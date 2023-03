Un estudio israelí descubre la causa genética de la esquizofrenia infantil

Ynet Español

La Universidad Hebrea de Jerusalem anunció que más de una década de investigación sobre la contribución genética al desarrollo de la esquizofrenia infantil ha llegado a su fin. Según el estudio, los síntomas incluyen alteraciones de las funciones cognitivas y conductuales, pensamientos erróneos, alucinaciones, habla y comportamiento desorganizados y disminución de la motivación. (Foto: Ohad Zvigenberg)

Los resultados del estudio, realizado en colaboración con los Hospitales Psiquiátricos Eitanim, el Centro de Salud Mental de Jerusalem, el Centro Médico Sheba e investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalem y la Universidad de Columbia en Nueva York, se publicaron recientemente en Schizophrenia Research.

El papel de la genética en la esquizofrenia se estudia ampliamente en la forma común de la enfermedad que aparece en la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta. Sin embargo, rara vez se ha examinado en pacientes jóvenes con esquizofrenia infantil, una forma grave y poco frecuente de esquizofrenia que aparece antes de los 13 años.

Se calcula que hay en Israel unas 200 personas con esquizofrenia infantil.

“La esquizofrenia infantil se manifiesta del mismo modo que en los adultos, con síntomas como pensamientos erróneos, alucinaciones, habla y comportamiento desorganizados, así como disminución de la motivación y otros síntomas. Todos estos síntomas van acompañados de un deterioro de las funciones cognitivas y conductuales”, explicó el profesor Yoav Kohn, ex presidente del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea Hadassah y director del Servicio de Psiquiatría Infantil y Adolescente de Eitanim.

La esquizofrenia infantil plantea un problema de diagnóstico a profesionales de la salud mental, ya que muchos niños refieren fenómenos inusuales en cuanto a pensamiento y percepción, que pueden ser consecuencia del uso normal de la imaginación para hacer frente a la angustia mental.

También existe un diagnóstico diferencial con el autismo y los trastornos de ansiedad, así como con trastornos postraumáticos que pueden llegar incluso a estados cercanos a la psicosis.

“La esquizofrenia infantil tiene una base genética aún más fuerte que la esquizofrenia posterior. Así que hay razones para creer que en esta población será más fácil identificar el componente genético de la etiología de la enfermedad”, afirmó la Dra. Anna Alkelai, investigadora asociada del Instituto de Medicina Genómica de la Universidad de Columbia.

Según el Dr. Kohn, la investigación genética de la esquizofrenia se realiza actualmente en decenas de miles de pacientes seleccionados por cientos de investigadores que colaboran en un gran consorcio internacional.

Aunque se encontraron pruebas de la asociación de más de 100 regiones genéticas con la enfermedad, estos estudios rara vez encuentran mutaciones en genes que puedan relacionarse definitivamente con la etiología del trastorno.

Además, los cambios genéticos más frecuentes en la esquizofrenia del adulto no son infrecuentes en individuos sanos. Por lo tanto, estos hallazgos no son concluyentes y aún no son útiles para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad.