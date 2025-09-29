Vivir como judíos en Latinoamérica después del 7 de octubre

El 7 de octubre de 2023 marcó un punto de inflexión no solo para los israelíes, sino para todo judío en cualquier lugar. La barbarie de la masacre liderada por Hamás ese día —la peor matanza de judíos desde el Holocausto— destruyó cualquier ilusión de seguridad y cruzó todos los límites de humanidad.

Al igual que en otras partes del mundo, la mayoría de quienes critican a Israel en Latinoamérica tienen poco o ningún conocimiento de las realidades sobre el terreno, pero se suman con facilidad al coro de demonización.

El antisemitismo es una enfermedad social con la que nosotros, los judíos —tanto en Latinoamérica como en el mundo— aprendimos tristemente a convivir. Sabemos que, incluso cuando parece latente, siempre permanece presente, esperando el momento adecuado para resurgir con fuerza.

Ambos pasamos años monitoreando y combatiendo el antisemitismo en la región. Pero nunca imaginamos que presenciaríamos en nuestras vidas un resurgimiento tan feroz como el que estamos experimentando hoy.

Quizás aún más impactante fue lo que ocurrió después. En lugar de una condena unánime del terrorismo, vimos —en innumerables ciudades del mundo— la justificación de lo injustificable, la distorsión de los hechos y la culpabilización de las víctimas. Los israelíes, que sufrieron un terror brutal, ahora son acusados de defenderse, una inversión inmoral de la verdad.

Universidades, redes sociales, medios de comunicación e incluso organizaciones internacionales mostraron una preocupante tolerancia hacia la retórica antisemita disfrazada de causa legítima. Se atacan sinagogas, se amenazan estudiantes judíos y se vandalizan negocios con símbolos nazis, todo esto en pleno siglo XXI.

Latinoamérica alberga aproximadamente 450.000 judíos, casi 150.000 solo en Argentina. En Brasil, los ataques antisemitas aumentaron casi un 1.000 % desde el 7 de octubre. Argentina y Uruguay registraron los incrementos más fuertes de contenido antisemita en Facebook y X (antes Twitter). El aumento es generalizado: en casi todos los países de la región se produjo un crecimiento del odio hacia los judíos desde el 7 de octubre.

Impulsada por la retórica de ciertos gobiernos, partidos políticos y, en algunos casos, operadores en la sombra financiados por Irán y otros regímenes rebeldes, la demonización de Israel en Latinoamérica se propagó rápidamente, pasando de las redes sociales a los medios tradicionales, la academia e incluso instituciones oficiales.

En ciudades grandes y pequeñas de la región se realizan marchas “pro palestinas”. Y en casi todas ellas se muestran imágenes de niños desnutridos —ya comprobadas como falsas— junto a consignas abiertamente antijudías.

Casi siempre, los manifestantes ondean carteles antisemitas (como aquellos que equiparan la Estrella de David con la esvástica), gritan frases como “judíos asesinos” y vandalizan sinagogas e instituciones judías con grafitis de odio. Esto va mucho más allá de la crítica aceptable a las acciones del gobierno israelí y cruza claramente la línea hacia el antisemitismo.

En estas protestas no se condenan las atrocidades cometidas por Hamás contra civiles israelíes, ni el modo en que este régimen terrorista trata a su propio pueblo: usándolos como escudos humanos, robando ayuda humanitaria, arrebatando la infancia a los niños y abusando de las mujeres. Los rehenes israelíes ni siquiera se mencionan.

La palabra “genocidio” se usa con absoluta frivolidad (insultando la memoria de las víctimas del Holocausto); se compara a los israelíes con nazis y se exige a Israel un estándar imposible. Todo esto encaja perfectamente dentro de la definición de antisemitismo de la IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto) y solo expone la verdad subyacente: el antisemitismo —no la preocupación genuina por los derechos humanos— está en el corazón de estas manifestaciones.

La acusación de genocidio se maneja de manera irresponsable y con malicia. Israel no alberga intención genocida, mientras que el lado palestino la proclama abiertamente, pero el mundo se niega a enfrentar esta incómoda verdad. Cualquiera que conozca la fuerza del ejército israelí sabe que, si hubiera existido intención de genocidio, la guerra habría terminado el 8 de octubre de 2023, sin poner en riesgo la vida de un solo soldado israelí.

El destino de los rehenes israelíes parece importar poco al mundo, y el simple hecho de que la guerra podría terminar hoy si Hamás liberara a todos los cautivos se ignora casi por completo. Los que aún viven son mantenidos en condiciones inhumanas: privados de comida, sin acceso a la Cruz Roja y completamente aislados de sus familias. Uno de ellos, visiblemente desnutrido, fue obligado a cavar su propia tumba. Incluso esa imagen, difundida por los propios terroristas, no fue suficiente para que el mundo exigiera su liberación inmediata. Porque contradice la narrativa que presenta a Israel (el único Estado judío del mundo) como el villano, se descarta rápidamente. Sin duda, el prejuicio antijudío de larga encontró una nueva excusa para mostrarse.

Pero en Latinoamérica, este aumento no ocurrió en el vacío. Durante muchos años, algunos gobiernos latinoamericanos toleraron o incluso promovieron un lenguaje que cruzaba la línea hacia el antisemitismo, creando un ambiente hostil para las comunidades judías locales y abriendo las puertas a lo que ocurre ahora.

Este es, sin duda, el caso de Colombia, donde el presidente Gustavo Petro mostró su antipatía hacia Israel y el pueblo judío mucho antes de asumir el cargo. Su largo historial de hostilidad —derivado de su pasado como miembro de la guerrilla ELN— culminó en un alineamiento abierto con Irán y Hamás tras el 7 de octubre. Comparó Gaza con Auschwitz, acusó a los israelíes de comportarse como nazis y rompió los lazos diplomáticos con Israel, dejando de lado décadas de amistad.

En Brasil, el presidente Lula da Silva usó durante mucho tiempo una retórica ofensiva e injustificada al referirse a Israel y, tras el 7 de octubre, comparó a Israel con los nazis y declaró que las acciones de Israel en Gaza equivalen a “un nuevo Holocausto”. Las relaciones diplomáticas están ahora congeladas.

En Venezuela, las relaciones con Israel se rompieron desde hace años, primero bajo Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro, ambos aliados cercanos de Irán. Tras el 7 de octubre, Caracas defendió abiertamente a Hamás e incluso se unió a Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia (ICJ) para acusar a Israel de genocidio.

En Chile, el presidente Gabriel Boric —con un historial de hostilidad hacia la comunidad judía— repitió narrativas similares, emulando la retórica de Brasil y Colombia y apoyando la acusación de Sudáfrica en la ICJ. En Bolivia, el presidente Luis Arce rompió relaciones con Israel, acusándolo de “crímenes de lesa humanidad”.

Las dictaduras de Nicaragua y Cuba, tradicionalmente hostiles a Israel, también se alinearon con Hamás tras el 7 de octubre. En Nicaragua, cementerios judíos fueron vandalizados poco después del pogromo de Hamás.

Mientras tanto, Irán continúa financiando operaciones contra judíos e Israel en la región. Su responsabilidad en el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y en el atentado a la AMIA en 1994 sigue siendo un recordatorio escalofriante del alcance de su influencia.

Frente a estas reacciones brutales contra Israel y los judíos en Latinoamérica y en todo el mundo, hay, por supuesto, personas de buena fe que podrían pensar que si Israel hubiera actuado de otra manera, gran parte de esta tragedia podría haberse evitado. Pero esta visión pasa por alto la realidad más profunda: ninguna política israelí podría justificar la barbarie del 7 de octubre. Lo que desencadenó este horror fue la peligrosa ideología con la que el pueblo palestino fue adoctrinado durante décadas.

Tampoco fueron las acciones del gobierno israelí después del 7 de octubre la causa de la atroz ola de antisemitismo que siguió. Las manifestaciones antisemitas comenzaron incluso antes de que Israel pusiera un pie en Gaza. Y la ignorancia mostrada por la mayoría de quienes juzgan a Israel solo confirma esto.

El ejército israelí opera en un entorno extraordinariamente complejo, enfrentando un régimen terrorista que pone deliberadamente en peligro a sus propios civiles para maximizar las bajas y luego culpar a Israel. Juzgar desde lejos a un gobierno democrático que combate un culto a la muerte brutal e inhumano como Hamás —sin el conocimiento necesario para evaluar las realidades y dilemas que enfrenta— no solo es irresponsable, sino que también alimenta la peligrosa corriente de demonización que recorre el mundo.

La gran mayoría de los judíos en Latinoamérica comprende esto. Y aunque empatizan profundamente con los palestinos inocentes —cuyo sufrimiento es real y trágico— rechazan los intentos cínicos de culpar a Israel. La historia nos mostró una y otra vez cómo la demonización de los judíos se usó como un arma peligrosa. Cada vez, mentiras y calumnias allanaron el camino para la violencia. Hoy, el mismo patrón vuelve a emerger. Por eso, quienes tenemos brújula moral debemos mantenernos firmes y rechazar este coro de demonización, que no solo afecta a Israel e israelíes, sino que deja a las comunidades judías de toda Latinoamérica y el mundo aún más expuestas y en riesgo.

*Eduardo Kohn es el director de Asuntos Latinoamericanos de la B’nai B’rith Internacional.

*Adriana Camisar es asesora especial de la B’nai B’rith Internacional en Asuntos Latinoamericanos y de la ONU.