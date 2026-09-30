“Un miembro de la tripulación gritó ‘Allahu Akbar’”; “Atrapamos al terrorista”: Testimonios del vuelo de FlyDubai

Un vuelo de Flydubai que se dirigía de Dubái a Tel Aviv terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita tras un grave incidente dentro de la cabina, provocado por el copiloto. La intervención de pasajeros israelíes logró controlar la situación. Testimonios de pasajeros describen momentos de tensión, mientras las autoridades investigan lo ocurrido y buscan determinar si se trató de un intento deliberado de tomar el control de la aeronave.

“Estamos aquí, en medio de un incidente aéreo grave”, relató el pasajero en hebreo. “En este momento, estamos bajo el control de los terroristas. Estamos cerca del aeropuerto”.

“Cualquiera que pueda oírme: necesitamos ayuda. Vamos a aterrizar en Tabuk, probablemente en la región saudí. Una zona desconocida”.

“Todos en el avión están vivos y bien, excepto el piloto. Necesitamos ayuda”.

Imágenes adicionales desde el interior del avión muestran a pasajeros israelíes brindando atención médica a los pilotos heridos. Se cree que uno de los pilotos, que parece estar consciente, es quien impidió que el otro piloto tome el control del avión y lo estrelle.

Al mismo tiempo, se observa a israelíes asegurando la entrada a la cabina y vigilando que nadie entre, mientras otros brindan asistencia médica vital a los pilotos.

Yitzhak Lieber, otro pasajero del vuelo de FlyDubai, describió cómo varios pasajeros israelíes intervinieron y lograron apartar al atacante.

“Vinimos en el vuelo desde Dubái. Hemos atrapado al atacante armado con un cuchillo que apuñaló a uno de los pilotos. Simplemente intervenimos y entre varios lo sacamos de la cabina. Ahora todo está bien. Probablemente aterrizaremos en Arabia Saudita. Como ven, estoy bien”.

Según Lieber, tras atrapar al atacante, los pasajeros se prepararon para el aterrizaje: “Veremos qué pasa ahora. Aterrizamos en unos minutos. El terrorista ha sido neutralizado”.

“Hay un piloto gravemente herido aquí. Al parecer, hay otro piloto herido dentro, pero está logrando aterrizar el avión. Hay dos miembros de la tripulación involucrados”.

Añadió que, tras tomar el control de la situación, los pasajeros se aseguraron de aislar la cabina de mando del resto del avión, subrayando: “Nos aseguramos de que cerraran la puerta”.

Tzvika Manes, director ejecutivo de Barak Leumi —la compañía de suscripción de valores de Bank Leumi—, se encontraba entre los pasajeros que atraparon al atacante, informó Calcalist.

Manes confirmó los detalles y relató que, al oírse gritos desde la cabina, él y otros dos pasajeros entraron y neutralizaron al agresor.

Según Manes, los pasajeros fueron alertados por un piloto de relevo originario de Fiyi, después de que su esposa escuchara los gritos y le indicara lo que estaba sucediendo. Manes señaló que el piloto apuñalado es de la India, mientras que el atacante es un piloto de Omán. “Estoy cubierto de sangre. Fue una locura”, dijo.

El incidente comenzó esta mañana durante el vuelo FZ1073 de FlyDubai de Dubái a Tel Aviv con más de 150 israelíes a bordo. Israel recibió una señal de emergencia de la aeronave indicando una interferencia ilícita en el vuelo, lo cual puede ser señal de un secuestro aéreo. En respuesta, se movilizaron aviones de combate de la Fuerza Aérea de Israel y altos funcionarios de seguridad celebraron consultas de emergencia.

Más tarde se supo que el copiloto, ciudadano de Omán, había apuñalado al capitán e intentó tomar el control del avión para estrellarlo.

Durante el incidente, la aeronave descendió bruscamente unos 20,000 pies antes de aterrizar finalmente en Arabia Saudita. Funcionarios diplomáticos informaron que fuerzas israelíes se encuentran en el lugar y que se espera que todos los pasajeros israelíes regresen a Israel.

Hila Gayer viajaba en el avión con sus dos hijas y su pareja. En una entrevista con Kan, Hila habló del pánico de los pasajeros cuando el avión comenzó a caer en picado y la sensación de que el final estaba cerca. “Mi hija quería levantarse para ir al baño y de repente el avión se precipitó. Sientes como si estuvieras en una burbuja de aire, como si estuvieras cayendo y se oyen gritos terribles. Gritos ensordecedores, y no entiendes lo que está pasando”.

“Un hombre al que todos le debemos la vida, al parecer, estaba cerca de la cabina”, añadió Hila. “No sé cómo estaba abierta la cabina, pero probablemente oyó ‘Allahu Akbar‘ y entró, seguramente tomó el volante y enderezó el avión, y entonces rápidamente llegaron más personas, atraparon al piloto qu apuñaló y lo esposaron allí mismo”.

Tehila Ohayon que iba en el vuelo, dijo: “Había un miembro de la tripulación que gritó ‘Allahu Akbar’ y corrió hacia el piloto; un grupo de israelíes lo neutralizó”.

Otra mujer que viajaba en el avión, describió lo sucedido: “Hubo pánico generalizado y gritos de auxilio después de que un hombre armado con un cuchillo intentara tomar el control del avión”.

“El avión empezó a perder altitud y fuertes temblores provocaron que los pasajeros temieran un accidente y corearan ‘Shema Israel’ y versículos de los Salmos. Pasajeros israelíes, junto con miembros de la tripulación, se abalanzaron sobre el atacante, lo atraparon y lo inmovilizaron en el suelo”, dijo a Reuters.