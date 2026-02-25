Una profesora israelí recibe dos grandes reconocimientos del mundo de la biología

Un hito para la ciencia israelí: el Technion logra posicionar a una de sus investigadoras como única nueva representante de todo Medio Oriente en la Academia de Microbiología de Estados Unidos, sumando además un prestigioso premio internacional

Una profesora del Technion, la famosa universidad tecnológica de Haifa, en el norte de Israel, recibió no uno sino dos grandes reconocimientos internacionales en el terreno de la biología.

La profesora Debbie Lindell, de la Facultad de Biología de la universidad israelí, acaba de ser galardonada con el premio G. Evelyn Hutchinson 2026 por la Asociación para las Ciencias de la Limnología y la Oceanografía (o ASLO, por Association for the Sciences of Limnology and Oceanography).

Se trata de un prestigioso premio que reconoce a una científica que viene realizando contribuciones considerables al conocimiento en limnología u oceanografía y cuyo trabajo futuro «promete un legado de excelencia continua», afirmaron desde el Technion.

La presidenta de la ASLO, la doctora Susanne Menden-Deuer, dijo que el trabajo de Lindell tiene un impacto «transformador» en el campo de la biología y la ecología microbianas marinas, «arrojando luz sobre las complejas maneras en que los virus configuran el medio marino e impulsando nuevas líneas de investigación».

Por otro lado, Lindell fue seleccionada para la Clase 2026 de la Academia de Microbiología de Estados Unidos. La profesora israelí es una de los sesenta y tres distinguidos científicos elegidos este año mediante un proceso altamente competitivo y con revisión por pares.

La Academia, que funciona como grupo de liderazgo honorífico y centro de estudios científicos de la Sociedad de Microbiología de Estados Unidos, recibió 145 nominaciones de todo el mundo.

La única de todo Medio Oriente

Desde la universidad destacaron que Lindell es la única científica seleccionada de Israel y, de hecho, de todo Medio Oriente. En los últimos cincuenta años, recordaron voceros del Technion, más de 2.700 científicos de todas las subespecialidades de las ciencias microbianas entraron a la Academia.

Lindell es reconocida internacionalmente como una líder en ecología microbiana marina. Su investigación pionera transformó la comprensión de cómo los virus influyen en los ecosistemas marinos, desde células individuales infectadas hasta procesos que abarcan cuencas oceánicas enteras.

Además de sus logros científicos, la profesora de biología está «profundamente comprometida con la mentoría, el liderazgo y la ciencia abierta», remarcaron los voceros de la universidad.

Supervisó a numerosos estudiantes de posgrado y becarios postdoctorales y formó parte de consejos editoriales de sociedades y revistas internacionales, completaron.