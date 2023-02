Una víctima del terrorismo podría volver a caminar tras una cirugía revolucionaria

Ynet Español- por Elisha Ben-Kimon (adaptado por Marcos Olivera)

Benaya Peretz recibió un disparo en la espalda en un atentado en Cisjordania que lo dejó paralítico. Gracias a la financiación colectiva, recaudó más de 800 mil dólares en menos de una semana para afrontar una compleja cirugía.

Hace dos años, Benaya Peretz estaba de pie en una estación de autobuses del cruce de Tapuach, en Cisjordania, cuando las balas disparadas en un atentado terrorista le alcanzaron la espalda y lo dejaron paralítico.

Su amigo, Yehuda Guetta, de 19 años, resultó gravemente herido en el atentado y murió más tarde a consecuencia de las heridas.

Benaya no sufrió heridas mortales, pero estuvo a punto. Los médicos le dijeron que nunca podría volver a caminar. “Mi familia no se rindió y su energía se convirtió en la mía. Hoy hago fisioterapia hasta seis horas al día, y cada vez estoy más fuerte”, comentó.

“Puedo mover las dos manos, pero no los dedos. Las piernas no se mueven. Aun así, cuando me dispararon por primera vez lo único que podía hacer era mover los ojos, así que eso es un progreso. Cualquier parte de mi cuerpo que recupere el movimiento es una victoria en mi libro”, agregó.

Hace meses, el padre de Benaya conoció una operación revolucionaria que implanta quirúrgicamente electrodos en la espalda, facilitando la conexión con las terminaciones nerviosas. Esto ayuda a que las órdenes del cerebro lleguen a las extremidades. Pero la operación no es precisamente asequible, en sí, cuesta 276.000 dólares y la rehabilitación puede llegar a superar los 500.000 dólares.

Hay varios hospitales en todo el mundo que ofrecen el procedimiento, entre ellos Tailandia, donde operan cirujanos estadounidenses. Benaya y su familia pasarán allí los próximos 18 meses.

Para recaudar los fondos necesarios, su familia abrió una campaña de crowdfunding llamada “beat the terror”. Se abrió hace sólo unos días y ya recaudó 828.000 dólares de 15.000 donantes. “Esta operación puede cambiar mi vida”, sostuvo Benaya.

Su sueño era alistarse en la unidad de élite Duvdevan de las FDI y se entrenó durante dos años para superar las pruebas exigidas. Muchas de las donaciones hechas a la campaña proceden de miembros de esa unidad.

Su oficial al mando llevó recientemente a Benaya a su base. “Perseveramos a pesar de las dificultades”, dijo el comandante. “Eres un héroe de verdad. Perteneces a este lugar y estamos contigo. En un año estarás de pie”, agregó.

El mes pasado, Benaya conoció al comandante del pelotón, el coronel Shimon Siso, que prometió ayudarlo a ser aceptado en otra unidad de élite si así lo deseaba.

“Queremos dar las gracias al pueblo de Israel por ayudar a mi hijo a recuperarse”, manifestó Ofer, el padre de Benaya. “Cuanta más gente se una a nuestra campaña, más rápido lo conseguiremos. Necesitamos a todo el mundo”.