar.

Esta vez, Hamas supuestamente se está quedando sin dinero para pagar los salarios de sus empleados. Si no les paga a sus empleados, no trabajan. Y si sus trabajadores no trabajan, su régimen de gánsters colapsa. El colapso de Hamas obviamente sería algo bueno para Israel, Estados Unidos y la civilización moderna en general.

Pero, una vez más, Qatar se ha puesto del lado de los malos.

El nuevo acuerdo, según informes de los medios, implicará que Qatar envíe combustible a Gaza a través de Egipto. Entonces, Hamás venderá el combustible para cubrir su nómina.

Eso mantendrá a Hamas en el poder para que pueda seguir disparando miles de misiles contra jardines de infancia y kibutzim israelíes cerca de la frontera de Gaza. Y puede mantener en funcionamiento sus celdas en Judea y Samaria, para que también puedan asesinar judíos allí.

Qatar ya está financiando la planta de energía de Gaza y enviando ayuda financiera a 100.000 habitantes de Gaza cada mes a través de un sistema de cupones de la ONU, lo que le ahorra a Hamas el gasto de tener que proporcionar esa ayuda. Y ofreció a Hamas $ 500 millones para reconstruir después del conflicto de 11 días con Israel en mayo, un conflicto iniciado por la organización terrorista y que terminó con el lanzamiento de más de 4.000 cohetes contra poblaciones civiles en Israel. En resumen, Qatar está apoyando en gran medida a todo el estado miniterrorista de Hamas.

Hamas no es la única banda terrorista apoyada por Qatar. Sus estrechas relaciones con los talibanes y los Hermanos Musulmanes están bien documentadas. Y una demanda que ahora se abre paso en los tribunales británicos acusa a Qatar de haber enviado cientos de millones de dólares al Frente Al-Nusra, una filial de Al-Qaeda con sede en Siria.

Y para aquellos que están preocupados por el aumento del antisemitismo en todo el mundo, vale la pena recordar que un informe de la Liga Anti-Difamación encontró que los medios oficiales del gobierno de Qatar continúan publicando caricaturas editoriales «que demonizan descaradamente a los judíos» y «se basan en el peor tipo de temas antisemitas «.

Además, una revisión de MEMRI de los libros de texto preparados por el Ministerio de Educación de Qatar y utilizados en sus escuelas encontró que “presentan motivos antisemitas, presentando a los judíos como traidores, deshonestos y astutos, y al mismo tiempo como débiles, miserables y cobardes. . «

Además, la última feria internacional del libro en la capital de Qatar, Doha, contó con libros antisemitas como El mito de las cámaras de gas nazis y Mentiras difundidas por los judíos, y una traducción árabe de Despertar a la influencia judía en los Estados Unidos de América por el líder supremacista blanco (y ex miembro del Ku Klux Klans) David Duke.

Todo esto es bastante diferente de lo que nos dijeron un puñado de líderes de organizaciones sionistas estadounidenses que hicieron viajes con todos los gastos pagados para reunirse con el emir de Qatar en su reino del Golfo rico en petróleo en 2017-18. Más tarde, un funcionario judío admitió públicamente que era un agente extranjero pagado y registrado del gobierno de Qatar.

Cuando los periodistas sacaron a la luz los viajes secretos, los líderes judíos defendieron sus acciones alegando que Qatar se estaba volviendo más moderado.

No veo nada «moderado» en que Qatar aloje y patrocine la red de medios antisemitas más grande del mundo, Al Jazeera .

No veo nada «moderado» en que Qatar financie grupos terroristas en todo el mundo.

Y no veo nada «moderado» en Qatar rescatando y patrocinando un régimen terrorista mortal a lo largo de la frontera sur de Israel.

Es hora de quitarse las anteojeras y ver a Qatar como lo que realmente es: una salida de financiación del terrorismo para el vitriolo antisemita.

***Stephen M. Flatow, abogado, es el padre de Alisa Flatow, quien fue asesinada en un ataque terrorista palestino patrocinado por Irán en 1995. Es el autor de «A Father’s Story: My Fight for Justice Against Iranian Terrorism».

Traducido para Porisrael.org y Hatzadhasheni.com por Dori Lustron