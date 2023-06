Una por una, las 28 víctimas israelíes de atentados durante 2023

Ynet Español

En menos de medio año, ese número de personas perdieron la vida en una serie de viles ataques terroristas cometidos por palestinos e israelíes-árabes. Sus nombres, historias y legados

La ola terrorista que desde hace seis meses se propaga por Israel ya se cobró la vida de 28 personas. Los atentados sumieron en el dolor a muchas familias, algunas de las cuales perdieron incluso a más de un ser querido.

El 27 de enero, mientras muchos israelíes estaban sentados para la cena del Shabat, el terrorista Khaire Alkam, de 21 años y originario de Jerusalem Este, llegó a una sinagoga del barrio capitalino de Neve Ya’akov y mató a tiros a siete personas antes de ser abatido por la policía.

Alkam llegó en coche al barrio del norte de Jerusalem y estacionó en la calle Tabenkin, cerca de la sinagoga Ateret Avraham. Salió del auto en la calle principal y abrió fuego contra los transeúntes.

Shaul Chai, gabbai [guardián] de una sinagoga de 68 años, cenó en casa de un familiar y, tras la comida, se dirigió al recinto. «Era el padre de todos nosotros, un hombre querido y entrañable», relataron sus conocidos.

Irina Korolova, ucraniana de 59 años, también murió en el atentado de Neve Yaakov. Llegó a Israel en diciembre de 2016 sin familiares y trabajaba en cuidados de enfermería.

«Era muy simpática, una persona con la que te vinculas rápidamente», dijeron los hijos del anciano al que Korolova cuidaba antes de su muerte.

Rafael Ben Eliyahu, de 55 años, murió en el atentado cuando detuvo el coche en el que viajaban su esposa Tina y sus dos hijos, después de que una mujer que se encontraba cerca gritara que el terrorista había disparado a su hijo. La familia creyó que el terrorista había huido, pero entonces Alkam apareció por el otro lado y empezó a disparar a quemarropas.

«Disparó a mi marido, y [mi hijo] Matan saltó delante de mí para que el terrorista no me hiriera. Me salvó la vida y resultó herido», relató la viuda.

Eliyahu Mizrachi, de 48 años, y su esposa Natalie Ziskin Mizrachi, de 45, llevaban casados sólo dos años. Estaban en su casa cuando empezó el tiroteo. Eliyahu bajó a la calle para intentar ayudar a las víctimas, pero el terrorista se fijó en él y lo mató.

Natalie, que llevaba 20 años trabajando para el Centro Médico Hadassah, intentó atender a su marido, pero el terrorista también le disparó.

Tamara, la madre de Natalie, aseguró: «Se llevaron una parte de mí con ella. Todos los días iba a trabajar y yo la esperaba. Siempre se ocupaba de mis medicinas y mi comida. ¿Qué haré ahora?».

El padre de Eliyahu, Shimon, agregó: «Era una persona modesta y religiosa. Quería ayudar. Oía disparos y quería ayudar a los heridos».

Ilya Sosanssky, DJ de 26 años, salió de casa de sus padres en Neve Yaakov en su moto y fue tiroteado por el terrorista cuando se dirigía a su trabajo.

«Era un buen tipo, una bomba de energía que sólo querías envolver en un abrazo», dijo Asher Azran, amigo de Sosanssky. Adi Yona, otro amigo de Sosanssky, escribió en su memoria: «Eres un encanto, una sonrisa andante, un alma buena que sólo hacía el bien».

Asher Natan Morali, de 14 años, fue la víctima más joven del atentado. Era el mayor de ocho hermanos y había salido de casa tras la cena del Shabat para reunirse con unos amigos. Cuando sus padres oyeron disparos, buscaron desesperadamente a su hijo durante una hora, hasta que descubrieron que habían encontrado su cadáver en el lugar del atentado.

El 10 de febrero, Hussein Karakah, de 31 años y residente en Jerusalem Este, atropelló deliberadamente a dos hermanos pequeños y a otro hombre antes de ser neutralizado en el barrio Ramot de la capital.

Asher Menachem Paley, de siete años, y su hermano Yaakov Paley, de cinco, esperaban en una parada de autobús con su padre y su hermano mayor de camino a un acto familiar. El terrorista embistió contra la estación y atropelló a los dos niños.

Yaakov Israel murió trágicamente en el acto, mientras que Asher Menachem fue trasladado al hospital en estado crítico. Sin embargo, finalmente sucumbió a sus heridas y falleció al día siguiente.

Los dos hermanos fueron enterrados uno al lado del otro.

«Dos flores, dos santos, dos corazones puros», los elogiaron en su funeral.

Alter Shlomo Lederman, estudiante de yeshiva de 20 años, también esperaba en la parada del autobús con su esposa, con la que se había casado meses antes. Se dirigían a visitar en Shabat a los padres de Lederman, en la ciudad de Elad, cuando se produjo el atentado. Alter Shlomo resultó gravemente herido y fue trasladado al Centro Médico Shaare Zedek, donde finalmente sucumbió a sus heridas tras prolongados esfuerzos de reanimación.

El 13 de febrero, el sargento Asil Sawaed, de 22 años, murió en un puesto de control de Jerusalem Oriental, en Shuafat. Sawaed, natural del norte del país, realizaba un control rutinario de un autobús cuando fue apuñalado en la cara por un terrorista palestino de 13 años.

Un guardia de seguridad civil que lo acompañaba abrió fuego contra el terrorista, alcanzando accidentalmente a Sawaed e hiriéndole de muerte. Fue declarado muerto en el hospital unas horas después.

El sospechoso, de 13 años, fue detenido y acusado de terrorismo.

Tras su muerte, la policía declaró que «al término de su servicio obligatorio, Asil luchaba por firmar un contrato permanente en el mismo lugar».

El 26 de febrero, Hillel Menachem Yaniv, de 22 años, y Yagel Yaakov Yaniv, de 20, hermanos del asentamiento de Har Bracha, fueron asesinados en un tiroteo en la localidad palestina de Huwara.

La investigación del atentado reveló que un terrorista palestino se empotró contra la ventanilla del coche de los hermanos y les disparó a quemarropa. Los dos fueron declarados muertos en el lugar de los hechos.

El terrorista, Abd al-Fattah Kharousha, de 48 años, operativo de Hamás en Naplusa, murió en una operación de las FDI en Jenín unas dos semanas después del atentado.

Hallel, que estudiaba en la Yeshiva Hesder de Kiryat Shmona, en la ciudad septentrional, había sido licenciado de la Marina poco antes del atentado y había regresado para continuar sus estudios.

«Era muy querido por sus amigos y rabinos, ayudando y colaborando en todo lo posible», dijo el decano de la yeshiva, Eliav Samuel.

Yagel, que asistía a la Yeshiva Givat Olga Hesder, se había alistado en las FDI y tenía previsto iniciar los trámites para el servicio de combate.

«Era un buen hombre que nos enseñó el valor entre una persona y su prójimo», comentó su compañero de la yeshiva, Gilad Friedman.

El 27 de febrero, Elan Ganeles, israelí-estadounidense de 26 años, fue asesinado en un tiroteo cerca de Jericó. Terroristas abrieron fuego contra su coche, y los socorristas que acudieron al lugar lo evacuaron en estado crítico al hospital Hadassah Mount Scopus de Jerusalem, donde los médicos lo declararon muerto poco después.

Ganeles vino a Israel durante unas semanas para asistir a la boda de su amigo. Creció en el seno de una apasionada familia sionista estadounidense y se educó en escuelas ortodoxas modernas.

En 2014, declaró a un periódico local que tenía intención de aplazar su matriculación en la Universidad de Michigan y su alistamiento en el Ejército estadounidense para vivir un año en Israel.

Ganeles se enamoró de Israel y acabó alistándose en las FDI. Más tarde, regresó a Estados Unidos para cursar una licenciatura en neurociencia y desarrollo sostenible en Nueva York.

El 9 de marzo, Or Eshkar, de 32 años, fue asesinado en un tiroteo en la concurrida calle Dizengoff de Tel Aviv.

El terrorista palestino Mutaz Salah al-Khawaja, de 23 años y natural de la localidad cisjordana de Ni’ilin, abrió fuego contra los transeúntes, hiriendo mortalmente a Eshkar, que falleció 11 días después.

Sus amigos Rotem Mansano y Michael Osadon también resultaron heridos en el atentado antes de que el terrorista fuera eliminado.

La madre de Or, Natalie, elogió a su hijo: «Se apagó una luz brillante y poco común. Demostró amor y generosidad hacia todos».

Tras terminar el servicio militar, Or se trasladó a Tel Aviv, donde obtuvo una licenciatura y un máster en administración de empresas.

El 7 de abril, Rina y Maia Dee, de 15 y 20 años, del asentamiento de Efrat, fueron asesinadas en un ataque terrorista en el valle del Jordán.

Su madre, Lucy, resultó herida de muerte en el atentado y sucumbió a sus heridas tres días después.

Terroristas que circulaban por el carril contrario a la ruta por la que viajaban los miembros de la familia abrieron fuego contra ellos.

La familia intentó escapar, pero los terroristas dieron media vuelta y los persiguieron. El coche de la familia Dee, que se dirigía a un viaje de vacaciones, se desvió y cayó en una zanja.

En ese momento, uno de los terroristas se situó fuera del vehículo y disparó contra el coche de la familia. En el lugar de los hechos se encontraron 22 casquillos de AK-47, y las hermanas fueron declaradas muertas en el acto.

La familia emigró de Inglaterra hace varios años. Maia estudió en el Neve Hanna Ulpana -un instituto judío sólo para chicas- y más tarde en el Midreshet Lindenbaum de Lod, antes de presentarse voluntaria al servicio nacional. Su hermana, Rina, estudió en el Kiryat Arba Ulpana.

Su padre, Leo, que viajaba en otro coche con sus otros dos hijos y tuvo que regresar al lugar de los hechos tras oír las noticias del atentado en los medios de comunicación, declaró: «Sentimos un amor abrazador de los judíos de Israel y de todo el mundo, y confiamos en que se haga justicia».

En otro atentado perpetrado el 7 de abril, un turista italiano llamado Alessandro Parini, de 36 años, fue asesinado en el paseo marítimo de Tel Aviv cuando el terrorista Yusef Abu Jaber, de 46 años y natural de Kfar Qasim, embistió con su automóvil a un grupo de turistas italianos y británicos.

Abu Jaber procedió entonces a circular por el carril bici del paseo antes de desviarse hacia el césped y volcar. Al principio, un agente de policía e inspectores municipales apostados en las inmediaciones supusieron que se trataba de un simple accidente de tráfico.

Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que el sospechoso intentaba alcanzar un objeto -que parecía ser un arma- que tenía en su poder. Posteriormente, dispararon y mataron al agresor.

Parini destacó en sus estudios de Derecho y se convirtió en abogado en 2014. Cinco años después, obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad de Roma. Los medios italianos informaron de que trabajaba para un bufete internacional y le encantaba viajar por el mundo.

El 11 de mayo, durante la Operación Escudo y Flecha, Inga Avramyan, de 82 años, murió por el impacto directo de un cohete en Rehovot. Avramyan ayudó a Sergei, su marido, que había perdido una mano y una pierna en un accidente hace muchos años, a llegar a la habitación protegida de su casa después de que sonaran las sirenas.

Sin embargo, la pareja no consiguió llegar a tiempo. Sergei, que seguía tumbado en la cama, cayó junto con ella por el agujero que se abrió en su apartamento como consecuencia del impacto del cohete.

Daños en una vivienda de Rehovot tras el impacto de un misil, Inga Avramyan.

El 30 de mayo, Meir Tamari, de 32, fue asesinado por terroristas palestinos en un tiroteo a la entrada del asentamiento de Hermesh. Tamari, padre de dos niños, fue trasladado al Centro Médico Hillel Yaffe, y lo declararon muerto.

Según una investigación preliminar, un vehículo con dos palestinos adelantó al coche de la víctima y disparó siete balas, presumiblemente con un fusil M16.

El 3 de junio, tres soldados de las FDI murieron en la frontera entre Israel y Egipto. La sargento Lia Ben-Nun, de 19 años, de Rishon LeZion; el sargento Ori Itzhak Ilouz, de 20 años, de Safed; y el sargento Ohad Dahan, de 20 años, de Ofakim.

Ben-Nun e Ilouz murieron tiroteados en un puesto de guardia cerca del monte Harif por un policía egipcio que entró en Israel a través de una brecha en la valla fronteriza. El terrorista fue identificado durante los registros posteriores y resultó muerto en un tiroteo, durante el cual también murió Dahan.

Elisha Antman, de 17 años, Harel Masoud, de 21, y Nachman Shmuel Mordoff, de 17, murieron en un restaurante de humus de una gasolinera durante el mortífero atentado terrorista del martes cerca del asentamiento de Eli.

Ofer Fairman, de 60 años, fue abatido por los terroristas en la gasolinera mientras llenaba el depósito de su coche.