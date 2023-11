Ya tienes a partidarios de Hamás viviendo en tu barrio

Israel Noticias- por Shmuel Katz

El engaño, la desinformación y la incitación están siendo promovidos incluso por algunos miembros del Congreso de EEUU. Rashida Tlaib, Cory Bush, Ilhan Omar y otros están difundiendo mentiras y engaños para incitar a sus audiencias y promover la agenda de las organizaciones terroristas radicales Hamás y Hezbolá. Estas organizaciones y muchas otras están siendo alimentadas, financiadas y entrenadas por el mayor partidario del terrorismo internacional: el agresivo régimen iraní.

Uno de los ejemplos recientes más flagrantes de la guerra psicológica que están empleando es el libelo de sangre contra Israel.

Los promotores de este libelo de sangre acusan a Israel de bombardear intencionadamente un hospital de Gaza y causar cientos de víctimas, a pesar de las abrumadoras pruebas, documentadas tanto por los servicios de inteligencia israelíes como por los estadounidenses, de que el cohete en cuestión fue lanzado por terroristas de la Yihad Islámica. El cohete impactó en el aparcamiento del hospital y causó un número limitado de víctimas.

Obviamente, los ataques actuales contra el Estado de Israel y sus ciudadanos no distinguen entre judíos, cristianos, musulmanes ni nadie más. Pero no debe ignorarse que todo el mundo libre se enfrenta también al grave riesgo a largo plazo de la incitación de individuos ignorantes por parte de los dirigentes del Islam radical y otros grupos que promueven ideologías radicales.

Está muy bien documentado que múltiples entidades antioccidentales han estado promoviendo disturbios en todo el mundo explotando la ignorancia de estudiantes, periodistas, políticos y otros. Esperemos que, una vez que todas estas personas se den cuenta de que su propio pellejo puede estar en juego, despierten y se levanten contra el mal, y apoyen una coexistencia pacífica entre todas las personas.

Como han documentado Ben Shapiro y otros, algunas de las afirmaciones engañosas más utilizadas contra Israel son:

1. La mentira de que la tierra de Israel siempre fue un territorio musulmán.

La tierra de Israel fue históricamente un territorio judío, documentado claramente en la Biblia y con pruebas arqueológicas. Los judíos entraron en la tierra de Israel en 1400 AEC. Establecieron allí los reinos del Rey David y del Rey Salomón, construyeron sus dos Templos, y mucho más. El último exilio de los judíos de su patria ancestral se produjo tras la derrota de los judíos a manos de los romanos hacia el año 130 de nuestra era. A pesar del Exilio, a lo largo de los siglos siempre hubo judíos en la Tierra de Israel. En un intento de desconectar a los judíos de su tierra, los romanos rebautizaron la Tierra de Israel como “Palestina” y a la ciudad de Jerusalén como “Aleá Capitolina”. El Islam no se fundó hasta el siglo VII de nuestra era, es decir, ¡muchos cientos de años después de la presencia judía documentada en la tierra de Israel! ¡¡¡El hecho es que nunca, en la historia del mundo, existió un país con el nombre de “Palestina” en la tierra de Israel!!!

La mentira de que Israel rechazó la partición de la disputada

En la Declaración Balfour de 1917 Gran Bretaña respaldó las “aspiraciones sionistas” de restablecer la patria judía en Palestina y prometió “facilitar” el esfuerzo. En 1920, el Pacto de la Sociedad de Naciones adoptó esta promesa y la convirtió en Derecho Internacional. En 1920, los árabes instigaron mortíferos disturbios antijudíos en la ciudad de Jerusalén debido a su ira por la presencia británica en Palestina. En 1922, Gran Bretaña retiró cerca del 77% del territorio del Mandato de Palestina a los judíos y se lo entregó a los hachemitas, quienes, a su vez, crearon el Estado de Transjordania en 1946. Se trataba esencialmente de una solución de dos Estados, por la que la mayor parte del territorio original del mandato británico a Palestina, que debía convertirse en la patria moderna del pueblo judío, pasó a ser el Estado de Transjordania.

En 1937, la Comisión Peel recomendó una nueva partición del 23% restante de la Tierra de Israel. En 1939, bajo presión árabe, los británicos restringieron aún más la inmigración judía a Palestina (incluso desde la Alemania nazi) en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de todo, los judíos apoyaron a los británicos y la mayoría de los árabes a la Alemania nazi. En 1948 finalizó el Mandato Británico a Palestina. De acuerdo con la Resolución de Partición de las Naciones Unidas, y de acuerdo con el voto legal favorable de las Naciones Unidas, el Estado de Israel se estableció en aproximadamente el 10% de la tierra incluida en el Mandato Británico original a Palestina y se convirtió en miembro oficial de las Naciones Unidas. Israel pidió a los árabes locales que formaran parte del Estado judío restablecido en su patria ancestral, pero ese mismo día, los Estados árabes circundantes, junto con muchos árabes locales, iniciaron una guerra para destruirlo.

En 1964, mientras los árabes seguían controlando Jerusalén, Judea y Samaria, y Gaza, se fundó la Organización para la Liberación de Palestina, con la intención de destruir el Estado de Israel. En 1967, los países árabes intentaron de nuevo destruir

Israel, pero fueron derrotados en lo que más tarde se llamó la “Guerra de los Seis Días”. Tras la guerra, la Liga Árabe anunció los famosos tres “No”: No a la Paz, No a la Negociación y No al Reconocimiento de Israel. En 1973, durante el Yom Kippur, los países árabes lanzaron otra guerra total con la intención de destruir Israel una vez más. Desde entonces, se lograron acuerdos de paz con Egipto en 1979, con Jordania en 1994 y con los EAU, Sudán, Marruecos y Bahréin en 2020 mediante los Acuerdos de Abraham.

A pesar de los “Acuerdos de Oslo”, firmados por Israel y la Autoridad Palestina en 1993, los palestinos continuaron con sus tradicionales hostilidades y se negaron a reconocer al Estado judío dentro de cualquier frontera. Los palestinos continuaron con múltiples ataques terroristas destructivos e indiscriminados a pesar de las muy generosas ofertas de paz, que incluían la cesión a los palestinos árabes de más del 95% de las tierras en disputa. Estas generosas ofertas para resolver la disputa fueron realizadas por varios Primeros Ministros israelíes y mediadas por varios Presidentes estadounidenses, pero los palestinos árabes se negaron a aceptar ninguna de ellas. En 2005, Israel abandonó el 100% del territorio de Gaza con la esperanza de que los palestinos árabes crearan allí el Singapur o el Mónaco de Oriente Próximo, pero en lugar de eso, crearon un despiadado Estado del terror al que no le importaba ni su propio pueblo ni ningún otro pueblo. Bajo la dirección y el apoyo financiero y político del mayor patrocinador del terrorismo internacional, el régimen iraní, Hamás y Hezbolá se convirtieron en sus despiadados apoderados y contribuyeron a socavar la estabilidad internacional. Israel fue definido como “El Pequeño Satán”, mientras que EEUU fue coronado como “¡El Gran Satán!”.

La mentira de que Israel expulsó a la mayoría de los palestinos árabes de los territorios que estaban en manos del Mandato Británico.

Cuando se creó el moderno Estado de Israel, se ofreció a los árabes locales participar en pie de igualdad en la construcción del país. De hecho, muchos miles de árabes aceptaron la oferta y se convirtieron en ciudadanos de Israel con los mismos derechos, pero demasiados escucharon la propaganda de los dirigentes árabes corruptos y, en su lugar, se involucraron en una brutal confrontación militar con Israel. Muchos otros simplemente abandonaron el país, incluso antes de la escalada de la confrontación militar, con la esperanza de regresar tras la destrucción del Estado judío. El número estimado de estos refugiados árabes de la guerra de 1948 era de unos 500.000. Al mismo tiempo, el Estado de Israel absorbió a unos 800.000 refugiados judíos procedentes de tierras árabes.

La mentira de que Israel es un Estado de apartheid.

En Israel, todos los ciudadanos, ya sean judíos, árabes, cristianos u otros, tienen los mismos derechos ante la ley.

Israel tiene miembros árabes en el Parlamento. Ciudadanos árabes de Israel han formado parte del Tribunal Supremo y ocupan cargos en el gobierno. Los árabes tienen libertad de expresión, pueden votar libremente en las elecciones parlamentarias y ejercer cualquier profesión que elijan.

Al mismo tiempo, la Autoridad Palestina practica un verdadero apartheid al no permitir que los judíos vivan o compren propiedades en ninguna zona bajo su control. La Autoridad Palestina da dinero a los terroristas y a sus familias como recompensa por matar o herir a israelíes. A pesar de las diferencias políticas, la Autoridad Palestina apoya los atentados terroristas contra israelíes, incluido el más reciente y despiadado ataque terrorista no provocado contra Israel que se cobró la vida de más de 1.400 civiles inocentes y el secuestro de unos 240 inocentes. Entre estas víctimas inocentes había bebés, mujeres y ancianos.

El extraño y amplio apoyo internacional a las recientes atrocidades no provocadas perpetradas por los terroristas de Hamás y sus partidarios es una señal muy clara de que el engaño y la desinformación están influyendo en demasiadas personas ignorantes. Por desgracia, muchas de estas personas están apoyando el mal sin saberlo, lo que en última instancia puede ponerlas a ellas mismas en peligro. Debemos conocer los hechos y abordar este problema con sensatez y lo antes posible para salvar el futuro del mundo libre.

Los siguientes son algunos primeros pasos que podemos dar para ayudar al mundo libre a hacer frente a estas peligrosas tendencias:

1 Mostrar cómo las actividades antijudías contra Israel, el engaño y la incitación causarán daño a todo el mundo, incluidos los no judíos. La gente debe comprender que si el mal prevalece, su propio pellejo va a estar en juego. No es sólo un problema judío – es un problema del mundo libre.

2 Mostrar quién está proporcionando la mayor parte de los fondos a estos malos operativos. Por ejemplo, Qatar, Irán y sus representantes.

3 Demuestre cuánto del dinero, que es utilizado y mal utilizado por estos malos operativos, también se destinará a su propio beneficio. Por ejemplo, los líderes de Hamás, Haniyeh y Meshaal, son multimillonarios y viven en Qatar.

4 Muestre cómo parte del dinero se está utilizando para engañar, incitar y lavar el cerebro a la generación actual y a la siguiente, lo que acabará socavando la estabilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Por ejemplo, las diversas ONG afines que operan en universidades y campus universitarios.

5 Mostrar cómo estos individuos malintencionados que se sirven a sí mismos pueden beneficiarse no sólo de simples ganancias personales monetarias, sino también de muchos otros privilegios y prebendas personales.

Cuanto antes despertemos, desenmascaremos y marginemos el mal, ¡mejor será para la humanidad!