Una sinagoga de Jerusalem preserva el alma de los judíos italianos

El Museo de la Judería Italiana alberga la sinagoga Conegliano Veneto, traída completamente a Israel. Con más de 300 años de antigüedad, todavía atrae a fieles comprometidos con el estilo litúrgico italiano único. Crédito foto: Shmuel Munitz

En un edificio histórico, diseñado por un arquitecto templario en Hillel St., en Jerusalem, se encuentra el Museo de la Judería Italiana. Dentro del museo se encuentra la sinagoga italiana de la comunidad Conegliano Veneto, que conserva una tradición centenaria.

La sinagoga tiene oraciones comunitarias en sábados, días festivos y recientemente incluso al comienzo de nuevos meses. Los asistentes observan las tradiciones y oraciones en una liturgia única específica para los judíos italianos.

Conegliano Veneto, en el norte de Italia. Todo su contenido fue meticulosamente transferido a Jerusalem, y en 1952 fue inaugurado en el edificio Beit Schmidt, donde permanece hoy. Esta estructura tiene una historia diversa, pues ha servido como un establecimiento católico en el pasado distante y albergó una escuela para niñas. Más recientemente, fue el hogar de la escuela secundaria religiosa Ma’aleh.

Daniel Nissim, un sobreviviente del Holocausto y aficionado a la historia, nacido en Padua, en el norte de Italia, se encuentra entre los feligreses de la sinagoga. “Siempre hay un minyan (quórum para la oración) los sábados por la mañana”, comparte. “La sinagoga alberga celebraciones familiares, incluyendo brit milah, bar mitzvah e incluso bodas”, añade.

–¿Te sientes capaz de transmitir la pasión a la generación más joven? ¿Qué tan involucrados están en el esfuerzo por mantener las tradiciones?

–Es una gran pregunta. Mis cuatro hijas están casadas, tres con judíos asquenazíes y una con un judío sefardí, y los nietos no se unen a las oraciones. No es su costumbre. Los matrimonios en estos días son mixtos, y es raro que una pareja sea italiana. La mayoría de las parejas son interculturales. Definitivamente hay un problema cuando se trata de las próximas generaciones. Por ejemplo, mis nietos no hablan italiano en absoluto. Para ellos, éstas son costumbres extranjeras. Apenas vemos niños en nuestra congregación. Es un cambio con respecto a años anteriores.

No es sólo una curiosidad

La comunidad judía en Italia es una de las más antiguas de Europa, probablemente se remonta a la época del Segundo Templo. A lo largo de los años, la migración de varias diásporas llevó a la formación de una población judía diversa en Italia, con descendientes de exiliados sefardíes que vivían junto a judíos asquenazíes. El rito de oración del “Bnei Romi”, también conocido como el “Rito italiano”, es exclusivo de los judíos italianos que no son de origen asquenazí o sefardí.

“Hay cosas que son exclusivas de los judíos italianos, específicamente los de la comunidad Bnei Romi”, dice Nissim. “Por ejemplo, en la víspera de Yom Kipur, recitamos ‘Kol Nidrei’ en hebreo. Otros lo recitan en arameo. Algunos italianos, en lugar de decir la bendición ‘Shelo Asani Goy’ (‘que no me ha hecho gentil’), dicen ‘She’asani Yisrael’ (‘que me ha hecho israelita’) o ‘She’asani Yehudi’ (‘que me ha hecho judío’)”.

De los más de 40.000 judíos que vivían en Italia antes del Holocausto, unos 8.000 perecieron. Miles huyeron a Suiza, mientras que otros se quedaron en Italia y sobrevivieron.

“Antes de la Segunda Guerra Mundial había docenas de pequeñas comunidades, cada una con su propio rito litúrgico y costumbres. Después de la Segunda Guerra Mundial, no quedaban judíos en estos lugares”, cuenta Nissim.

“Luego vino la iniciativa del activista sionista Shlomo Umberto Nachon –añade– de traer Arcas Sagradas de esos lugares a Israel, salvándolas efectivamente. Lo especial de la sinagoga de Conegliano Veneto es que es exactamente como estaba allí, en la ciudad norteña cerca de Venecia. Se las arregló para encontrar un espacio que coincidía perfectamente con el tamaño de la sinagoga original.”

Después de que Daniel y su esposa Mirella se casaron en Milán, la pareja se mudó a Israel en 1970. Vivían en Tel Aviv, y él trabajó durante muchos años como farmacéutico.

“A menudo caminábamos a la sinagoga italiana en Ramat Gan. La costumbre de la sinagoga Ramat Gan, que lleva el nombre del rabino Ovadia de Bertinoro, es sefardí, de comunidades que vinieron de Livorno y Florencia. Es importante enfatizar que la judería italiana no es monolítica”, explica, “hay diferencias en los ritos litúrgicos, y aquellos que se adhieren al rito Bnei Romi son muy apasionados por preservarlo”.

Hace aproximadamente una década, decidieron mudarse a Jerusalem para estar más cerca de sus nietos, ya que tres de sus hijas viven en la capital. “Desde que vivimos aquí, nos hemos unido al minyan (grupo de oración) de la comunidad italiana”, dice.

“En los últimos años, se han abierto minianes adicionales en Jerusalem, donde la gente reza usando el rito Bnei Romi, que ha impactado la sinagoga en Hillel St. Por otro lado, es bueno que haya dos sinagogas más”, agregó.

“La singularidad del rito Bnei Romi es que es el rito más antiguo existente. Es una historia de dos mil años. No es una curiosidad dentro del judaísmo”, dice Mirella Nissim. “Nos mudamos a Israel porque éramos observadores y también sionistas”.

Ella misma nació en Suiza al final de la Segunda Guerra Mundial, después de que sus padres huyeran de Milán. Hace veinte años, su hermana, Bianca Shahror, fue asesinada en un ataque terrorista en Jerusalem durante la Segunda Intifada.

Judaísmo tolerante

El estimado director Hagai Levi (In Treatment, Our Boys, Scenes from a Marriage) presentó la sinagoga italiana en el centro de su primer largometraje, August Snow, en 1993. “Mi abuelo vino de Italia, y ésta era su sinagoga, la sinagoga de la familia. He estado allí muchas veces, he tenido mi bar mitzvá allí, y en estos días incluso mi hijo va”, explica. “Todas nuestras celebraciones familiares se llevaron a cabo en ese lugar. Conocíamos a la gente; Al final, es una comunidad muy pequeña, y es uno de sus puntos focales”.

“Para la película, organicé un servicio de oración en la sinagoga”, recuerda. “Mi padre y otros feligreses regulares estaban allí. Hay una escena en la que la gente sale de la sinagoga el sábado y habla en italiano. Por supuesto, la escena no fue filmada en sábado, sino en un día laborable. También hay otras escenas que tienen lugar en el patio de la sinagoga. Toda la película fue una especie de homenaje, con el objetivo de representar al judaísmo italiano como liberal y tolerante, en contraste con el judaísmo asquenazí, que a menudo se representa como más celoso, conservador e insular”.

Según Hagai, “hay algunas sinagogas en el país que siguen el rito italiano. El espíritu del judaísmo italiano era que somos un puente entre los sefardíes y los asquenazíes, e históricamente, este también ha sido el caso, ya que Italia tenía judíos que venían de diferentes países”.

–¿Qué recuerdas de tus visitas a la sinagoga?

–Solíamos caminar hasta la sinagoga. Hoy en día, también hay personas que no son italianas, pero en aquel entonces todos eran italianos. La gente venía a la sinagoga como si fuera a la ópera. Todos eran personas muy educadas, profesores y personas involucradas en las artes. Mi abuelo, Leo Levi, era musicólogo, y el proyecto de su vida era la colección de liturgia italiana. Entre los miembros de la comunidad también estaba el profesor David Cassuto, el renombrado arquitecto que se desempeñó como teniente de alcalde de Jerusalén.

–¿Todavía puedes visitarla?

–Hoy visito la sinagoga con menos frecuencia. Ocasionalmente, hay eventos familiares allí. Cuando mi hijo comenzó a ir los sábados en Jerusalem, me hizo feliz.

Estética junto a tradición

El Museo del Judaísmo Italiano, que lleva el nombre de Shlomo Umberto Nahon, fue fundado en 1983. La exposición actual, “The Hidden Revealed”, arroja luz sobre la historia de la colección del museo y ofrece una visión de los tesoros que alberga. Junto con artículos de exhibición permanente, como un Arca de la Alianza ornamentada y sillas originalmente donadas a la sinagoga en Mantua en 1543, la exhibición también presenta un conjunto de cubos de aprendizaje hebreo, un diario y otros artículos personales que brindan información sobre la vida de los judíos italianos.

“En la sinagoga, inicialmente había una falta de artículos rituales. Alrededor de la época de la fundación del estado y durante las décadas de 1950 y 1960, comenzaron a llegar varios artículos de la judería italiana, y los donantes individuales y las comunidades querían contribuir con ellos a la sinagoga “, explica Daniel Niv, director del museo.

“Shlomo Umberto Nahon, que fue un activista sionista en Italia antes de la Segunda Guerra Mundial y uno de los fundadores de la comunidad judía italiana en Jerusalem, registraba cada sábado qué artículos se donaban a la sinagoga. Esto esencialmente se convirtió en el primer registro sobre el cual se fundó el museo.”

Abrió la primera exposición a los miembros de la comunidad, y en 1983, se decidió convertirla formalmente en un museo. A partir de ahí, la colección no ha hecho más que crecer.

“En la sinagoga, hay una comunidad real y viva, y justo al lado funciona el museo. Es una situación hermosa y maravillosa, pero también es compleja”, señala.

“Por un lado, es una sinagoga activa, y por otro lado, también es un tesoro precioso que necesita ser preservado. Siempre hay un deseo de cumplir la visión de aquellos que trajeron las arcas sagradas italianas al país: Astora Mayer, Federico Luzzati y Shlomo Umberto Nahon: querían que se usaran. De hecho, una de estas arcas en nuestra posesión se usa activamente y se encuentra en la sinagoga”, agregó Niv.

El museo, en parte apoyado por la Fundación Shusterman que financia proyectos sociales en Israel, se encuentra en una fase de renovación y tiene como objetivo expandirse. “El museo presenta al público la historia y la cultura únicas de los judíos italianos. Los judíos en Italia vivían con una identidad dual, equilibrando bellamente entre ellos: por un lado, se basaban en la estética de la cultura italiana en general y, por el otro, preservaban celosamente su judaísmo y tradiciones, y aprendían hebreo”, añade Niv.