Los apologistas de Hamás y el asalto a la razón

Oriente Medio News- por Saul Rosenberg*

«Aparentemente, vamos a crear una ‘Palestina libre’ dando más libertad a un régimen totalitario que se niega a establecer un sistema de gobierno democrático, niega la igualdad de derechos a las mujeres y asesina a los homosexuales».

Mientras escribo, las noticias hablan sobre una inminente invasión israelí de Gaza en respuesta a los horrores de la brutal ola de terror de Hamas. ¿Cómo, se preguntan todos, pudo haber sucedido esto?

Ayaan Hirsi Ali observa que Israel fue tomado por sorpresa en parte porque estaba distraído por la discordia interna. Pero otra distracción que señala Hirsi Ali es creada por los activistas anti israelíes que insisten en que Israel simplemente está pagando el precio de su agresión; Israel debe, según Jeremy Corbyn y sus compañeros de viaje, poner fin a su «ocupación» de Gaza.

Este es solo un ejemplo de la incoherencia de décadas de retórica irreflexiva pro-palestina y anti-israelí. Como escribe Ali: «Irónicamente, estas mismas personas tienden a ser las que advierten a Israel que no lance una invasión de Gaza. Entonces ¿está ocupada o no?». Los observadores más sofisticados evitan esta incoherencia e insisten en cambio en que Gaza está bajo asedio. Pero si está ya bajo asedio, ¿cómo es que Israel no debe sitiar Gaza cortando la electricidad y el agua y bloqueando las entregas de alimentos?

Estas incoherencias no faltan. Los palestinos desean poner fin a los asentamientos en Cisjordania, pero describen a Nahal Oz y Sderot, que están fuera de Gaza y en territorio israelí, como «asentamientos israelíes». Los ataques de asombrosa barbarie fuera de los Convenios de Ginebra son seguidos rápidamente por advertencias de que Israel no debe cometer crímenes de guerra, algo en lo que Israel es extremadamente escrupuloso, a diferencia de sus enemigos.

Los palestinos se enfrentan, dicen, a «otra nakba», una repetición de la expulsión de 750.000 palestinos en 1948 (en sí misma una distorsión histórica para discutirla otro día), y califican la advertencia israelí a los residentes de Gaza de que se trasladen al sur como «limpieza étnica», según la representante demócrata estadounidense Ilhan Omar y muchos otros. Pero si Israel no proporcionara esa advertencia y no proporcionara un corredor durante la cual los palestinos pudieran huir de la invasión que se avecinaba, serían culpables de la muerte innecesaria de un gran número de civiles, seguramente peor.

Manifestantes pro HamasEstas incoherencias surgen de negarse a aceptar ciertos hechos históricos básicos. El mundo permite las barbaridades premodernas de Hamas argumentando que Israel está haciendo la vida imposible a los palestinos de Gaza, asediando a 2,3 millones de ellos en lo que se llama rutinariamente una versión de «la prisión al aire libre más grande del mundo». Pero Israel limita la entrada y salida hacia y desde Gaza (al igual que Egipto, nótese bien) sólo porque, después de que Israel se retirara de Gaza en 2005, Hamás luchó y expulsó a la Autoridad Palestina gobernante (arrojando a algunos de los tejados) y estableció un régimen totalmente comprometido con la destrucción de Israel.

Otra incoherencia: aparentemente vamos a crear una «Palestina libre» dando más libertad a un régimen totalitario que se niega a establecer un sistema de gobierno democrático, niega la igualdad de derechos a las mujeres y asesina a los homosexuales. (El único lugar seguro para los homosexuales en Oriente Medio es Israel, algo que los antisionistas califican de «pinkwashing»).

Es una verdad incómoda para aquellos que emiten declaraciones a favor de Hamas el hecho de que Hamas vive bajo una Carta de Convención que llama a librar la yihad -guerra santa- con el fin de «levantar la bandera de Alá sobre cada centímetro de Palestina». Pero vive de acuerdo con estas palabras, y significa en acciones lo que dice. Su carta actualizada de 2017 dice exactamente lo mismo, un poco más circunspectamente. Desde el comienzo mismo de su gobierno en Gaza, ha recibido dinero de la comunidad internacional no para crear una vida mejor para aquellos a quienes gobierna, sino para convertir a Gaza en una base de cohetes avanzada para ataques contra Israel.

Muy poca gente entiende que esto es de lo que se trata Hamás. Hamás no busca una solución de dos Estados. Desde la Comisión Peel de 1936, los judíos han aceptado cualquier cantidad de planes para dividir el territorio. Los árabes han rechazado todos y cada uno de ellos. Esta es la razón por la que la representante Rashida Tlaib, una palestino-estadounidense, tiene una camiseta que muestra a todo el Estado de Israel como Palestina. Tampoco la reivindicación de Hamás de toda la tierra al oeste del río Jordán implica simplemente la expulsión de los judíos, lo que de todos modos sería una limpieza étnica mayor que cualquiera que ellos afirman que se está llevando a cabo ahora contra ellos. Los judíos deben ser asesinados. Eso también está en el Pacto original de Hamas, que incluye este Hadiz, o dicho de Mahoma: «El Día del Juicio no se producirá hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los maten. Entonces, los judíos se esconderán detrás de las rocas y los árboles, y las rocas y los árboles gritarán: ‘Oh musulmán, hay un judío escondido detrás de mí, ven y mátalo’».

No los israelíes. No sionistas. Judíos. El Islam no es una religión animista y, sin embargo, para ayudar a destruir a los judíos, incluso las rocas y los árboles cobrarán vida. La carta actualizada de Hamás insiste en que simplemente se opone a los sionistas. Pero el mundo parece haber entendido por fin la verdadera naturaleza de la organización, y nunca han faltado los llamamientos a matar judíos desde que se publicó la carta actualizada.

Por lo tanto, Hamás quiere reclamar todo el país y considera un deber sagrado matar a los judíos que viven allí. Esta es la razón por la que Israel mantuvo un estricto control sobre Gaza, y es por eso que, cuando su atención se desvaneció, los terroristas de Hamas estallaron y violaron, quemaron, gasearon y decapitaron a hombres, mujeres, niños y bebés. ¿Por qué redujeron su influencia asesinando bebés, en lugar de tomarlos como rehenes? Porque, como dice la gente, eso es lo que son. Y, como también se dice con razón, cuando alguien te muestra quién es, créelo.

* Saul Rosenberg es escritor y editor, tiene un doctorado en Literatura Americana de la Universidad de Columbia. Escribió su disertación doctoral sobre William Faulkner.