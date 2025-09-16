Un análisis de sangre desarrollado en Israel promete eliminar las conjeturas en el tratamiento de la depresión

Esta semana, dos neurocientíficos israelíes han implementado un análisis de sangre en Estados Unidos e Israel que, según afirman, puede medir la respuesta de un paciente con trastorno depresivo mayor a los antidepresivos comunes.

La depresión es uno de los trastornos mentales más comunes y afecta a más de 330 millones de personas en todo el mundo. Los métodos de tratamiento se basan principalmente en un arduo proceso de ensayo y error para encontrar el medicamento recetado adecuado, que puede llevar años.

En Israel, el impacto psicológico de 23 meses de guerra, que sigue aumentando, ha hecho sentir más que nunca la necesidad de un tratamiento eficaz de salud mental.

El análisis de sangre, creado por la Dra. Talia Cohen Solal y la Dra. Daphna Laifenfeld, de la startup israelí de tecnología sanitaria NeuroKaire, promete crear una plataforma para el tratamiento personalizado de trastornos mentales. Con base en los resultados, médicos clínicos y psiquiatras pueden determinar el tratamiento más adecuado para la condición de cada paciente.

«Durante demasiado tiempo, los pacientes con depresión clínica han pasado por un arduo proceso de prueba y error antes de encontrar un tratamiento eficaz», declaró Cohen Solal a The Times of Israel. «Aproximadamente un tercio de las veces, un paciente mejora o se recupera de la depresión al buscar tratamiento, y alrededor de dos tercios de las veces, los médicos tendrán que cambiar su medicación o dosis varias veces».

“Normalmente, identificar el medicamento adecuado para un paciente con depresión clínica puede llevar entre 12 y 18 meses. Lo estamos reduciendo a dos meses”, afirmó.

El análisis de sangre comenzó a ofrecerse en Israel y Estados Unidos esta semana, aunque la nueva tecnología aún necesita más investigación y datos de ensayos para determinar su eficacia, según el profesor Mark Weiser, director del Departamento de Psiquiatría del Centro Médico Sheba, que participó en las pruebas del proceso.

“La combinación única de NeuroKaire de tecnología de células madre, genómica e inteligencia artificial representa un avance evolutivo con respecto a la farmacogenética tradicional y es prometedora, pero aún es pronto, y es necesario realizar más investigaciones en ensayos clínicos a gran escala con cientos de pacientes, comparando los resultados con los de quienes no se han sometido a la prueba y mejorando aún más los resultados para los pacientes”, concluyó Weiser.

La herramienta de cribado sanguíneo de NeuroKaire, BrightKaire, recibió recientemente la aprobación regulatoria de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de EE. UU. para pruebas desarrolladas en laboratorio, lo que la convierte en la primera prueba clínicamente implementada basada en neuronas derivadas de la sangre, según informó la startup.

Tras la aprobación regulatoria, el análisis de sangre se ha puesto a disposición de médicos y pacientes en Israel y EE. UU. por 1000 dólares. La prueba se reembolsa a través de varios planes de seguros médicos privados y de primas en EE. UU. e Israel, incluyendo la Parte B de Medicare, afirmó Cohen Solal.

«Actualmente contamos con alrededor de 100 psiquiatras prescriptores activos», afirmó Cohen Solal.

Cohen Solal y Laifenfeld acumulan décadas de experiencia académica en investigación cerebral y medicina personalizada. Cohen Solal dedicó una década al estudio de trastornos psiquiátricos en la Universidad de Oxford, el University College de Londres y la Universidad de Columbia. Laifenfeld ha trabajado en investigación cerebral en el Technion, con sede en Israel, y en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, y cuenta con más de 20 años de experiencia en medicina personalizada, incluyendo su puesto como director de medicina de precisión en Teva Pharmaceuticals Industries.

Los dos neurocientíficos se conocieron cuando Cohen Solal emigró de Estados Unidos a Israel en 2017 y decidieron unir fuerzas para fundar NeuroKaire en 2018. Compartían la visión de desarrollar una prueba personalizada más precisa que los médicos pudieran utilizar para elegir la terapia farmacológica óptima para pacientes con depresión clínica.

Cohen Solal y Lifshitz-Leipnfeld comenzaron su trayectoria en BioGiv, un laboratorio para jóvenes empresas en el campus Givat Ram de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y desarrollaron una prueba basada en el modelo del “cerebro en un plato”, en el que las células madre se crean en el laboratorio a partir de una muestra de sangre del propio paciente utilizando tecnología de células madre.

El equipo de I+D de NeuroKaire transforma las células madre en neuronas cerebrales frontales (la región cerebral más implicada en enfermedades mentales y depresión) y las prueba con 70 antidepresivos diferentes, lo que ayuda a identificar el fármaco o la terapia combinada más eficaz para cada paciente.

Utilizando una plataforma de IA propia para analizar datos personalizados, incluyendo datos genéticos, historial médico e imágenes neuronales microscópicas del paciente, la prueba genera un informe que detalla la respuesta del paciente a diferentes medicamentos, incluyendo la probabilidad de efectos secundarios.

«La depresión se caracteriza por una conectividad reducida en el cerebro, que a menudo se expresa en falta de motivación», explicó Cohen Solal. «Con nuestro cerebro en una plataforma de placa, tenemos una ventana al cerebro y podemos analizar la eficacia de la conexión o comunicación de esas neuronas tras la exposición a antidepresivos, y lo convertimos en una lectura cuantitativa de la intensidad con la que un fármaco ha afectado la conectividad en esas muestras».

“Nuestra tecnología de cerebro en placa indica no solo si el fármaco llega al cerebro a través del hígado, sino también qué hace en el cerebro y si funciona”, señaló Cohen Solal.

Cohen Solal afirmó que la startup ha validado la tecnología en ensayos clínicos del diagnóstico basado en sangre en Israel, en colaboración con el Centro Médico Sheba en Ramat Gan y el Centro de Salud Mental Geha en Petah Tikva. En Estados Unidos, los ensayos se realizaron en el Hospital Jefferson de Filadelfia y en colaboración con el Instituto Nacional de Salud Mental. Además, NeuroKaire se ha asociado con las empresas biotecnológicas israelíes Clexio y Neurosense.

“En las últimas dos décadas, nuestro conocimiento de la genética humana y la biología cerebral ha avanzado a un ritmo sin precedentes, pero aún es limitado”, afirmó Weiser. El problema subyacente es que, cuando un paciente acude a tratamiento, no existe una prueba biológica que determine si debo recetar Prozac u otro antidepresivo, sino que se basa en la consulta y las impresiones clínicas.

Weiser afirmó que otras empresas que han desarrollado análisis de sangre basados ​​en genes para determinar el mejor tratamiento farmacológico para la depresión no han sido validadas adecuadamente.

En 2023, NeuroKaire se expandió a EE. UU. y abrió un laboratorio comercial, mientras que su centro de I+D, con 25 empleados, se encuentra en Tel Aviv. Hasta la fecha, la startup ha recaudado 25 millones de dólares de inversores de capital riesgo, entre ellos GreyBird Ventures, Meron Capital, Jumpspeed Venture Partners y Sapir Ventures.

“Israel cuenta con excelentes doctorados en ciencias de la vida y neurociencia, lo cual es excelente para contratar a excelentes científicos de I+D”, dijo Cohen Solal. “Es una misión nuestra, debido a Israel y a la guerra, lanzar esta prueba también aquí, y estamos muy contentos de poder ayudar en estos momentos de necesidad”.

Un informe publicado por la Oficina del Contralor del Estado a principios de este año reveló que aproximadamente 3 millones de adultos israelíes podrían sufrir trastorno de estrés postraumático, depresión o ansiedad como consecuencia directa de los sucesos de la masacre liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel y la posterior guerra en Gaza.

“Muchos de los medicamentos se solapan para la depresión y el TEPT”, afirmó Cohen Solal. “Los médicos también pueden usar nuestra tecnología para ayudarles a elegir entre medicamentos para el TEPT”.

“Pero en el futuro, reclutaremos cohortes específicas de pacientes con TEPT para poder validarlo también en el contexto del TEPT”, añadió.

Cohen Solal indicó que la depresión es la primera indicación, pero que en el futuro se están planificando pruebas para otras afecciones neurológicas utilizando el mismo método.

“La misión de NeuroKaire es llevar la medicina de precisión al cerebro”, afirmó Cohen Solal. “El año que viene comenzaremos nuestros estudios sobre el TDAH. Esa será nuestra próxima indicación”.