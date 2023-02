Semanario Hebreo Jai- por Ana Jerozolimski

La ambivalencia de la lucha contra el terrorismo

Este miércoles 22 de febrero Israel llevó a cabo en Nablus un operativo clave en la lucha contra el terrorismo, que al mismo tiempo probablemente termine convirtiéndose en motivo de aliento a nuevos atentados. Puede sonar ilógico o contradictorio, pero es la realidad de la lucha contra el extremismo armado palestino que se nutre de la educación al odio y crea sus propias leyendas de “lucha heroica”.

Por un lado, se lleva a cabo un operativo destinado a capturar a terroristas que estaban planeando ataques contra blancos israelíes, pero por otro, cuando eso termina con la muerte de 11 palestinos, aunque 9 de ellos hayan sido hombres armados, los palestinos lo ven como aliciente para tomar venganza.

Esto ocurre aunque en realidad está claro que los terroristas –sean células organizadas de grupos armados o particulares que aprovechan una oportunidad casual- no necesitan acciones del ejército para querer atacar. Sus atentados son función de la oportunidad y de su capacidad de intentar matar, mucho más que de la motivación puntual que pueden encontrar en tal o cual operativo israelí. Es precisamente por esa actitud, por ese constante esfuerzo terrorista por matar israelíes, que Israel se ve en la obligación de estar permanentemente en alerta, recabando información sobre lo que planean, quiénes y dónde lo hacen, para poder frustrar a tiempo esos designios.

Uno podría preguntarse si acaso tiene sentido lanzar estos operativos anti terroristas, sabiendo que sus posibles resultados servirán de combustible para nuevas iniciativas de ataque a Israel. El problema es que cuando hay información precisa sobre la preparación de atentados inminentes, el Servicio de Seguridad no puede permitirse no tratar de frenarlos. “El servicio no olvida ni perdona”, es un lema conocido. Pero el énfasis está en la frustración de atentados. Esa es la razón básica de la lucha anti terrorista.

Y en medio de este complejo mosaico, nos resulta clara la diferencia de fondo: los terroristas, aunque claro que siempre que pueden matar uniformados lo hacen, no tienen ningún reparo sino todo lo contrario, en asesinar civiles. Es en esos blancos que se concentran. Israel por su parte, aunque puede ocurrir que en un operativo una bala alcance a un no involucrado inocente, no sale a atacar civiles sino únicamente a hombres armados.

Los terroristas tienen como objetivo asesinar israelíes, inclusive cuando ello pone en peligro a su propia gente. Israel tiene como meta proteger a su pueblo, haciendo el máximo esfuerzo por no involucrar a palestinos inocentes, lo cual es cierto que no siempre se logra en forma absoluta.

Esta dinámica, con dos partes tan distintas en sus motivaciones y encare de vida, volvió a quedar en claro en la secuencia de la última jornada:

-Israel lanzó un operativo anti terrorista en Nablus

-La primera reacción concreta de los palestinos, más allá de las amenazas, fue disparar cohetes desde Gaza hacia Ashkelon, Sderot y pequeñas comunidades civiles aledañas a la franja. Todos, blancos civiles.

– Israel respondió a los cohetes atacando blancos militares en Gaza: una fundición de cohetes y una instalación armada de Hamas. Esta última también mostró el encare de Hamas: estaba ubicada junto a una clínica, una escuela, un hotel y una mezquita. No es casualidad, es intencional para tratar de complicar ataques israelíes, aunque ello sea riesgoso para sus propios civiles.

La instalación militar en cuestión se hallaba, tal cual muestra la imagen publicada en un comunicado oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, a tan solo 21 metros de una mezquita, a 85 de un hotel, 138 de una clínica y 87 metros de una escuela.. En el ataque preciso israelí, estas instalaciones civiles no resultaron dañadas.

El operativo en Nablus

En base a información de inteligencia detallada y precisa en manos de las fuerzas de seguridad de Israel, que indicaba en qué edificio en la ciudad de Nablus y en qué habitación del mismo estaban reunidos terroristas requeridos – tanto por una serie de ataques que ya habían cometido como por estar planeando nuevos que pensaban cometer a corto plazo – el lugar fue rodeado por tropas israelíes. Según un comunicado militar, el ejército llamó por megáfonos a los terroristas requeridos a que se entreguen pero estos respondieron abriendo intenso fuego hacia las tropas. Con ello, llevó muy poco hasta que se decidió terminar eliminando a la célula en cuestión.

Mientras tanto, los grupos armados llamaban por los altavoces de las mezquitas a la población a “salir a ayudar a nuestros combatientes rodeados”. El operativo terminó con el edificio derrumbado y 11 palestinos muertos.

Según Israel, todos eran terroristas, y según los palestinos, uno era un civil de 72 años, Adnán Biára, y otro, Adnán Shukát Anáb, de 66, habría fallecido por la inhalación de gases lacrimógenos lanzados durante el operativo. Fuentes en el ministerio de Salud palestino dijeron que había también un muerto de 14 años, de nombre Támer Minawi, pero terminó siendo un adulto de 31, al parecer uno de los hombres armados.

Israel confirmó oficialmente que los requeridos eran Husam Assalim (24) del grupo terrorista “Arín el-Usud” (aunque la Yihad Islámica lo presentó como suyo) , Muhammad ´Aa Fatah (24), de la Yihad Islámica y Walid Dahil (24) de “Arín el-Usud”.

Husam Aslim

Este último grupo confirmó que otros 5 de los muertos eran hombres suyos y también la Yihad Islámica dijo que otro de los muertos era de sus “combatientes”.

Mientras estaban rodeados por el ejército, algunos de los terroristas grabaron mensajes que difundieron desde su escondite, circulando estos intensamente por las redes palestinas. Su mensaje era “no huimos” y un llamado a todos los jóvenes “ a seguir el camino de los mártires”.Esto, diciendo explícitamente que saben que no saldrán con vida del lugar.

Este tipo de situaciones crea mitos en la sociedad palestina, y quienes para Israel son terroristas, son vistos por los palestinos como héroes cuyo ejemplo deben seguir. Israel sabe la verdad, que esos jóvenes palestinos que se presentan como ídolos , son responsables de organizar atentados contra civiles inocentes. El problema es que del lado palestino todo se ve a otra luz.Y mientras las redes difundan la demonización de Israel y la incitación al odio, ello no cambiará.