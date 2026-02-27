Voces en la Autoridad Palestina condenan enérgicamente las ejecuciones de Hamás en Gaza: «se está comportando como ISIS»

Tras el alto el fuego en la Franja de Gaza y la retirada gradual de las fuerzas israelíes, de conformidad con el acuerdo entre Israel y Hamás, esta organización comenzó a llevar a cabo ejecuciones sumarias masivas de personas a las que acusa de colaborar con Israel, alegando estar autorizada y, de hecho, obligada a hacerlo. [1]

Estas ejecuciones provocaron duras condenas por parte de la Autoridad Palestina (AP), que se considera la autoridad gobernante legítima y legal en la Franja de Gaza. El presidente, Mahmoud Abbas, criticó duramente a Hamás por llevar a cabo ejecuciones «fuera del marco de la ley y sin un juicio justo». Abbas describió esto como «un crimen y una flagrante violación de los derechos humanos, así como un duro golpe al principio del Estado de derecho», y afirmó que esta política «demuestra la insistencia del movimiento [Hamás] en imponer su dominio mediante la fuerza y ​​el terror».[2]

Los medios de comunicación afiliados a la AP y a Fatah publicaron artículos similares, acusando a Hamás de actuar como ISIS y describiendo las ejecuciones como crímenes contra el pueblo de Gaza. Estas ejecuciones, dicen los artículos, son una continuación de los crímenes cometidos por Hamás desde su golpe militar de 2007 contra la AP, y forman parte de los esfuerzos de Hamás por mantener su gobierno ilegítimo sobre Gaza mientras viola los derechos humanos de sus residentes y socava los esfuerzos de la AP por establecer un Estado palestino.

Miembros de la Unidad Sahm de Hamás ejecutan a habitantes de Gaza (T.me/saheem103, 13 de octubre de 2025)[3]

A continuación, se presentan extractos traducidos de estos artículos:

Diario de la Autoridad Palestina: Con estas acciones similares a las del ISIS, las milicias de Hamás están socavando nuestros esfuerzos por establecer un Estado

El editorial del 16 de octubre del diario de la Autoridad Palestina Al-Hayat Al-Jadida comparó las ejecuciones de Hamás con las llevadas a cabo por el ISIS[4] y acusó a Hamás de socavar los esfuerzos de la Autoridad Palestina por establecer un Estado palestino. En este sentido, el texto señala: «…Las milicias de Hamás han perpetrado una nueva masacre con sus ejecuciones al estilo del ISIS, en flagrante y abierta violación de los derechos humanos y en un ataque directo al principio del Estado de derecho. Las víctimas son decenas de civiles de la Franja de Gaza, que se encuentra herida…»

«Con estas acciones criminales, Hamás está, de hecho, perturbando la reconstrucción de la Franja de Gaza, asestando un golpe al corazón mismo de los intereses nacionales supremos y amenazando la unidad del pueblo palestino y su tejido social, moral, nacional y ético. Con estas acciones, Hamás se engaña al creer que el terror es gobernanza, para que el Estado de derecho no prevalezca en la Franja de Gaza. Lo peor de todo en este contexto es que, con esta política y comportamiento de tipo miliciano, [Hamás] conspira contra el proyecto de [establecer] un Estado: el Estado de Palestina, que no se materializará sin la Franja de Gaza…»[5]

Exministro de la AP: Las atrocidades de Hamás no son menos graves que la propia guerra

En un artículo publicado el 15 de octubre en Sada News, el ex ministro de cultura de la AP, Ibrahim Abrash, criticó duramente a Hamás por llevar a cabo ejecuciones sin juicio y argumentó que estos actos se deben al temor a un levantamiento popular en su contra en Gaza. En lugar de negar la realidad y seguir aferrándose al poder, afirmó que Hamás debería desarmarse y ceder el control de Gaza a la AP. Abrash escribió: «…Desarmar a Hamás, [una medida] que garantizará la seguridad de la población [de Gaza], que es más importante que la seguridad de Israel, requiere visión y un plan estratégico nacional [palestino], árabe e internacional para lidiar con más de 100.000 miembros, combatientes y funcionarios [de Hamás]…»

«La escena que presenciamos ayer, que se repitió hoy, de hombres armados de Hamás ejecutando a decenas de civiles sin juicio bajo cargos de colaboración con el enemigo, al tiempo que reclutaban a decenas de simpatizantes [de Hamás] para glorificar y elogiar estos actos, es un grave indicio de los horrores que aguardan a Gaza, que no son menos peligrosos que la propia guerra…

«Podemos comprender el miedo, el pánico y la magnitud de la ansiedad de Hamás ante la posibilidad de que los palestinos de Gaza se rebelen en su contra. Pero Hamás ha tenido más de una oportunidad de escuchar las iniciativas de los líderes palestinos y de la Autoridad Palestina, así como de los estados árabes e islámicos, que lo instaron a abandonar su arrogancia y obstinación y a aceptar ceder el poder y entregar toda la negociación [con Israel] a estas partes, especialmente a la Autoridad Palestina y Egipto. [En cambio,] Hamás persistió [en sus métodos y optó] por entregar las riendas a Qatar, que utilizó la situación para prolongar la guerra… Además, mercenarios en los canales de televisión, especialmente en Al Jazeera, engañaron a Hamás haciéndole creer que podía derrotar al enemigo y que Israel estaba al borde del colapso…»[6]

Activista de Fatah: Hamás comete crímenes violentos aterradores y atroces contra el pueblo palestino

En un artículo publicado el 14 de octubre en Maan News, el activista de Fatah, Bakr Abu Bakr, comparó las ejecuciones de Hamás con los actos que cometió durante su golpe militar contra la Autoridad Palestina en 2007. Abu Bakr argumentó que, para que Hamás pueda desempeñar un papel futuro como partido político en el ámbito palestino, debe cambiar radicalmente su forma de actuar. En este sentido escribió: «Las milicias de la facción de Hamás se han alzado contra el pueblo de Gaza, mostrando la misma mentalidad que las bandas criminales. Están arrestando a personas, disparándoles en las piernas, quemando casas y llevando a cabo ejecuciones de una manera violenta, aterradora y abominable, que recuerda a lo que esta facción hizo cuando arrebató la Franja de Gaza a la Autoridad Palestina… durante las sangrientas masacres de 2007. A pesar de su destructiva aventura [el 7 de octubre de 2023] y su aislamiento global, [y debido a] su indiferencia hacia la opinión pública y su incapacidad para reconocer el fracaso o la autocrítica, Hamás, con extraña arrogancia, ha reanudado sus crímenes contra el pueblo palestino con el pretexto de [castigar] el robo, el desafío a la trayectoria de Hamás o la colaboración con los israelíes…»

«La facción de Hamás tendrá que esforzarse por encontrar una [nueva] identidad y repensar su educación violenta y sangrienta que… Excluye a sectores enteros de la sociedad. Deben abandonar todo el mal que forma parte de su adoctrinamiento interno, dejar de definir a las personas basándose en la pregunta «¿Estás conmigo o en mi contra?», y respetar a todos los palestinos como ciudadanos bajo una autoridad legítima y legal, y bajo las instituciones del Estado. En ese momento, esta facción podría formar parte del nuevo escenario político y de la nueva ideología de la lucha, y su integración en el tejido nacional quizás sea factible…»[7]

[1] El funcionario de Hamás, Mahmoud Mardawi, aclaró, en una publicación en su cuenta X, que incluso si cede formalmente el poder en Gaza, Hamás no tiene intención de detener estas acciones. Escribió: «Quienquiera que piense que el consentimiento de la resistencia para [ceder el poder a] un comité palestino independiente de tecnócratas y expertos significa que se permitirá que la anarquía prevalezca en la querida Franja [de Gaza] o que los criminales evadirán el castigo, se equivoca…» (X.com/AAlmrdawy21173, 14 de octubre de 2025).

[2] Wafa.ps. 14 de octubre de 2025.

[3] Para más información sobre esta unidad, véase el Despacho Especial de MEMRI n.º 12035 – Diario de la Autoridad Palestina: Hamás impide que los residentes de Gaza lleguen a los centros de distribución de ayuda – 25 de julio de 2025.

[4] Las ejecuciones de Hamás han dado lugar desde hace tiempo a comparaciones de este tipo. Véase el Despacho Especial de MEMRI n.° 5839: Tras las ejecuciones en Gaza, la Autoridad Palestina y los árabes acusan a Hamás de ser como ISIS, 9 de octubre de 2014.

[5] Al-Hayat Al-Jadida (PA), 16 de octubre de 2025.

[6] Sadanews.ps, 15 de octubre de 2025.

[7] Maannews.net, 14 de octubre de 2025.