Trabajé en los Acuerdos de Abraham. Es hora de liberar a los palestinos de Hamas e Irán

Newsweek- por Dr. Alí al Nuaimi

El pasado mes de agosto entramos en una nueva era: se cambió un estancamiento de 70 años por una era de mayor convivencia. La firma de los Acuerdos de Abraham entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel que ayudé a negociar fue un movimiento audaz y valiente que prometió finalmente hacer progresos donde todo lo demás había fallado. Sin embargo, después del reciente conflicto con Gaza, muchos pensaron que los Acuerdos de Abraham estaban muertos. ¿Dónde estaba la paz prometida, con cohetes volando?

A estos escépticos, les diría que miren el panorama general. Los Acuerdos de Abraham no se refieren al futuro de Emiratos Árabes Unidos e Israel, sino del futuro de toda la región. La verdad es que el conflicto de Oriente Medio no es entre israelíes y palestinos, sino entre Israel e Irán. Pregúntese quién se beneficia de este conflicto. Los derechos y esperanzas del pueblo palestino han sido secuestrados por Hamas para servir a la agenda iraní.

Y es contra el extremismo de Irán que debemos seguir luchando.

Cuando el liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos decidió seguir adelante con los Acuerdos de Abraham, lo hizo con una visión estratégica no solo para los Emiratos Árabes Unidos sino para toda la región. Los escépticos pensaron que el acuerdo estaba vinculado a la administración Trump, como si pudiera desaparecer con la nueva administración. Pero no hay vuelta atrás. Avanzamos a toda velocidad y ya hemos visto el valor añadido de tener iniciativas de este tipo, no solo para los Emiratos Árabes Unidos e Israel, sino para toda la región.

Desde el anuncio de los Acuerdos de Abraham, hemos visto que podemos construir puentes de confianza y respeto. Nosotros en los Emiratos Árabes Unidos habíamos sentado las bases; ya habíamos cambiado el sistema educativo y la narrativa de las figuras religiosas, preparando a nuestro pueblo para el camino de la paz.

Pero no se trata solo de nosotros. La gente de la región anhela el cambio, entre ellos el pueblo palestino, que está desesperado por nuevos líderes, líderes que puedan ir más allá de un régimen rígido con una agenda que abusa de las mismas personas que gobierna.

Para que esto suceda, también tenemos que pelear la guerra de propaganda, una que los israelíes perdieron en esta última ronda de combates entre Israel y Hamas. Vi narrativas provenientes no solo de Medio Oriente sino también de Occidente, lo que representó un cambio. Uno de los mayores errores en esta narrativa, que vi repetida una y otra vez en los medios, fue la forma en que hablan de Gaza como si estuviera ocupada por los israelíes. No lo es: está ocupado por Hamas. Y el pueblo palestino en Gaza está sufriendo por Hamas, no por los israelíes.

Desafortunadamente, aunque la propaganda de Hamas e Irán no es cierta, para el mundo, ahora es dominante.

Aún así, hay motivos para la esperanza. Hace veinte años, la causa palestina era la prioridad número uno en la región. Ahora, la gente del Golfo ve las cosas de manera diferente. Todavía nos importa. Seguimos apoyando a los palestinos. Creemos en la solución de dos estados. Pero la gente del Golfo ya no cree que esto deba hacerse a expensas de nuestro interés nacional. Muchos activistas respondieron a Hamas y Jihad- influenciados medios de comunicación y los mensajes de medios sociales que decir, que hacemos la atención sobre los palestinos, pero que no se preocupan por estas organizaciones terroristas.

Lo que el público no comprende es quién está detrás de gran parte de los medios que leen, quién está financiando esta narrativa equivocada, que solo sirve para proteger a Hamas y, en última instancia, a Irán.

Este pasado conflicto con Gaza debería ser la última guerra. Todos deberíamos aprender a hablar un idioma: el idioma de la paz. Ahora es el momento no solo de hablar lo que se habla, sino de que todos caminemos por el camino.

Hamas y el liderazgo palestino se han apoderado de las mentes de 2 millones de palestinos para vender sus agendas políticas y terroristas. Queremos que el pueblo palestino disfrute de lo que disfrutamos, que tenga lo que tenemos y cree un futuro mejor para una nueva generación. Pero tenemos que hacer esto juntos, con todas las partes interesadas de la región, desde ONG hasta escuelas, líderes religiosos y gobiernos. No podemos hacer esto solos.

El Dr. Ali al Nuaimi es presidente del Comité de Asuntos de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores del Consejo Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos, una legislatura representativa cuyos 40 miembros, la mitad elegidos indirectamente y la mitad designados, desempeñan un papel consultivo para el liderazgo de los emiratos.