Un avance médico en Israel: una cirugía innovadora pone fin a más de 40 años de dolor crónico

Desde los 16 años, Meir sufría cefaleas en racimos de una intensidad incapacitante y no había respondido a ningún tratamiento. Médicos del Hospital Shaare Zedek de Jerusalén recurrieron a un procedimiento innovador que, por primera vez, logró resultados exitosos y transformó su calidad de vida.

El Centro Médico Shaare Zedek realizó recientemente una cirugía poco común para implantar un electrodo en el cerebro y tratar las cefaleas en racimos. El paciente, un abogado de 62 años que padecía esta enfermedad desde hacía casi cinco décadas, reporta una mejoría significativa: la intensidad de los ataques disminuyó en un 70% y su frecuencia se redujo a la mitad. Esta es la primera vez que este procedimiento se considera un éxito en Israel.

Meir, un paciente de 62 años y abogado de profesión, ha sufrido fuertes dolores de cabeza desde los 16 años, lo que afectó su capacidad para funcionar y trabajar. En los últimos 13 años, su condición ha empeorado y ha sufrido dolor crónico con aproximadamente diez ataques diarios sin alivio.

Las cefaleas en racimos suelen presentarse en un lado de la cabeza, acompañadas de lagrimeo y secreción nasal, y a menudo aparecen durante la noche. La intensidad del dolor se considera mayor que la de una migraña y causa un deterioro significativo en la calidad de vida. Meir ha probado diversos tratamientos y medicamentos a lo largo de los años, pero ninguno ha mejorado su condición.

«He padecido cefaleas en racimos desde los 16 años», afirma Meir. «Durante los primeros 33 años, sufría un brote de crisis, en promedio, una vez cada dos años, cada uno con una duración de dos semanas a un mes, y de dos a tres crisis diarias de unos quince minutos. En los últimos 13 años, he padecido una forma crónica de la enfermedad, caracterizada por entre seis y ocho crisis al día, y rara vez diez o más, con una duración promedio de una hora y media diaria».

Meir describe la intensidad del sufrimiento que padeció: «Durante varios años, la gran mayoría de los demás medicamentos y tratamientos, incluidos los implantes de electrodos para nervios fuera del cerebro, resultaron ineficaces. Es difícil describir con palabras la intensidad del dolor y su impacto en la vida; se caracteriza por la inquietud y el caminar de un lado a otro de la habitación, como un león enjaulado, incluso con un dolor menos intenso». Durante los periodos crónicos, Meir se vio obligado a dejar de trabajar casi por completo: «En los episodios de dolor agudo, uno de los dolores más intensos que se conocen, la sensación es como si me hubieran absorbido por completo en un agujero negro; solo hay dolor y nada más que dolor. Después de un ataque, a menudo me sentía exhausto. Es un sufrimiento simplemente indescriptible».

Una solución eléctrica en el cerebro

Recientemente, se decidió ofrecerle a Meir una cirugía de estimulación cerebral profunda (ECP). En esta cirugía, se implanta un electrodo en los tejidos profundos del cerebro y se conecta a un marcapasos ubicado bajo la piel. El electrodo envía señales eléctricas que afectan la región del hipotálamo, donde se produce la actividad durante una cefalea en racimos. La cirugía duró aproximadamente seis horas y fue realizada por el Prof. Alon Mogilner y el Dr. Siag Abdel-Gwad, en presencia del Dr. Avraham Ashkenazi.

«La vida diaria de los pacientes que sufren cefaleas en racimos puede ser terrible», afirma el Dr. Avraham Ashkenazi, director de la Clínica de Cefaleas de Shaare Zedek. «El caso de Meir es muy raro. No respondió a ninguno de los tratamientos existentes y decidimos ofrecerle la cirugía como último recurso. Logramos recuperar significativamente su capacidad funcional, lo cual es una buena noticia para los pacientes».

El Prof. Alon Mogilner, jefe del Departamento de Neurocirugía Funcional de NYU Langone, añade: «La literatura mundial indica que solo hay alrededor de 100 personas que se han sometido a esta cirugía para tratar las cefaleas en racimos. Meir probó todos los tratamientos disponibles en el mundo y los resultados son ahora muy alentadores e impresionantes».

Mejora en la calidad de vida

«Como último recurso, y a pesar de mis preocupaciones, decidí operarme en Shaare Zedek», comenta Meir sobre su decisión de someterse a este procedimiento poco común. Tras analizar las opciones para realizar la cirugía en varios centros médicos de Israel, me convencí de que Shaare Tzedek era el lugar idóneo. Desde la operación, mi calidad de vida ha mejorado notablemente. El número de crisis epilépticas diarias se ha reducido significativamente en un 50%, su intensidad ha disminuido drásticamente en un 70% y, en la gran mayoría de los casos, su duración ha disminuido.

Según él, el cambio también se nota en su funcionamiento diario: «Aunque se trata de un proceso a largo plazo y la cirugía no es adecuada para todos los pacientes, me alegra que, tras la intervención, mis capacidades y mi motivación hayan aumentado. Si antes de la cirugía tenía grandes dificultades para realizar tareas que antes de mi enfermedad crónica me resultaban triviales, hoy me resulta más fácil hacerlas. En definitiva, este es el único tratamiento que se ha adaptado a mi estado de salud en los últimos años y que me está ayudando a sobrellevar una enfermedad grave».