Viaje por la Polonia judía

De Cracovia a Lublin, barrios, sinagogas, museos y cafés devuelven la voz a una comunidad que es una parte inseparable de la identidad del país. Lugares que demuestran que la memoria también puede construirse desde la vitalidad cultural. Crédito foto: EmiCristea (Getty Images)

En Polonia solo hay que atravesar una plaza, doblar una esquina o cruzar el umbral de una antigua sinagoga para advertir que bajo esa ciudad se conserva otra casi invisible. Está hecha de palabras en yidis que ya nadie pronuncia, de comercios desaparecidos, de patios donde antes se celebraba el sabbat y de recetas que han sobrevivido mejor que muchas familias. Antes de la Segunda Guerra Mundial, cerca del 10% de la población polaca era judía. Prácticamente todas las ciudades importantes del país contaban con sinagogas, cementerios, escuelas religiosas y barrios donde convivían comerciantes, artesanos, intelectuales y músicos. El Holocausto destruyó la inmensa mayoría de aquellas comunidades y los escasos supervivientes emigraron. Sin embargo, las huellas permanecen: casi todas las grandes urbes tuvieron una importante presencia judía y hoy se puede reconocer este legado.

Lejos de limitarse al recuerdo del horror, muchas ciudades están recuperando esa memoria mediante museos, festivales, restauraciones patrimoniales y una nueva generación de investigadores, artistas y cocineros que entienden que la historia judía no constituye un capítulo aislado, sino una parte inseparable de la identidad polaca.

El patrimonio judío polaco va mucho más allá de las ciudades principales. Algunas veces la huella es monumental, como sucede en Cracovia, pero otras resulta casi imperceptible: una inscripción hebrea reutilizada en una fachada, una lápida integrada en un muro, el trazado de una calle que conserva el nombre de una antigua comunidad.

Cracovia: recuperando el legado judío en Kazimierz

La recuperación de la memoria judía se muestra especialmente activa en Cracovia, con un patrimonio monumental extraordinario y una gran oferta cultural y gastronómica.

Los que llegan por primera vez suelen dirigirse hacia la Rynek Główny (la plaza del mercado), una de las plazas medievales más grandes del continente, o ascienden hasta el castillo de Wawel. Desde aquí, solo con caminar unos minutos hacia el sur, se entra en otro universo. Es Kazimierz, que fue durante siglos una ciudad independiente. Fundada en el siglo XIV por el rey Casimiro III (de ahí su nombre), acabó convirtiéndose en el principal centro de la vida judía de Cracovia. Durante generaciones convivieron aquí las comunidades católica y judía, separadas por calles, mercados y costumbres, pero unidas por la actividad comercial. La ocupación nazi interrumpió brutalmente esa convivencia. Tras la guerra, el barrio quedó prácticamente vacío. Durante décadas fue una zona olvidada, con edificios deteriorados y escasa actividad. Nadie imaginaba entonces que acabaría convirtiéndose en uno de los barrios más animados de Europa Central.

Kazimierz nos obliga a hacer un ejercicio de imaginación para ver lo que fue. Las calles Szeroka, Józefa o Meiselsa siguen dibujando el corazón del antiguo barrio judío. Hay que recorrerlo sin prisas porque aquí se concentran buena parte de los principales vestigios de la cultura judía de Cracovia. Uno de los edificios más importantes es la Sinagoga Vieja, considerada la más antigua conservada de Polonia. Hoy funciona como museo y permite comprender cómo era la vida cotidiana antes de la guerra.

Muy cerca aparecen la sinagoga Remuh y su pequeño cementerio, donde lápidas cubiertas de musgo sobreviven entre árboles centenarios. No es un lugar monumental; precisamente por eso resulta tan conmovedor. Una de las visitas imprescindibles es el Museo Judío de Galitzia, que evita presentar la cultura judía exclusivamente desde la tragedia. Sus exposiciones fotográficas muestran tanto la desaparición como la recuperación del patrimonio, explicando el esfuerzo de muchas comunidades locales por preservar cementerios, sinagogas y documentos históricos.

Resulta especialmente interesante combinar esta visita con un paseo posterior por el barrio, hoy uno de los barrios más vivos de Cracovia. Después de recorrer el museo, muchos detalles urbanos adquieren un significado completamente distinto. Hay cafés donde vuelve a sonar el klezmer y las antiguas tiendas se han convertido en librerías, galerías, cafeterías y restaurantes. Por las noches, algunos locales ofrecen conciertos de música klezmer, el género tradicional desarrollado por las comunidades judías de Europa del Este.

No se trata de una reconstrucción folclórica para turistas. Muchos músicos investigan repertorios históricos, colaboran con universidades y recuperan partituras olvidadas. Durante el verano, el Festival de Cultura Judía de Cracovia convierte el barrio en un enorme escenario al aire libre. Conferencias, talleres, cine, conciertos y gastronomía atraen a miles de visitantes internacionales y han contribuido decisivamente a cambiar la percepción del patrimonio judío en Polonia.

En Kazimierz abundan los restaurantes que reinterpretan recetas ashkenazíes tradicionales: sopa de remolacha, arenques marinados, hígado picado, pan jalá, cholent cocinado lentamente durante horas o los populares pierogi, que aquí conviven con rellenos inspirados en antiguas cocinas judías. Pero también hay muchas propuestas contemporáneas, que parten de investigaciones gastronómicas que intentan reconstruir sabores desaparecidos.

Para comprender lo ocurrido conviene abandonar Kazimierz y cruzar el Vístula. En el barrio de Podgórze los nazis establecieron el gueto de Cracovia en 1941. Hoy presenta un aspecto completamente distinto, pero algunos lugares conservan una enorme fuerza simbólica. La plaza de los Héroes del Gueto permanece presidida por decenas de sillas metálicas vacías que recuerdan a los miles de judíos deportados.

Muy cerca se encuentra la antigua fábrica de Oskar Schindler, convertida en uno de los museos históricos más importantes del país, que recuerda que Schindler logró salvar la vida de unos 1.200 trabajadores judíos. Lejos del tono cinematográfico que popularizó La lista de Schindler, ofrece un recorrido muy completo por la ocupación alemana y la vida cotidiana en la ciudad durante aquellos años.

Muchos viajeros visitan también Auschwitz como una excursión desde Cracovia, porque no está exactamente en la ciudad. Aunque se ha convertido en una de las mayores atracciones turísticas de Polonia, conviene recordar que es imprescindible visitar el antiguo campo con solemnidad y respeto.

Lublin, la Jerusalén del Reino de Polonia

Si Cracovia representa la dimensión urbana y cosmopolita del judaísmo polaco, Lublin permite descubrir su alma espiritual. Se la conoce como la “Jerusalén del Reino de Polonia” porque durante siglos esta ciudad del este del país fue uno de los grandes centros intelectuales del judaísmo europeo. Situada cerca de las antiguas rutas comerciales que unían el Báltico con el mar Negro, acogió una de las comunidades judías más influyentes de Europa Central. Rabinos, comerciantes, impresores y estudiosos la convirtieron en un referente religioso.

Hoy resulta difícil imaginar aquella ciudad. La guerra destruyó casi por completo una comunidad que había representado cerca de un tercio de la población local. Sin embargo, al caminar por el casco histórico se pueden reconocer muchos de los espacios donde transcurría aquella vida. Antes de la guerra, decenas de miles de judíos habitaban la ciudad, sobre todo en el distrito de Podzamcze, situado al pie del castillo, un dinámico barrio donde convivían comerciantes, estudiosos y artesanos. Tras la ocupación nazi fue destruido casi por completo. Hoy apenas quedan vestigios físicos, pero numerosos paneles, itinerarios históricos e instalaciones interpretativas ayudan a reconstruir su historia.

Uno de los lugares esenciales es la Yeshivá de los Sabios de Lublin. Inaugurada en 1930, representó una de las academias talmúdicas más prestigiosas del mundo judío. Su edificio monumental continúa dominando una parte de la ciudad y simboliza la extraordinaria relevancia intelectual que llegó a tener Lublin.

Otro de los lugares más simbólicos apenas llama la atención a primera vista. Se trata de la puerta Grodzka, un puente entre dos ciudades: une la ciudad medieval cristiana con el antiguo barrio judío. Durante siglos funcionó como un auténtico puente entre dos mundos diferentes. Hoy alberga el Centro Grodzka Gate – NN Theatre, una institución dedicada a recuperar la memoria de la comunidad judía mediante archivos sonoros, fotografías, mapas digitales y testimonios orales.

La visita resulta especialmente emocionante porque ha evitado cualquier espectáculo y, en lugar de mostrar solo la destrucción, reconstruye las voces de quienes vivieron allí. Se pueden por ejemplo escuchar grabaciones de antiguos vecinos mientras se observan calles donde ya no queda ninguna de las casas que describen.

También merece atención el festival Lubliner, celebrado cada verano para reivindicar la rica tradición judía de la ciudad mediante conciertos, exposiciones, encuentros literarios y propuestas gastronómicas contemporáneas.

A escasos kilómetros de la ciudad se encuentra Majdanek, uno de los campos de concentración y exterminio mejor conservados de Europa. A diferencia de Auschwitz, situado en una zona más alejada, Majdanek prácticamente forma parte de la periferia urbana y esta proximidad resulta perturbadora. Desde algunas calles todavía pueden verse las instalaciones del antiguo campo, recordando hasta qué punto el horror convivió con la vida cotidiana.

Sin embargo, reducir Lublin únicamente al recuerdo de la tragedia sería un error. La ciudad está demostrando que la memoria también puede construirse desde la vitalidad cultural. Librerías, universidades, instituciones y festivales trabajan para integrar el legado judío en la identidad contemporánea de una manera natural y creativa.

Lodz: de capital industrial a laboratorio cultural

Si Cracovia representa la memoria medieval y Lublin la tradición religiosa, Lodz simboliza la modernidad. Durante el siglo XIX, creció a una velocidad extraordinaria gracias a la industria textil. Polacos, alemanes, rusos y judíos convivían en una de las urbes más dinámicas del Imperio ruso. La comunidad judía llegó a superar el tercio de la población y desempeñó un papel esencial en el desarrollo económico de la ciudad.

Hoy es una ciudad muy animada, con una intensa vida cultural, magníficos edificios industriales reconvertidos y una personalidad completamente distinta del resto de Polonia. Las fábricas han cambiado de uso y donde antes funcionaban enormes complejos textiles aparecen museos, hoteles de diseño, galerías de arte y restaurantes. Manufaktura constituye el mejor ejemplo. El inmenso complejo industrial construido por Izrael Kalmanowicz Poznańsk —uno de los grandes empresarios judíos del siglo XIX— se ha convertido en uno de los mayores espacios culturales y comerciales del país.

Uno de los lugares más sobrecogedores es su inmenso cementerio judío. Con más de 180.000 tumbas conservadas, constituye uno de los mayores de Europa. Aquí descansan industriales, rabinos, médicos, artistas y familias enteras cuya historia resume el extraordinario desarrollo económico de la ciudad. Las grandes esculturas funerarias de las familias industriales contrastan con lápidas mucho más modestas cubiertas por pequeñas piedras depositadas según la tradición judía. Pocas visitas permiten comprender tan bien la diversidad social de aquella comunidad.

Después de recorrer museos y cementerios conviene regresar al presente. La calle Piotrkowska representa el nuevo Lodz. Es una de las avenidas comerciales más largas de Europa, con cafeterías, librerías, estudios de diseño y restaurantes donde la creatividad parece haber sustituido definitivamente al humo de las antiguas fábricas. Muchos jóvenes artistas han encontrado aquí uno de los lugares más estimulantes del país.

Otro lugar de enorme carga emocional es la estación de Radegast. Desde este punto partieron miles de deportados hacia los campos de exterminio. El memorial instalado permite comprender la magnitud del drama humano que sufrió la ciudad durante la ocupación nazi. El antiguo gueto de Lodz, conocido por los ocupantes alemanes como Litzmannstadt Ghetto, fue uno de los más grandes de Europa y permaneció activo durante más tiempo que otros guetos polacos. Al recorrer sus calles contemporáneas se contemplan edificios corrientes que esconden historias extraordinarias de supervivencia.

La recuperación de la memoria ha adquirido un nuevo impulso en los últimos años gracias a iniciativas culturales, exposiciones y festivales que exploran el patrimonio multicultural de la ciudad. Incluso han surgido eventos específicamente dedicados a celebrar la herencia judía y divulgarla entre nuevas generaciones.

Varsovia: reconstruir una ausencia

Varsovia es el lugar donde la recuperación del legado judío ha adquirido una dimensión nacional. Antes de la guerra, la capital polaca albergaba la mayor comunidad judía de Europa: más de 350.000 personas. De ahí que el gueto creado por los ocupantes alemanes acabara convirtiéndose en el mayor de todo el continente. Hoy apenas quedan edificios originales porque la destrucción fue casi total, así que Varsovia ha desarrollado una forma muy distinta de recordar. El Museo POLIN es un recuerdo de los mil años de convivencia, mucho más allá de un espacio dedicado exclusivamente al Holocausto.

Su relato comienza casi mil años antes, con la llegada de las primeras comunidades judías a territorio polaco, cómo florecieron durante siglos y cómo participaron activamente en la vida económica, cultural y política del país. Solo en las últimas salas aparece el exterminio nazi. No se trata de contar cómo murieron millones de personas sino cómo vivieron: el POLIN es uno de los mejores museos del país y la referencia imprescindible para conocer la historia de los judíos polacos.

Al salir del museo conviene continuar la visita a pie para recorrer el antiguo gueto. Algunos fragmentos del muro todavía permanecen en pie. Hay placas conmemorativas, esculturas y marcas metálicas incrustadas en el pavimento que indican el recorrido de las antiguas murallas, aunque no siempre son fáciles de localizar.

En medio de modernos edificios de oficinas aparecen pequeños restos que recuerdan una ciudad desaparecida, y también sobrevivió el cementerio judío de Okopowa, uno de los mayores del mundo, que ni siquiera los nazis lograron destruir completamente. Entre sus avenidas arboladas se guardan varios siglos de historia polaca entre lápidas que muestran inscripciones en hebreo, polaco y yidis.

Más allá de las grandes ciudades

Aunque Cracovia, Lublin, Lodz y Varsovia concentran buena parte del patrimonio judío, el mapa puede ampliarse fácilmente. Por ejemplo con Tarnów, que conserva uno de los fragmentos más reconocibles de su antigua bimah, la plataforma central de la sinagoga destruida durante la guerra. O con Tykocin, en Podlaquia, que mantiene una magnífica sinagoga barroca restaurada que ayuda a imaginar cómo eran las comunidades judías de las pequeñas ciudades del este.

En Zamość, patrimonio mundial de la Unesco desde 1992, todavía pueden recorrerse calles donde comerciantes armenios, polacos y judíos convivieron durante siglos. Y la región de Małopolska anima a ser descubierta con calma: aquí abundan los lugares vinculados a la historia judía.