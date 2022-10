Un feliz “regalo” de la ciencia en Iom Kipur

Israel Noticias

Una israelí da a luz tras revertir la menopausia con el trasplante de un ovario congelado durante 20 años. Al ver el bebé recién nacido de una señora de 46 años, el médico que había congelado el ovario y lo descongeló “lloró de felicidad”. Afirma que el éxito implica la posibilidad de prolongar los años de maternidad. La niña recién nacida recibió el nombre “Eshkar”, que significa regalo.

Una mujer israelí que se había congelado los ovarios 20 años antes descongeló milagrosamente una parte de ellos, revirtió la menopausia, quedó embarazada de forma natural sin ayuda de la fecundación in vitro y ahora es madre de una niña sana.

Eshkar, una palabra de la Biblia que significa regalo, es el nombre que le puso a su hija recién nacida.

Esta mujer de 46 años, que solo desea que se la conozca por su nombre de pila, Tzvia, se sometió a la congelación de un ovario cuando tenía veinticinco años y se le diagnosticó un cáncer.

En aquel momento, solo era una posibilidad teórica trasplantar un ovario sano a una mujer que se había recuperado del cáncer. Ha habido cientos de embarazos en todo el mundo desde 2016, cuando una señora de Dubái se convirtió en la primera en dar a luz a un niño después de que se le retransplantara un ovario. Sin embargo, ninguno de estos embarazos se produjo tras la congelación de un ovario durante dos décadas.

Según su médico, el profesor Ariel Revel, “concibió de forma natural a los 45 años y ahora tiene una niña gracias a los fragmentos de su ovario que permanecieron en nitrógeno líquido durante dos décadas”.

Tras el nacimiento del bebé, Revel dijo: “Fui a ver su casa y lloré de placer, pensando en la realidad de que las esperanzas en un laboratorio hace tantos años habían culminado en un bebé”.

“No solo se trata de un récord mundial, sino que también sugiere que las mujeres pueden concebir rutinariamente mucho más tarde congelando los ovarios cuando aún están en la veintena. Además, implica que puede haber un método para evitar realmente la menopausia utilizando esto”.

Revel, conocido experto en ginecología y obstetricia, conoció a Tzvia poco después de que le dijeran que tenía cáncer. Recordó: “Le dijeron que necesitaba una quimioterapia fuerte, que podría destruir sus ovarios.

Se había criado en un hogar piadoso [judío] y valoraba tener hijos. Le extirpamos el ovario derecho antes del trasplante de médula ósea, ya que acababa de recibir la aprobación [del comité de ética] para hacerlo”.

Tzvia solicitó descongelar una parte del ovario y recibirlo como trasplante diez años después. Como es habitual después de un trasplante de ovario, se quedó inmediatamente embarazada mediante FIV, y el hijo de ese embarazo tiene ahora nueve años.

No me visitó durante un tiempo después del parto, según Revel. “Ella y su marido deseaban entonces tener otro hijo. Ella había entrado en la menopausia, por lo que el tejido ovárico trasplantado ya no funcionaba. Sin embargo, tenía otros trozos de su ovario que estaban congelados en nitrógeno líquido, así que operé algunos de ellos”.

Llevó a cabo el trasplante en el Centro Médico Hadassah de Jerusalén, que estaba cubierto por el sistema israelí de asistencia médica pagada con fondos públicos.

Revel afirmó que “revirtió su menopausia”, afirmando que “si se devuelven los ovarios sanos, se reinicia la menstruación de la mujer, la hace fértil de nuevo e inicia la síntesis de estrógenos”. Cuando la producción de estrógenos se detiene, aparecen los síntomas de la menopausia. Según el médico, Tzvia no tendrá la menopausia durante un tiempo, mientras las porciones ováricas trasplantadas sigan funcionando.

Tzvia reinició la FIV tras el trasplante. Después de dos ciclos sin embarazo, se preparaba para un tercero cuando las normas de financiación frenaron sus planes.

Tzvia acababa de cumplir 45 años y, aunque la sanidad pública israelí financia generosamente numerosos ciclos de FIV, se acaba a esa edad. En una carta, argumentamos que se le debería permitir porque su ovario es en realidad más joven que los 45 años, dijo Revel. “Empezamos a intentar convencer a las autoridades de que le financiaran más ciclos”. Me llamó y dijo que no había tenido la menstruación mientras esperábamos una respuesta. Estaba embarazada cuando le indiqué que fuera a hacerse una prueba de embarazo.

“Derramó lágrimas de felicidad, y yo también”.

Revel cree que el hallazgo de que los ovarios pueden trasplantarse después de haber sido congelados durante un periodo de tiempo tan prolongado puede hacer que la gente se replantee las normas. En la actualidad, la congelación y el trasplante de ovarios solo suelen ser una opción para las mujeres gravemente enfermas. No obstante, cree que sería aceptable para las mujeres sanas posponer la maternidad.

Revel afirma que, aparte de la fertilidad, dar a las mujeres mayores sus propios ovarios “jóvenes” congelados podría posponer o incluso evitar la menopausia.

La menopausia es un gran problema médico para la salud de las mujeres, ya que conlleva una serie de problemas médicos, afirmó, pero esto podría prevenirla. Esto es solo hipotético, ya que la extracción y conservación de ovarios en humanos no es posible actualmente sin una razón médica válida. Pero podría materializarse a lo grande.