Una joven india de 20 años pudo hablar gracias a un tratamiento en Israel

Visavis

Shambhavi “Sam” Jha, de 20 años, pensó que nunca podría hablar de manera comprensible. Nacida con paladar y lengua hendidos, le resultaba difícil respirar, oír y hablar. «Cuando era joven tenía una gran inseguridad y miedo de que si se decía algo la persona frente a mí no me entendería, así que hablé muy poco y en muy poco volumen», dijo Jha a The Jerusalem Post. Pero todo ha cambiado desde entonces para Jha. Y todo sucedió en Israel.

Ella y su familia se mudaron al Estado judío hace poco más de cuatro años cuando le pidieron a su padre que administrara un banco indio en el país. Jha comenzó a estudiar en la Escuela Internacional en Even Yehuda.

En un día libre, Jha acompañó a su madre a una cita con el médico y ella y el médico comenzaron a hablar sobre la condición de Jha.

Jha se había sometido a una serie de cirugías en India entre los 6 meses y los 13 años de edad, pero la dejaron con una amplia gama de problemas, incluido un pasaje abierto entre la cavidad bucal y la cavidad nasal, una especie de orificio que le dificultaba la respiración y su habla casi incomprensible.

Otras cirugías la habían dejado con desagradables cicatrices en el labio, el centro de la cara hundido, una desviación de la nariz y problemas de ortodoncia. Jha también tenía problemas para oír, un resultado común del paladar hendido.

“Empezamos a charlar y el médico me habló de un amigo del Meir Medical Center que es un especialista y dijo que debería ir a verlo”, recordó Jha. Llamó y a las pocas semanas tenía una cita.

En octubre de 2018 conoció a un equipo médico multidisciplinario de Meir que finalmente cambiaría su vida: el Dr. Bruno Kreiner y su equipo de cirujanos orales y maxilofaciales; El Dr. Yaniv Ebner del Centro de Paladar Hendido y Anomalías Craneofaciales del hospital; El Dr. Marcos Harel, cirujano plástico; Dr. Roman German, ortodoncista de hendiduras; y Karmit Borochner, quien está a cargo de la comunicación y coordinación con el paciente para el hospital.

Juntos, construyeron un plan detallado y complejo de varias etapas que involucró la realización de cinco cirugías durante dos años exactamente en el orden correcto y durante la pandemia de coronavirus.

Las cirugías se completaron justo cuando Israel salió del encierro y Jha pudo volver a entrar al mundo de nuevo con todos los demás.

«Empecé a sentirme más seguro», dijo Jha. “Las cirugías realmente me ayudaron a mejorar como individuo ya sentirme más cómodo con mi apariencia. Realmente me veo lo mejor que puedo. Y, por supuesto, mi habla ha mejorado y puedo respirar correctamente y mi audición también es mejor«.

Jha dijo que hace un año no podría haber realizado una entrevista porque no podía hablar.

Dijo que está muy agradecida de cómo todo salió «tan perfectamente», a pesar de que su encuentro con el equipo de Meir fue solo una casualidad.

“Esto fue completamente inesperado cuando comenzó y pronto cambió mi vida por completo para mejor”, dijo Jha. «Estoy muy agradecido».

Y agregó que nunca se sintió una extranjera sino que estaba recibiendo la mejor atención.

“No me sentí como un extraño. Sentí que podía conectarme con [los médicos] y confiar en ellos y estoy feliz con los resultados de las cirugías”, dijo Shambhavi «Sam» Jha.

Hoy, sus padres han regresado a la India, pero Jha se queda en Israel y estudia psicología y comunicaciones a través del Programa Internacional de la Universidad de Tel Aviv. Dijo que sueña con convertirse en psicóloga clínica y tratar a adolescentes o víctimas de traumas.