Un rayo de esperanza para los últimos judíos de Damasco

La comunidad judía de Damasco, reducida hoy a apenas unos pocos miembros tras décadas de éxodo y conflicto, enfrenta un futuro incierto. Sin embargo, recientes gestos de apertura del nuevo gobierno sirio —como la posibilidad de recuperar propiedades y revitalizar espacios históricos— encienden una tenue pero significativa esperanza de reconexión con su pasado y de supervivencia cultural. Crédito foto: Antonio Pedro Santos / Agencia EFE

Los últimos datos fiables estimaban entre 5 y 7 el número de judíos que siguen viviendo en Damasco, que es lo mismo que decir en toda Siria. La mengua de la comunidad ha sido semejante a la experimentada por otras juderías del mundo árabe en la segunda mitad del siglo XX, al pasar de unos 30.000 individuos antes de 1947 a verse reducida a entre 4.000 y 5.000 miembros a comienzos de la década de 1990. Si las cosas no cambian, la tendencia anticipa una pronta extinción de la otrora próspera judería damascena y siria, que están mayoritariamente adscritas a los ritos sefardíes, pero la comunidad ha recibido buenas y esperanzadoras noticias en los últimos meses.

Fieles a la promesa de trabajar por una Siria en la que las distintas comunidades etno-religiosas sean capaces de convivir y en medio de un proceso de acercamiento al Estado de Israel, el nuevo Gobierno presidido por Ahmed al Sharaa –nada menos que un exyihadista– desde hace casi 15 meses promete a los judíos sirios que un día hubieron de abandonar su país, el derecho a recuperar sinagogas y otros inmuebles de poder probar su antigua propiedad, aunque muchos de estos bienes fueron vendidos o alquilados y otros directamente confiscados por el régimen anterior u ocupados por ciudadanos sirios.

Así las cosas, en el pasado mes de diciembre, el Ministerio de Asuntos Sociales del Gobierno sirio –dirigido por la única mujer integrante del consejo de ministros, Hind Kabawat,– anunciaba la legalización de la nueva Fundación para la Herencia Judía, una entidad presidida por el neoyorquino de origen sirio Henry Hamra, cuyo fin no es otro que tratar de recuperar para la comunidad antiguas propiedades judías situadas a lo largo y ancho del país y revitalizar la vida judía siria.

Empezará haciendo un registro de propiedades judías confiscadas por el Estado durante las dictaduras de Hafez y Bachar al Asad. «Es un fuerte mensaje el que trasladamos desde el Estado sirio: no discriminamos entre religiones (…) Siria ayuda a todos los hombres y mujeres sirios de cada una de las religiones y sectas que quieran construir nuestro nuevo Estado», aseveraba Kabawat, quien es también la única cristiana y católica del gabinete sirio.

Residente durante tres décadas en el distrito neoyorquino de Brooklyn, el presidente de la flamante Fundación para la Herencia Judía abandonó el país levantino a comienzos de la década de los 90 del siglo pasado junto a su familia –su padre era rabino– a raíz de que el régimen entonces presidido por Hafez al Asad levantara la prohibición que impedía a los judíos marcharse del Estado baazista. Hamra, que tenía 15 años cuando se vio obligado a dejar su país, gozó a comienzos del mes pasado del privilegio de abrir las puertas de la Sinagoga Central de Alepo, su ciudad natal. Después de haber intentado sin éxito obtener un escaño en las elecciones parlamentarias de octubre, el primer objetivo concreto de la entidad es el de restaurar la sinagoga de Jobar, en Damasco, totalmente destruida durante la guerra. Recientemente, Hamra aseguraba que los judíos sirios en la diáspora «desean volver a su patria y ver sus sinagogas». «Llamo a quienes tengan propiedades que vengan y les ayudaremos a que las encuentren y las recuperen», instaba desde Alepo.

Como otra muestra –quizá irrelevante pero no menos simbólica– de la buena voluntad de las nuevas autoridades sirias hacia los judíos, un restaurante de Damasco, el Royal Semiramis, ofrece desde diciembre un menú kosher, es decir, aquellos alimentos permitidos según las leyes dietéticas judías tradicionales. La noticia no pasó desapercibida para «The New York Times». Según el diario de EE UU, la idea de incorporar una cocina kosher al menú del Semiramis nació de una visita a Damasco organizada por miembros de la Fundación Mosaico Sirio, una entidad dedicada a organizar viajes a miembros de comunidades judías. Tras una cena en que compartieron mesa, entre otros, un rabino ortodoxo procedente de Míchigan (EE UU), Asher Lopatin; el director de Mosaico Sirio, Joseph Jajati; miembros del gobierno y el propietario del hotel, Mounzer Nazha –y dado que algunos de los comensales apenas probaron bocado–, el último se puso manos a la obra para que en la siguiente visita de miembros de la fundación, la cocina estuviese preparada para ofrecer platos compatibles con las exigencias religiosas judías. Semanas después de que Nazha ordenara la adquisición de nuevos utensilios y la contratación de un chef, el Semiramis estrenó su menú kosher para la festividad de la Janucá, casi coincidiendo con el primer aniversario de la caída de Bachar al Asad y la llegada de Al Sharaa y sus hombres a Damasco.