¿Se puede disuadir a Hamás, un apadrinado iraní?

Aurora- por Ofira Seliktar y Farhad Rezaei

La cuestión de cómo disuadir a Hamás de iniciar otro conflicto ha dominado el discurso reciente. La mayoría de los observadores ignoran el hecho de que el grupo terrorista es un apadrinado iraní, lo que significa que presenta desafíos únicos para la disuasión. Foto: Yousef Masoud / SOPA Images/Sipa vía Reuters Connect

A medida que se apagaba la reciente ronda de combates entre Israel y Gaza, resurgió la cuestión de cómo disuadir a Hamas y su socio menor, la Jihad Islámica Palestina (JIP). El debate se desarrolla en el contexto de una larga lista de enfrentamientos y tenues ceses del fuego. En el encuentro más reciente, 232 palestinos resultaron muertos, supuestamente 60.000 quedaron sin hogar y la infraestructura sufrió graves daños. En el lado israelí, murieron 12 personas y los daños materiales fueron modestos. Si bien reconoce el derecho de Israel a la autodefensa, la difícil situación de los palestinos atrajo la atención internacional, y el jefe de la ONU, Antonio Guterres, dijo: “Si hay un infierno en la tierra, son las vidas de los niños en Gaza”.

Para aquellos familiarizados con la estrategia de Irán de guerra por apoderados, la colocación de no combatientes en situacion de peligro no es una sorpresa. Comenzando con Hezbolá, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) y la unidad de la división extranjera, la Fuerza Quds (QF), han buscado formas de proteger a las milicias apadrinadas. Los Guardias eligieron la práctica de incrustarse y esconderse entre los civiles (ekthefa dar miane gheire nezamian). El manual del IRGC describe la incrustación como “el ocultamiento / encubrimiento de activos estratégicos en lugares donde el enemigo no puede apuntar”.

Hassan Abbasi, director del Centro de la Guardia para el Análisis Doctrinal sin Fronteras, señala que si bien las reglas internacionales de la guerra requieren una separación estricta entre combatientes y civiles, los apadrinados pueden, al incorporar a los combatientes dentro de las poblaciones locales y dictar “las reglas del juego”.

Para justificar las bajas resultantes entre sus compañeros musulmanes, los guardianes adoptaron el concepto coránico de guerra del Gral. Brig. S. K. Malik, un islamista que sirvió en el Alto Mando de Pakistán. Malik afirmó que los musulmanes tienen el deber de reforzar la yihad, ya sea como voluntarios en ataques suicidas o pasivamente, como daño colateral. En esta última capacidad, servirían como escudos humanos, aumentando el número de víctimas y creando la percepción de que las represalias no eran “proporcionales” como lo exigen las leyes de la guerra.

El escudo humano se convirtió en un elemento crítico para Irán cuando, a principios de la década de 2000, el IRGC sustituyó los ataques suicidas por cohetes y misiles. Bajo el liderazgo del alto comandante del IRGC, Muhammad Hejazi, Hezbolá acumuló gradualmente un arsenal que, según se dice, contiene unos 150.000 proyectiles y dispersó esas armas en áreas densamente pobladas.

Durante la Guerra del Líbano de 2006, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se sorprendieron por el grado de integración que encontraron: Hezbolá había colocado sus activos en espacios públicos como escuelas, mezquitas y en casas privadas, junto con una extensa red de túneles y puestos de mando. Abbasi señaló con orgullo: “Hezbolá usó hábilmente diferentes lugares, incluido la mezcla de fuerzas militares con civiles. También escondió hardware militar y dispositivos de comunicación en las ciudades para que no pudieran ser identificados”. Después de la guerra, ingenieros de Khatam al Anbia, la empresa constructora de la Guardia, ayudaron a reconstruir las fortificaciones subterráneas. Recientemente, se construyó un túnel de 100 km entre el sur chiíta y Beirut para atacar a las FDI en caso de otra guerra.

Hamas y la JIP utilizaron el plan de Hezbolá para incrustar radicalmente sus alas militares —Izzadin al Qassam y las Brigadas al Quds, respectivamente— en la densamente ocupada Franja de Gaza. Con el tiempo, bajo la dirección de Khatam al Anbia, se construyó una compleja red de túneles y búnkeres de mando, algunos de ellos transfronterizos con fines de contrabando y para facilitar el secuestro de efectivos de las FDI y civiles israelíes. Un estudio sobre la guerra subterránea le dio a Hamas altas calificaciones por mezclar componentes de guerra urbana y de túneles. Los activos y los combatientes también se escondieron en espacios públicos y hogares privados.

Miles de habitantes de Gaza han muerto durante las rondas del conflicto, exponiendo a Israel a acusaciones de violar las convenciones de guerra: un resultado que la doctrina de incrustación casi predijo y, de hecho, así lo pretendió. Como dijo Bassem Eid, un activista palestino de derechos humanos: “Hamas está utilizando a su gente para proteger sus cohetes”.

Las innovaciones tecnológicas y los avances tácticos de las FDI han socavado gradualmente las ventajas de Hamas. Alertando a los residentes sobre ataques inminentes en edificios ha reducido considerablemente el número de víctimas palestinas. En el lado israelí, la Cúpula de Hierro, con la capacidad de interceptar alrededor del 90% de los misiles y cohetes, protegió a la población.

Más importante aún, la tecnología de detección de túneles anuló la ventaja clave de la estrategia de integración. En la actual conflagración, las FDI funcionaron excepcionalmente bien. Demolieron un extenso complejo de túneles y puestos de mando apodado el “Metro” sin una costosa invasión terrestre. La reducción del número de muertes palestinas debe haber sido decepcionante para los patrocinadores iraníes de Gaza: los 232 palestinos muertos en el enfrentamiento de 2021 fueron una fracción de los más de 2.000 muertos en la ronda de 2014, y mucho menos que en otras guerras regionales que implicaron un empleo masivo de poder aéreo desde la guerra Irán-Irak (1980-88) a la Guerra del Golfo de 1991 a la invasión de Irak en 2003 a las campañas aéreas anti-ISIS, y así sucesivamente.

Algunos afirman que la destrucción de sus activos disuadirá a Hamás de instigar otro conflicto en los próximos años. Un ministro del gobierno, al hacer esta afirmación, señaló que la debacle de Hezbolá en 2006 impidió que provocara a Israel durante 15 años. Pero esta analogía es, en el mejor de los casos, tenue. El Líbano opera bajo un sistema de soberanía híbrido por el cual Hezbolá ha creado una infraestructura parasitaria que desvía recursos para uso sectario. Sin embargo, como co-soberano, la milicia terrorista está siendo responsabilizada por el estado catastrófico de la economía libanesa. Ha habido un número creciente de protestas en los últimos años culpando a Hezbolá por la parálisis política y económica del país.

Hamás no enfrenta tales limitaciones. En 2007, el grupo terrorista expulsó a Fatah en un sangriento golpe y ha gobernado el enclave con puño de hierro desde entonces. Si bien es el soberano de facto, el grupo terrorista no siente la obligación de crear una economía capaz de brindar a la población ningún consuelo. A todos los efectos, Gaza está bajo la tutela de la comunidad internacional, que ha invertido miles de millones de dólares en ella para mantenerla a flote. Hamás ha desviado recursos considerables para la adquisición de un arsenal masivo de proyectiles y la construcción de una infraestructura cada vez más extravagante para la guerra subterránea. Si el pasado sirve de guía, Hamas y la JIP podrán reconstruir y comenzar otra conflagración más temprano que tarde. En palabras del ex negociador de Oslo Dennis Ross, “si tienen cohetes, dispararán”.

Ninguna de las opciones de Israel para evitar otro ciclo de violencia es buena. La reocupación temporal de la Franja para eliminar a Hamas, una sugerencia hecha por otro miembro del Gabinete, sería extremadamente costosa en términos humanos y devastadora desde una perspectiva internacional. El movimiento de interseccionalidad, que se construye en torno a la noción de que todas las “minorías oprimidas”, ya sean raciales, de género o étnicas, deben apoyarse mutuamente, ha abrazado la causa palestina, reuniendo grandes multitudes en Estados Unidos y Gran Bretaña. Black Lives Matter (BLM), una parte del conglomerado de interseccionalidad, dio un gran impulso a las manifestaciones antiisraelíes, tanto que Politico concluyó que BLM ha cambiado el discurso estadounidense sobre el Medio Oriente.

La idea de rehabilitar la Franja de Gaza mientras se disminuye la influencia de Hamas ha surgido como una alternativa popular que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. En esta ocasión, se informa que existe una firme determinación de crear un mecanismo de supervisión para el desembolso de fondos y materiales. Los escépticos señalan que, dado el pobre historial de gobernanza del enclave, es probable que Hamas subvierta el proceso y reconstruya su infraestructura terrorista.

Curiosamente, la idea de desmilitarizar Gaza a cambio de ayuda exterior, posiblemente una medida más infalible contra la continuación del ciclo de violencia, ha avanzado poco. Anticipándose a las violentas objeciones de Hamas, los analistas consideran que es una posibilidad remota en la que no vale la pena invertir políticamente. Aún así, el gobierno israelí haría bien en lanzar una sólida iniciativa de diplomacia pública para presionar por el plan.

Es necesario enfatizar dos puntos.

Primero, Hamás no es un movimiento de resistencia legítimo. Según su Carta [fundacional] y voceros, busca “liberar” Tierra Santa y tomar el control de Jerusalem mientras niega a los judíos el derecho a existir. No es sorprendente que la Carta de Hamas concuerde con el postulado escatológico del ayatolá Jomeini de que la liberación de Jerusalem precederá al regreso del Mahdi.

En segundo lugar, Hamas no es un agente independiente sino, junto con otros representantes, una parte del llamado “Eje de Resistencia”, la herramienta de Irán para extender su hegemonía por la región. Con Hezbolá inmovilizado y su líder presuntamente enfermo de gravedad, el IRGC-QF activó a los militantes palestinos. Ya a mediados de abril, los iraníes instaban a Hamas a “defender Jerusalem”.

El régimen consideró la nueva violencia no solo como una oportunidad para desestabilizar las relaciones entre judíos y árabes, sino como una retribución por las operaciones especiales de Israel contra los activos iraníes y una oportunidad para socavar los Acuerdos de Abraham. La Fuerza Aeroespacial de la Guardia también ha estado ansiosa por probar el desempeño de la Cúpula de Hierro de Israel. El jefe del IRGC, Hossein Salami, elogió a Hamas por desestabilizar a Israel, complicar sus relaciones con los países de los Acuerdos [de Abraham] y demostrar las supuestas deficiencias de la Cúpula de Hierro.

Incluso si la desmilitarización total no es una opción inmediata, exponer a Hamás como una subsidiaria de Irán es esencial. No es posible un acuerdo duradero mientras viva el Eje de la Resistencia.

Fuente: BESA Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos

Ofira Seliktar es profesora emérita en Gratz College, Pensilvania y Farhad Rezaei es profesora asistente de Ciencias Políticas en la Universidad de York en Toronto. Estas observaciones se basan en su libro Iran, Revolution, and Proxy Wars (Palgrave Macmillan 2019).