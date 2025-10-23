Hezbollah en Venezuela: advertencia del Senado de EE. UU. sobre el avance del grupo terrorista en América Latina

Expertos en terrorismo internacional advirtieron en el Senado de Estados Unidos sobre la creciente presencia del grupo armado libanés Hezbollah en América Latina, con especial atención a Venezuela.

El ex subsecretario para la Financiación del Terrorismo del Tesoro estadounidense, Marshall Billingslea, alertó que la organización ha expandido su influencia y ha recibido apoyo del régimen de Nicolás Maduro.

Durante una audiencia del Caucus (asamblea de partidos) del Senado sobre Narcóticos Internacionales y Control, Billingslea presentó documentación que muestra cómo, desde 2001, el régimen venezolano otorgó contratos a empresas fachada vinculadas al grupo terrorista. Según su testimonio, tras la llegada de Maduro al poder, “la extensión y profundidad de la presencia de Hezbollah en Venezuela se ampliaron drásticamente”.

El ex funcionario detalló que Caracas permitió el establecimiento de un “centro de entrenamiento paramilitar en la isla Margarita” y que la Agencia Venezolana de Pasaportes facilitó la entrega de miles de pasaportes a individuos relacionados con Hezbollah y Hamás. Algunas de estas personas, advirtió, habrían ingresado a Estados Unidos con documentos venezolanos auténticos.

Billingslea mencionó además que informes de prensa saudita reportan el envío de unos 400 comandantes de Hezbollah desde Líbano hacia Sudamérica, principalmente a Venezuela, en 2025. Aunque no existen datos confirmados sobre la emisión de pasaportes a estos combatientes, el ex funcionario señaló que “la conducta previa del régimen sugiere que podría repetirse el patrón de colaboración”.

El testimonio también vinculó directamente a Tareck El Aissami -antiguo ministro y jefe de la agencia de pasaportes- con la entrega de documentos de identidad a miembros de Hezbollah y Hamás, lo que facilitó su movilidad internacional. Sectores de la oposición venezolana denunciaron que, hasta 2019, se otorgaron más de 10.400 pasaportes a ciudadanos provenientes de Siria, Líbano e Irán, muchos con conexiones con actividades extremistas.

En su intervención, Billingslea recordó los atentados de Hezbollah en Argentina, contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994), como los primeros ataques del grupo fuera de Medio Oriente. Subrayó que la organización consolidó su estructura regional aprovechando la corrupción, la debilidad institucional y las redes del narcotráfico.Viajes a Tierra Santa

“La triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, así como Colombia y Venezuela, se han convertido en puntos clave para la expansión de Hezbollah”, señaló. En Colombia, el grupo utilizó identidades falsas para operar durante años, mientras que en Paraguay -especialmente en Ciudad del Este- estableció complejas redes de lavado de dinero.

Billingslea estimó que hasta un tercio de los fondos de Hezbollah provendrían actualmente de América del Sur, equivalentes a unos 200 millones de dólares anuales. “Con la presión sobre Irán y el deterioro del Líbano, la región ha adquirido mayor importancia para la supervivencia financiera del grupo”, afirmó.

El experto Matthew Levitt, ex subsecretario de Inteligencia del Tesoro, agregó que la cooperación entre Estados Unidos y Colombia en la lucha contra estas redes “ha disminuido durante la administración Petro”, lo que incrementa el riesgo de expansión.

Billingslea concluyó que Venezuela podría convertirse en un “centro de operaciones terroristas y de financiamiento ilícito”, advirtiendo que el país caribeño ya es un actor relevante tanto en el tráfico de cocaína como en el refugio de miembros de Hezbollah. “El régimen venezolano -señaló- es hoy un jugador central en el apoyo a la organización terrorista extranjera más peligrosa del mundo”.