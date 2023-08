Toma vida el primer centro judío en un país africano

Ynet Español- por Nitzi Yakov

Con la ayuda de judíos israelíes, el pueblo de Putti en Uganda trabaja para establecer un centro con un nuevo jardín de infantes y una escuela judía para servir a la comunidad de Abayudaya, que ha abrazado el judaísmo.

Elchanan Kuchar, de Pardes Hanna, celebró su bar mitzvah en diciembre pasado y eligió usar parte del dinero que le regalaron para tener un impacto significativo. Consultó con sus padres y su tío abuelo, que están muy involucrados en la enseñanza y guía de las comunidades judías africanas, y se conectaron con la comunidad judía en Putti. Su objetivo es ayudar a completar la construcción de la Escuela Memorial Jonathan Netanyahu, que ha servido a niños judíos durante más de una década.

Elchanan recuerda el escepticismo de sus amigos. “La mayoría de mis amigos me dijeron: ‘¿Qué, estás loco? Podrías comprar una computadora de alta gama y una consola de videojuegos’, pero también hubo algunos que dijeron: ‘Wow, eres increíble’, y estaban interesados”, señala.

A través de una serie de donaciones y campañas de crowdfunding, la financiación comenzó a llegar. “Esto es real. Va a suceder”, recuerda Elchanan que el proyecto ganó impulso. “Estoy muy feliz de ver que el dinero se destina a un proyecto que realmente funciona”, agregó.

La familia Kuchar se mudó de Australia en 2016 y se estableció en Pardes Hanna, Israel. El padre, Ari, trabaja en publicidad, y la madre, Chava, es profesora de inglés en la escuela secundaria. Además de su hijo mayor, Elchanan, tienen tres hijos más, de 10, 7 y 3 años.

La historia comenzó a desarrollarse cuando el padre le sugirió a su hijo que donara parte de su dinero de bar mitzvah, que se celebraba en Cesarea.

“Elchanan fue con la corriente y dijo: ‘¿Por qué no? Creo que es una excelente idea'”, relata orgulloso el padre. “Surgieron varias ideas. Le pregunté si quería contribuir a algo bueno en África. Estaba familiarizado con el pueblo de Uganda por las historias de mi tío. Escuché sobre sus esfuerzos para establecer una escuela, que esencialmente sería un centro judío que serviría como el corazón de la comunidad, donde se llevarían a cabo actividades, clases y oraciones en la sinagoga, entre otras. Hasta ahora, tenían una pequeña habitación que servía como escuela y tenían muchos planes, pero no tenían suficiente dinero para realizar lo que habían soñado y deseado”.

Así que Elchanan donó su dinero de bar mitzvah a un proyecto inspirador en la aldea de Putti en la Uganda rural para establecer un centro que incluirá nuevas instalaciones para el jardín de infantes y la escuela judía local, que sirven a la comunidad Abayudaya, un grupo modesto pero dedicado que ha abrazado el judaísmo con sueños de emigrar a Israel.

“Ahora finalmente pueden terminar lo que comenzaron”, dice Ari Kuchar con satisfacción, “expandirse, construir un sistema de energía solar, proporcionar electricidad y agua limpia, instalar un sistema de filtración y otras cosas para las que necesitan fondos”.

“Aprendí sobre las necesidades de los lugareños de los miembros de la comunidad que vinieron de Putti a Israel; nos conocimos en la casa de mi tío en Efrat. Muy rápidamente, entendí la urgencia de la donación. Incluso cuando hablamos con Enosh Keki Mainah, una figura central en la comunidad, cuyo hijo, Yoav Yonadav Keki, quien celebró su bar mitzvah en febrero pasado, también donó el dinero de su regalo para la construcción, dijo: ‘Guau. Realmente necesitamos la ayuda'”.

Los esfuerzos continuaron con una campaña de crowdfunding para ayudar a la gente de Putti, que tenía como objetivo recaudar 12.000 shekels (u$d 3.120). Hasta la fecha, han recaudado más de esta cantidad a través de la campaña, y actualmente están en negociaciones con las compañías energéticas israelíes para proporcionar más asistencia.

Toda la familia Kuchar se ha movilizado en apoyo de la causa. “Tratamos de ampliar nuestros círculos tanto como sea posible para aumentar la donación, y también conectamos a los aldeanos con empresas que pueden ayudarlos”, explica la familia. “Cuando el dinero comenzó a fluir, recuerdo que me dije a mí mismo: ‘Esto es todo. Va a suceder'”.

Sobre el aspecto judío, el padre Ari agrega: “Para mí, todos somos hijos de Dios, pero hay algo en el vínculo judío que es como la familia, y hace algo especial. Todavía estamos en medio de la construcción y queremos verlo terminado y participar en la ceremonia de inauguración en el lugar.

Hasta ahora, no hemos tenido la oportunidad de visitar allí. Es conmovedor ser parte de esto y calienta el corazón saber que cada centavo se destina a una buena causa: no solo a la finalización de la construcción, sino también a garantizar la supervivencia y la continuación de esta comunidad única”.

Elchanan donó la mitad del dinero de su regalo, que asciende a más de 9.000 shekels (u$d 2.350), pero las donaciones siguen fluyendo, con el próximo objetivo de 40.000 shekels (u$d 10.500). Él comparte que “en la invitación digital para el bar mitzvah, incluimos un enlace con un video en el que mi papá habló sobre la donación y el lugar, y los invitados pudieron ver exactamente de qué se trataba, presenciar el trabajo en el lugar y contribuir.

Muchas personas tenían curiosidad, y les encantó la idea. Ellos, como nosotros, creían que era un valor significativo y un acto de bondad y estaban felices de donar. En mi opinión, es el regalo más hermoso que podría recibir por mi bar mitzvá”.

Sin electricidad ni agua corriente

En 1906, Winston Churchill se refirió al país africano que Theodor Herzl, el visionario del estado judío, y los defensores del Esquema de Uganda querían establecer con los judíos como la “Perla de África”.

El rabino Eliyahu Birnbaum, investigador de las comunidades judías de la diáspora y jefe de la organización Ohr Torah Stone Nidchei Israel, conoce bien Uganda y la comunidad Putti. Están ubicados en el corazón de la selva, a seis horas en coche del aeropuerto de Entebbe y a unas 10 millas de la ciudad más cercana, Mbale.

“En Uganda, no había judíos, y por alguna razón los judíos no eligieron emigrar allí, lo cual es bastante sorprendente, ya que casi no hay ningún punto en el mundo al que los judíos no hayan llegado”, dice.

“El fenómeno del judaísmo en Uganda es relativamente nuevo y no fue reconocido hasta la década de 1930, cuando se formó la comunidad Abayudaya. Es un tema muy doloroso. En última instancia, nacimos judíos, pero ellos eligieron por su propia voluntad ser judíos. Están 100% comprometidos con su identidad judía; el problema es que, de acuerdo con la ley judía, no es suficiente que digas ‘quiero ser judío’. Un tribunal religioso que representa al pueblo judío también debe decirle al converso ‘Bienvenido’, que es el proceso de conversión”.

La Comunidad Judía Putti (PJC) es parte de los Abayudaya (Hijos de Judá), aproximadamente 4.000 en número, y que residen en ocho aldeas en el este de Uganda.

El rabino Birnbaum dice que “no están solos. Los buscadores del judaísmo que llegan al descubrimiento de la verdad religiosa y espiritual es un fenómeno conocido que está ocurriendo especialmente en estos días posmodernos”.

Hoy en día, hay dos grupos que forman parte de la Abayudaya, y la diferencia entre ellos radica en la naturaleza de la conversión. El grupo original sufrió una conversión conservadora a principios del siglo 21, hace unos 25 años. El segundo grupo se llama Sheerit Yisrael (el Remanente de Israel), que incluye a los residentes de Putti. Están interesados en la conversión ortodoxa y la han estado esperando durante años. Para el contexto, la distancia entre las dos sinagogas es de unos 5 kilómetros (3 millas)”.

El rabino Birnbaum conoce bien a Enosh Keki Mainah de la comunidad Putti. “No sólo fue mi alumno, también oficié en su boda”, comparte con una sonrisa. Enosh, que significa humanidad en hebreo, tiene 47 años, está casado con Shira y es padre de 8 hijos, además de sus 10 hijos adoptivos. Es abuelo de dos hijos de su hija mayor, Miriam.

“Nuestra aldea carece de electricidad corriente, agua corriente, servicios médicos y buenas carreteras”, señala Enosh.

“El área de la aldea de Putti cubre unos 20 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas), y tiene una población total de 15.000 personas”, continúa Mainah y comparte: “La comunidad judía en el pueblo cuenta con sólo 250 personas. Nuestra escuela tiene 187 estudiantes, que incluye estudiantes no judíos. Sólo 63 de los estudiantes son judíos, mientras que el resto son musulmanes y cristianos. La escuela lleva el nombre de Jonathan Netanyahu, quien cayó en la Operación Entebbe en 1976, el año en que nací”, agrega, refiriéndose a una misión de rescate de rehenes llevada a cabo por comandos de las FDI en el aeropuerto de Entebbe en Uganda el 4 de julio de 1976.

Según él, hay una escuela primaria pública en Putti que tiene una matrícula de unos 1.500 estudiantes. “Esta es una proporción de 200 estudiantes por maestro”, enfatiza.

“Allí enseñan matemáticas, inglés, literatura y lengua, cristianismo, islam y algunas materias científicas como la agricultura. Nuestra comunidad optó por establecer una escuela primaria judía con el fin de introducir la educación judía además de estas materias. Tenemos un jardín de infantes y una escuela primaria, y nuestros estudiantes tienen entre 3 y 12 años. Enseñamos hebreo, oración, halajá, tanaj e historia judía, además de las materias seculares requeridas por el Ministerio de Educación de Uganda”.

“La Escuela Memorial Jonathan Netanyahu todavía está en la etapa de licitación y carece de muchas cosas, como equipo escolar, electricidad, agua, juegos, equipos deportivos y más. Nuestro plan es construir una escuela más grande que acomode a todos los niños judíos en el área, para que todos puedan recibir una educación judía y profesiones seculares. Queremos darles a nuestros hijos la oportunidad de crecer con una base judía, donde conozcan y preserven el contenido que nosotros, como padres y comunidad, les transmitimos”.

Eligió ser judío

En febrero pasado, en Shabat Yitro, el hijo de Enosh, Yoav Yonadav, celebró su bar mitzvá. “Leyó de la Torá. Recibió tantos regalos y decidió dedicarlos al desarrollo de nuestra escuela judía local.

“Estoy muy orgulloso de él, tanto por su gran pensamiento y amabilidad, como también porque la educación sigue siendo un gran problema en nuestro pueblo. Cuantos más niños puedan recibir educación, más brillante será su futuro. Otro hijo nuestro está ahora en la escuela secundaria y espera convertirse en médico. Deseamos brindar una oportunidad similar a otros niños también”.

“Mainah ha visitado Israel varias veces y quedó encantado. La primera vez que vino a Israel fue en 2014”, recuerda. “Dejé a mi esposa, que estaba en su cuarto mes de embarazo, y vine a Israel por un año para estudiar filosofía y literatura judía en la Yeshivá Machanayim. Después de cinco meses de mi estadía en Israel, mi esposa dio a luz a nuestro hijo menor, y le puse el nombre del rabino Shlomo Riskin, que era el rabino jefe de Efrat”, dice.

“Sólo después de terminar mi año de estudios regresé a casa en Putti. Estuve muy lejos de mi familia y de mi hogar durante un año, pero la hospitalidad que recibí en Israel me hizo sentir como en casa”, dice.

“Nunca había estado en una sociedad donde pudiera ir a supermercados kosher, quedarme en hoteles kosher, asistir a yeshivas, y en general, nunca había vivido en un ambiente que fuera 100% judío. No quería volver a Uganda”, se ríe, “y planeo venir a vivir a Israel, si Dios quiere”.

Uno puede sentir el anhelo en la voz de Enosh, el anhelo que tiene por un país que realmente no lo acepta a él ni a los miembros de su comunidad. “Estamos en la Jerusalén de Uganda. Hemos elegido vivir como judíos”, acota.

“El judaísmo comenzó aquí en 1919. Un jefe local, Semei Kakungulu, se había convertido previamente al cristianismo. Fue comandante militar y gobernador en la Uganda colonial. Al retirarse del servicio militar, comenzó a leer en profundidad una Biblia que había recibido de misioneros cristianos. Entonces se dio cuenta por primera vez de que hay muchas contradicciones en el Nuevo Testamento, como el cambio del sábado al primer día de la semana, y los problemas de la dieta kosher y la observancia de las fiestas religiosas, que no fueron practicadas por el cristianismo. Kakungulu decidió rechazar el Nuevo Testamento y eligió vivir su vida de acuerdo con el Antiguo Testamento”.

En 1926, Kakungulu conoció a un comerciante judío jerosolimitano llamado Yosef en Kampala, mientras iba a la corte para negociar un contrato que los británicos no habían pagado. El atuendo distintivo de Kakungulu llamó la atención de Yosef y lo llevó a acercarse a Kakungulu para aprender sobre su fe.

“Después de una conversación en profundidad, Yosef fue persuadido de visitar la comunidad de Abayudaya para aprender más al respecto. Una vez que se dio cuenta de que sus miembros estaban decididos a abrazar el judaísmo, Yosef decidió quedarse y enseñarles Halajá (ley judía). Cuando dejó a los miembros de la comunidad, después de más de tres meses, donó una serie de artículos religiosos judíos como chales de oración, filacterias, Torá, libros de oraciones, calendarios judíos y más. De un hombre que se circuncidó a sí mismo y a sus hijos, nació la primera comunidad judía en Uganda”.

Los miembros de la comunidad se sometieron a la conversión conservadora por parte de activistas judíos de los Estados Unidos, pero el establecimiento rabínico en Israel nunca ha reconocido su judaísmo. “Israel es el hogar de cada judío, y nuestro plan es mudarnos a Israel cuando surja la oportunidad”, dice Enosh.

“Varias personas trataron de hacer Aliá, pero la burocracia israelí no pudo permitírselo. El reconocimiento oficial judío es muy importante para nosotros. El problema es que en el Estado de Israel, para ser considerado judío, uno debe nacer de una madre judía o someterse a un proceso de conversión ortodoxo”.

El rabino Birnbaum dice: “Nacimos judíos, pero ellos eligieron por su propia voluntad ser judíos”. La comunidad de Enosh recibió una conversión 100% ortodoxa por el rabino Shlomo Riskin, rabino jefe de Efrat en Israel y su beit din.

Antisemitismo bajo Idi Amin

Enosh dice que la comunidad enfrentó un grave antisemitismo durante el gobierno despótico de Idi Amin. “La práctica del judaísmo estaba prohibida por la ley. Cualquiera que quisiera seguir haciéndolo lo hacía con gran riesgo y en secreto. Propiedades como la tierra fueron confiscadas por el gobierno y entregadas a musulmanes y cristianos como castigo para los judíos que continuaron practicando el judaísmo”, dice. El gobierno implementó una política muy dura que obligó a muchos judíos en Uganda a convertirse para escapar del castigo. El número de judíos era entonces de más de 7.000″.

Enosh dice: “Recientemente ayunamos en Tishá B’Av, nos sentamos en el suelo y leímos el Libro de Lamentaciones. Lloramos la destrucción de los templos. No pasa un día sin que yo diga: ‘El año que viene estaremos en la Jerusalén reconstruida'”. Concluye: “Creo que sucederá pronto. Mientras tanto, nos alegra el corazón saber que hay buenos judíos en Israel y en todo el mundo que piensan en nosotros y se preocupan por nosotros”.

Enosh enfatiza: “No es que la vida aquí sea mala y no es que no seamos felices, somos muy felices aquí. Tan pronto como el Estado de Israel nos dé el reconocimiento que hemos estado esperando durante tantos años, dejaremos nuestro hogar, el país en el que nacimos, y emigraremos a Israel. Incluso si esto lleva tiempo, no perderemos nuestra esperanza”.

“El establecimiento del Centro Judío será un hogar para los judíos de Putti y sus alrededores”, dice Enosh, “y también para judíos de todo el mundo, incluidos los viajeros israelíes que visitan Uganda. Para nosotros, esto garantiza la continuidad del judaísmo en Uganda”.