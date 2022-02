Yair Lapid, canciller de Israel: “Irán es un exportador de terror, de Yemen a Buenos Aires”

Infobae

Durante una reunión con su homóloga alemana, el ministro Lapid se refirió a las conversaciones nucleares con el régimen persa que se reanudaron esta semana y reiteró que “un Irán nuclear pone en peligro no solo a Israel, sino al mundo entero”. Crédito foto: AP/Oren Ziv

La ministra de Relaciones Exteriores de Alemania dijo el jueves que las conversaciones nucleares con Irán están entrando en una “fase final” y que, a pesar de las reservas israelíes, el regreso a un acuerdo nuclear haría que la región fuera más segura.

Annalena Baerbock habló en una conferencia de prensa conjunta en Tel Aviv con su homólogo israelí, Yair Lapid, durante una visita oficial a Israel que comenzó este jueves.

Sus comentarios se producen cuando las negociaciones entre Irán y las potencias mundiales se reanudaron esta semana en un esfuerzo por revivir un acuerdo nuclear de 2015 que frenó el programa nuclear de Teherán. Ese acuerdo se derrumbó después de que la administración Trump se retirara del acuerdo en 2018.

Israel e Irán son archienemigos, e Israel se ha opuesto abiertamente a los esfuerzos liderados por Estados Unidos para revivir el acuerdo, conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto. Sus líderes han dicho que no estaría obligado por ningún acuerdo entre las potencias mundiales e Irán, dejándole espacio para maniobrar militarmente.

Lapid dijo que él y Baerbock discutieron las conversaciones nucleares y le presentaron la posición de Israel “que un Irán nuclear pone en peligro no solo a Israel, sino al mundo entero”.

“Los países no pueden ignorar la amenaza que representa Irán más allá de su programa nuclear: Irán es Hezbollah en el norte; Irán es Hamás en el sur: Irán es el exportador de terror de Yemen a Buenos Aires”, dijo Lapid.

Baerbock dijo que estaba “convencida de que una restauración completa del JCPOA haría que la región fuera más segura, incluido Israel, de lo contrario no estaríamos teniendo estas conversaciones”.

Dijo que las conversaciones con Irán, de las que Alemania es parte, han llegado a un “punto muy crítico” y que era importante que Irán volviera a la mesa “con voluntad de compromiso y sin exigencias máximas”.

“Queremos hacer todo lo posible para garantizar que con este acuerdo, la seguridad de Israel esté garantizada”, dijo Baerbock.

Este jueves, Baerbock también visitó el memorial del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén y luego se reunirá con el primer ministro israelí, Naftali Bennett.

Baerbock se reunirá además con representantes de la Autoridad Palestina, el presidente Mahmoud Abbas y el ministro de Relaciones Exteriores, Riyad al-Maliki, en la ciudad cisjordana de Ramallah, informó el diario israelí Haaretz.

Al colocar una ofrenda floral para conmemorar a las víctimas judías del partido nazi alemán, la ministra alemana dijo que es “nuestro deber mantener viva la memoria [del Holocausto] y nuestra responsabilidad de alzar nuestras voces contra el antisemitismo”.

Israel se formó a raíz del Holocausto en 1948 y los dos países establecieron relaciones diplomáticas recién en 1965. A lo largo de las décadas, esas relaciones se han fortalecido y Alemania es uno de los aliados y socios comerciales internacionales más cercanos e importantes de Israel.

“La amistad entre Israel y Alemania se basa en el hecho de que no negamos el pasado y no pretendemos que no existe, lo enfrentamos”, dijo Lapid durante la conferencia de prensa conjunta.

Es necesario un Israel fuerte para evitar que se repitiera el Holocausto, agregó Lapid, argumentando que Irán y los esfuerzos para deslegitimar a Israel socavaron esto.