“Tienes una hermosa hija…”: la persecución de los cristianos, marzo de 2024

Gatestone Institute- por Raymond Ibrahim

Rusia, Kenia, Uganda, Nigeria, Pakistán, entre otros, son países donde terroristas musulmanes han atacado y perseguido a cristianos en los últimos tiempos. Personas muertas, violaciones, iglesias saqueadas, y al mundo parece importarle muy poco… Foto de Arif Ali/AFP vía Getty Images

Rusia : El 22 de marzo, terroristas musulmanes armados con armas automáticas lanzaron un ataque contra el Ayuntamiento de Crocus, cerca de Moscú, masacrando al menos a 139 personas e hiriendo a más. Al jactarse de “matar cristianos”, el ISIS rápidamente Reivindicó el ataque en un comunicado que decía que el asalto fue diseñado intencionadamente contra “miles de cristianos”. Dos meses antes, ISIS emitió un comunicado a los “Leones del Islam” -presumiblemente “vengadores” musulmanes en todo el mundo- para aterrorizar y masacrar a cristianos y judíos, incluso atacando iglesias y sinagogas. Sigue un extracto:

“Persigue a tus presas, ya sean judías, cristianas o sus aliados, en las calles y caminos de América, Europa y el mundo. Irrumpe en sus hogares, mátalos y roba su tranquilidad por cualquier medio que puedas conseguir. [Dispararles con balas, cortarles el cuello con cuchillos afilados y atropellarlos con vehículos. A una persona sincera no le faltarán los medios para sacar sangre de los corazones de los judíos, los cristianos y sus aliados, y. de este modo aliviar el sufrimiento en los corazones de los creyentes. Acérquense a ellos desde todas las puertas, mátenlos por el peor de los medios, conviertan sus reuniones y celebraciones en masacres sangrientas, no distingan entre un cafre civil y un militar, porque todos son kuffar y el fallo contra ellos es uno. … Busque intencionalmente objetivos fáciles antes que difíciles, objetivos civiles antes que militares, objetivos religiosos como sinagogas e iglesias antes que otros, porque esto satisfará el alma”.

Uganda

El 30 de marzo, varios musulmanes mataron a machetazos a un cristiano por guiar a los musulmanes (todos los cuales inmediatamente se escondieron) hacia Cristo. Ronald Twinomugisha tenía 32 años. Según su vecino, testigo presencial, unos hombres vestidos con atuendos islámicos entraron en la casa de Ronald alrededor de las 7 de la tarde:

“Hacia las ocho de la tarde escuché una alarma y una llamada de auxilio, seguido de un fuerte estruendo, como el de partir leña. Fue un fuerte lamento que decía: ‘¡Por favor, no me mates! ¡Por favor no me mates! ¡Estoy trabajando para Jesucristo! ¡Por favor, Jesús es quien me envió!’ Tenía miedo de salir de mi casa, pero pronto la voz se detuvo.”

El cuerpo de Ronald fue encontrado más tarde en un charco de su propia sangre: “Los atacantes dejaron una nota que decía: ‘Aprendimos lo que habéis estado enseñando y engañando a los musulmanes y llevándolos a una religión equivocada fuera del curso y camino de Alá’. ”

Por otra parte, el 8 de marzo, los musulmanes asesinaron a otro cristiano por llevar de manera similar a otros musulmanes a Cristo. Ese mismo día, Kiisa Masolo, de 45 años, había estado predicando en las calles y regresó a su casa alrededor de las 7 de la tarde, momento en el que siete hombres enmascarados vestidos con atuendos islámicos irrumpieron en su casa y lo secuestraron. Según su madre, Norah, “después de llevárselo, tres hombres se quedaron atrás y me dijeron: ‘Alá está muy disgustado con tu hijo y queremos castigarlo’. Entonces los tres hombres se fueron.”

El cuerpo asesinado de su hijo fue encontrado más tarde con cortes profundos en la cabeza y el cuello, y una nota en árabe clavada en él.

«Se llamó a una persona que hablaba árabe con fluidez para leer el guión que decía: ‘Le habíamos advertido que no convirtiera a nuestros hermanos y hermanas musulmanes al cristianismo, pero no prestó atención a nuestra advertencia. Esto finalmente le ha costado la vida’… Intenté aconsejarle a mi hijo que tuviera mucho cuidado con su vida, pero él solía decirme que su vida estaba en manos de Dios y que estaba llamado a llevar a cabo la predicación del evangelio de Cristo. Sabía que la vida de mi hijo estaba en peligro y que tal vez no viviera mucho tiempo debido a los muchos mensajes amenazantes de Alá que quería matarlo”.

Por último, el 29 de marzo, un musulmán asesinó a su hermana de 19 años después de descubrir que ella se había hecho cristiana. Ese mismo día, el padre de Namukuve la había llamado a ella y a sus seis hermanos a una reunión familiar dedicada a preguntar por qué no asistía a las oraciones musulmanas. Según un familiar,

“Namukuve guardó silencio por un tiempo y luego respondió que se había convertido al Profeta Issa.[Jesus Christ] . Esto enfureció a su hermano mayor, Abdul Rahim Munaabi, que agarró una silla de madera y la golpeó en la cabeza. Ella gritó una vez y dijo: “Oh, mamá”.[que estaba fuera] y luego dejo de respirar…. El cuerpo de Namukuve fue sacado de la casa y arrojado en un pantano cerca del río Naigombwa”.

Somalia y Kenia

Somalia: El Viernes Santo, 29 de marzo, musulmanes conectados con el grupo terrorista islámico Al Shabaab masacraron a seis cristianos de la frontera con Kenia por difundir el cristianismo.

Kenia: El 8 de marzo, unos musulmanes tendieron una emboscada y masacraron a un evangelista e hirieron gravemente a otros tres cristianos. Al atrapar por primera vez a los cuatro hombres, el gran grupo de musulmanes se quejó “de que no estaban contentos con la conversión de sus compañeros musulmanes, especialmente de sus familiares durante su misión misionera puerta a puerta”, dijo Masaba, uno de los heridos:

“Esto hizo que la discusión se volviera más tensa, y en ese momento uno de los musulmanes agarró a Ismail Wafula y lo atravesó con un cuchillo afilado en el cuello, el pecho y el estómago, y sufrió heridas terribles en la cabeza. Luego Cayó sangrando.”

Los otros musulmanes comenzaron a agredir a los tres hombres restantes y a romper sus Biblias: “Comenzamos a gritar, a lamentarnos y a pedir ayuda. Gracias a Dios, se acercó un vehículo y también algunas personas que vivían cerca”.

Nigeria

A continuación se muestran algunos titulares de marzo sobre el actual genocidio musulmán de cristianos en la nación africana:

26 de marzo: “Matan a un pastor y a otros cinco cristianos en el centro de Nigeria”

27 de marzo: “Pastor, su familia y otros cristianos asesinados en Nigeria”

28 de marzo: “Pastores matan a siete cristianos en Nigeria central”

Pakistán: El secuestro, la violación y la conversión forzada de niñas cristianas

Una niña cristiana de 13 años, Mariyam Masih, desapareció mientras hacía compras. Su familia buscó inmediatamente en la región pero no encontró ninguna pista sobre el paradero de la menor. Según Yunish Masih, su padre, un conductor de rickshaw empobrecido,

“Estoy recorriendo incansablemente las calles desde el amanecer hasta el anochecer en mi rickshaw en busca de Mariyam. No hay pistas sobre su paradero, pero vivimos en un barrio muy transitado y alguien debe saber algo. Mi familia y yo estamos atrapados en tales profunda desesperación, nuestro dolor no tiene fin, creemos que nuestra hija sigue viva pero cada día que falta nuestro miedo crece no sé qué está haciendo la policía local pero ni siquiera han puesto carteles de desaparecida, cómo pueden encontrarla. ¿Mariyam sin acercarme a la comunidad? Rezo diariamente para que Dios devuelva a nuestra hermosa hija a casa”.

Los temores de la familia se vieron aumentados por el hecho de que otra niña cristiana también desapareció, nada menos que en Nochebuena, para luego ser descubierta muerta en un campo. Como se documenta aquí, muchas niñas (y niños) cristianos han desaparecido de manera similar en Pakistán para luego ser encontrados violados y asesinados. Al analizar este último incidente, Juliet Chowdhry, fideicomisaria de la Asociación Cristiana Asiática Británica, dijo:

“[Mariyam’s] Los padres están soportando una angustia inimaginable. Es una realidad desgarradora que las niñas cristianas en Pakistán a menudo sean blanco de depredadores sexuales o traficantes, dejándolas vulnerables a destinos atroces como el asesinato, el matrimonio forzado o la explotación en el comercio sexual. La desesperación de la familia crece con cada momento que pasa, aferrándose a la esperanza de cualquier información que pueda revelar el paradero de Mariyam. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la ventana de oportunidad se reduce”.

Por otra parte, el 25 de marzo, el Tribunal Superior de Lahore, en Pakistán, otorgó la custodia de una niña cristiana de 13 años a su secuestrador musulmán. Dos meses antes, la niña, Roshni Shakeel , había rechazado en términos muy claros las insinuaciones de su futuro secuestrador, Muazzam Mazhar , de 28 años. Pero entonces el padre de Muazzam, Abbas, comenzó a llamar (desde Arabia Saudita) y a presionar al padre de Roshni para que cediera y entregara la niña a su hijo desempleado, diciendo en una llamada:

“Tienes una hermosa hija y sería mejor que tú mismo se la entregues a mi hijo; no hay nada que Chuhras [un término despectivo para los cristianos] podemos hacer para evitar que nos la llevemos”.

Según el padre de la niña secuestrada, Shakeel, que sólo es cinco años mayor que el posible pretendiente de su hija: “Después de eso dejé de atender las llamadas telefónicas de Abbas, y esto lo ofendió hasta el punto de que alentó a su hijo a secuestrar a Roshni y obligarlo a Casarse con ella.”

En consecuencia, el 13 de marzo la niña desapareció mientras sus padres estaban fuera de casa. Inmediatamente acudieron a las autoridades locales, quienes finalmente les informaron que la niña de 13 años se había casado y se había convertido al Islam por su propia “voluntad” y que no podían hacer nada. Los padres llevaron el caso a los tribunales, pero el juez falló a favor del secuestrador. Al hablar del fallo, su padre dijo: “Mi esposa y yo esperábamos que el juez considerara que se trataba de un caso claro de matrimonio infantil y ordenara acciones contra el acusado, pero nos sentimos profundamente decepcionados cuando ignoró por completo nuestras súplicas de justicia”.

El juez también ignoró todos los documentos del caso y el certificado de nacimiento y solo le planteó una pregunta a la niña de 13 años: si se había casado por su propia voluntad. Cuando ella respondió afirmativamente, “el juez la felicitó por el matrimonio y dijo que era libre de vivir con su marido”, dijo Shakeel.

“Mi esposa y yo le rogamos al juez que al menos considerara su edad y el hecho de que la niña estuvo bajo la influencia del acusado durante más de dos semanas, y fácilmente podrían haberla obligado a dar esa declaración. En lugar de escucharnos y nuestro abogado, el juez nos hizo callar con un gesto de la mano y anunció su decisión”.

A sus padres ni siquiera se les permitió reunirse con Roshni y preguntarle sobre su bienestar:

“De hecho, la policía y los familiares del acusado le bloquearon la vista durante todo el tiempo que estuvo en la sala del tribunal. Luego se la llevaron delante de nuestros ojos y no pude hacer nada para detenerlos”.

A pesar de ello, vendió muchas de sus escasas posesiones para contratar a un abogado y llevar el caso a los tribunales; según los últimos informes, su padre permaneció firme en recuperarla: “Roshni es sólo una niña, ¿cómo puedo permitir que ese criminal la explote y luego, Dios no lo quiera, la venda como esclava? No pararé hasta rescatar a mi hija”.

En otro caso paquistaní, según un informe del 8 de marzo: ” La policía de Pakistán está presionando a una joven cristiana para que retire los cargos contra dos musulmanes que la violaron, chantajearon e intentaron convertirla por la fuerza al Islam”.

La mujer de 26 años, residente de Islamabad, cuyo nombre se reserva como víctima de violación, dijo que uno de los hombres, Hussain, había pedido originalmente prestada una gran suma de dinero a su madre. Un mes después, le dijo a la cristiana que lo siguiera a la casa de un colega, quien le devolvería el dinero. “Cuando llegamos a la casa”, dijo la mujer, “Hussain me dejó en una habitación con el pretexto de hacer una llamada telefónica”. Poco después, su amigo Waleed irrumpió en la habitación blandiendo un rifle AK-47:

“Disparó una bala contra la pared para asustarme y luego me agredió sexualmente, ignorando mis gritos de misericordia. No puedo expresar el horror que sufrí en esos momentos cuando mi mente y mi cuerpo quedaron completamente entumecidos. Después de agredirme, Waleed hizo videos de “Me agarró su teléfono celular y me amenazó con compartirlos en las redes sociales si denunciaba el incidente a la policía y no cedía a sus demandas”.

“La pesadilla apenas comienza”, dice el informe. Agrega, “como Waleed continuó chantajeándola con vídeos, obligándola a reunirse con él repetidamente”. Finalmente le confesó todo a su madre viuda: “Mi madre se derrumbó cuando se enteró de mi sufrimiento, pero ella me dijo que no me preocupara. Luego me llevó a la comisaría donde narré mi historia, mostré pruebas del chantaje y presenté un caso de violación contra Waleed y Hussain. También hice un llamamiento a la policía para que recuperara el contenido del chantaje de sus teléfonos”.

Se presentaron cargos, “pero en lugar de arrestar a los dos sospechosos, la policía les avisó y obtuvieron fianzas previas al arresto… Desde entonces, nos han estado amenazando a mí y a mi madre con retirar el caso o afrontar las consecuencias”.

Ataques musulmanes contra apóstatas y blasfemos

Uganda: El 25 de marzo, un hombre musulmán golpeó a su esposa y a su hija de 10 años y las quemó con agua hirviendo después de regresar temprano a casa y descubrirlas orando en el nombre de Jesús. “Había puesto agua para preparar pan de mijo que estaba a punto de hervir”, cuenta su esposa, Zafara Nagudi, de 32 años: “De repente vi a mi marido en la puerta de la cocina e inmediatamente dejamos de rezar”. Él le preguntó repetidamente qué estaban haciendo:

“Finalmente le dije la verdad, que estábamos orando a Jesucristo para que ayudara a nuestra familia. Se puso muy furioso y dijo: ‘¡Escuché todo pero estoy sorprendido! ¿Eres cristiano o musulmán?’… Desde allí me abofeteó y pateó mientras me boxeaba. Como él estaba en la puerta, no podíamos huir. Agarró la cacerola con agua caliente y la vertió sobre mí y el niño”.

Luego salió furioso de la casa “pensando que los había matado”. Logró llamar a su hermana cercana, quien los llevó rápidamente a un hospital. Pasó una semana antes de que les dieran el alta.

Pakistán

El 6 de marzo, la policía arrestó a Ashbeel Ghauri , un joven cristiano de 18 años, acusado de haber blasfemado contra el Islam. Sus acusadores, un grupo de compañeros de clase musulmanes, lo habían estado presionando durante mucho tiempo para que se convirtiera al Islam, pero Ashbeel, descrito como un “cristiano devoto”, se negó a “renunciar a su fe en Cristo”, dijo su padre, Babar, y agregó:

«Ashbeel ha negado categóricamente haber hecho comentarios despectivos sobre el Islam. Siempre hizo preguntas académicas sobre la fe islámica cada vez que fue arrastrado por la fuerza a [una] conversación de este tipo. Como cristianos que viven en Pakistán, todos somos muy conscientes de las sensibilidades que involucran la discusión religiosa. , y a nuestros hijos se les enseña desde el primer día a evitar entrar en ese tipo de discusiones”.

Según el abogado Nadeem Hassan, los acusadores de Ashbeel afirman que “el cristiano supuestamente había dicho que el Islam era una religión falsa , y sus enseñanzas también eran falsas”. [In fact] Ashbeel simplemente declaró que creía en el Dios de la Biblia y dijo que su fe cristiana no le permitía cuatro matrimonios contrarios a las enseñanzas islámicas. La afirmación del autor de que Ashbeel llamó al Islam una religión falsa durante una llamada telefónica no ha sido fundamentada con ninguna prueba”.

Como el mayor de tres hermanos, la empobrecida familia de Ashbeel había puesto durante mucho tiempo sus esperanzas de un futuro mejor en él. Ahora se enfrenta a una pena de hasta diez años de prisión:

“Es un momento crucial para mi familia, especialmente para Ashbeel, pero sabemos que Dios nos guiará a través de esta prueba y él saldrá victorioso en la fe. Su madre y yo lo conocimos en prisión el 8 de marzo, y aunque está preocupado por su condición, Ashbeel nos dijo que no nos preocupemos porque sabe que Cristo no lo abandonará”.

Yemen

La difícil situación de los cristianos ha empeorado debido al ascenso de los rebeldes hutíes respaldados por Irán y sus ataques a la infraestructura, según un informe del 8 de marzo con citas del director ejecutivo de Open Doors USA, Ryan Brown:

“Los cristianos en esta área son personas que anteriormente eran creyentes de origen musulmán-musulmán y que se han convertido al cristianismo. Los cristianos son obviamente una minoría despreciada… Los cristianos suelen ser los últimos en la fila en lo que respecta a poder recibir cuidado y atención allí durante la guerra y mientras estas cosas continúan intensificándose. Eso tiene un efecto dominó… Puede alterar las cadenas de suministro y, por lo tanto, aunque los cristianos ya eran los últimos[in] línea, esa línea se alarga aún más. Y por eso los cristianos se ven muy afectados por lo que está sucediendo actualmente”.

Porque la mayoría de los cristianos en Yemen provienen de entornos musulmanes, “mantienen su nueva fe en secreto para evitar una persecución severa y posiblemente la muerte a manos de su clan o miembros de su familia. Y si no los matan por su fe, a menudo se les culpa por sus conexiones con Occidente… se convierten en blancos fáciles… Los cristianos son vistos allí como enemigos en todos los frentes”.

Ataques musulmanes a iglesias cristianas

Pakistán: Después de que un musulmán local prometiera impedir que los cristianos celebraran la Pascua en su iglesia, el edificio ardió en llamas horas antes del Día de la Resurrección. Según un informe,

“En la mañana del 30 de marzo de 2024, la Iglesia Presbiteriana en Gujar Khan, Rawalpindi, se convirtió en un escenario de devastación cuando las llamas envolvieron sus salones sagrados. Lo que debería haber sido un lugar de consuelo y oración fue reducido a cenizas, dejando tras de sí una comunidad conmocionada y asustada. Los informes indican que el incendio, iniciado por desconocidos alrededor de las 3:00 de la madrugada, arrasó la iglesia con una intensidad despiadada. Cuando llegaron los bomberos, los daños eran importantes: el techo, los muebles, y la preciada literatura bíblica, incluidas Biblias e himnarios, todos consumidos por el infierno”.

El pastor de la iglesia, el reverendo Adeem Alphonse, dijo: “El gran incendio quemó todo el interior de la iglesia, incluidos los libros sagrados, el sistema de sonido, los muebles, las cortinas, etc. Tenemos la firme sospecha de que se trata de un incendio provocado, pero la policía y la administración están tratando de silenciar el asunto calificándolo de resultado de un cortocircuito en el cableado eléctrico.”

Egipto

El domingo 24 de marzo se produjo un incendio en la iglesia de San Jorge en Akhmim. Con la ayuda de jóvenes de la iglesia y lugareños, las autoridades civiles lograron extinguir el incendio. Ese mismo día se había celebrado misa en la iglesia, pero cuando comenzó el incendio el edificio estaba vacío, por lo que nadie resultó herido. Sin embargo, el incendio destruyó gran parte del segundo piso. Los informes iniciales dijeron que la causa del incendio era “desconocida”. Dicho esto, los ataques incendiarios a iglesias en Egipto son algo común. Según el investigador egipcio Magdi Khalil, “cerca de Mil iglesias han sido atacadas o incendiadas por turbas en las últimas cinco décadas. [desde la década de los 70] en Egipto.” En los últimos años, sin embargo, prácticamente todos los incendios de iglesias, incluidos los de 11 iglesias distintas que fueron incendiadas en tan solo un mes (agosto de 2022) se presentan hoy como un “accidente”. Mientras tanto, son casi inauditos incendios verdaderamente accidentales en mezquitas de Egipto, que superan en número a las iglesias en una proporción de 40 a 1.

Indonesia

El domingo 8 de marzo, los musulmanes locales rodearon la casa de una cristiana porque la estaba usando para celebrar un servicio de adoración. La policía llegó antes de que se desatara la violencia e hizo que el pastor firmara un acuerdo en el que prometía no volver a utilizar su casa para el culto. Al analizar este incidente, Bonar Tigor Naipospos, vicepresidente del Instituto Setara para la Paz y la Democracia, dijo que celebrar el culto en una casa está explícitamente permitido en el Decreto Ministerial Conjunto de Indonesia de 2006, que requiere un permiso sólo para un lugar construido como lugar de culto permanente. :

“El problema es que aquellos que son intolerantes siempre piensan que cuando los cristianos se reúnen para adorar, es algo que viola las reglas: que adorar juntos debe ser en un lugar de culto o en una iglesia”.

Alemania

El 15 de marzo dos iglesias fueron profanadas con excrementos. En uno de ellos se encontraron heces cerca del altar. (Como se documenta aquí, los “ataques fecales” a iglesias están aumentando en las regiones de Europa occidental con grandes poblaciones musulmanas). Otra iglesia fue incendiada, a otra le arrojaron huevos y a otra le profanaron el altar.

Italia

El 5 de marzo, una iglesia en Brindisi fue manchada con pintura roja, incluida la palabra “Palestina”. Aun así, según el informe, “la policía excluyó un motivo político”. Al menos otras dos iglesias fueron profanadas y saqueadas.

Francia: Ataques a iglesias y símbolos cristianos

Aunque las actividades anticristianas son muy comunes en Francia, el mes de marzo fue más dramático de lo habitual. A continuación se presentan algunos incidentes:

El 5 de marzo, la policía frustró un complot islámico para bombardear la catedral de Notre Dame (gran parte del cual “inexplicablemente” se incendió en 2019). Un musulmán de origen egipcio, de 62 años, fue detenido. El informe señala que este fue sólo el último ataque terrorista frustrado en las tres semanas anteriores. Al discutirlo, el Ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, dijo:

“Nunca hemos frustrado tantos ataques en Francia. El Estado Islámico es el autor de los últimos ocho atentados frustrados en Francia. Frustramos muchos ataques, uno cada dos meses.”

El 5 de marzo, otro hombre de 62 años “claramente comprometido con la ideología yihadista” fue detenido y acusado el 8 de marzo de conspiración terrorista y de planificación de “acciones violentas en un edificio religioso católico”, según citan documentos judiciales.

En la víspera de Pascua, el 30 de marzo, un inmigrante musulmán ilegal de Senegal con antecedentes penales fue “arrestado por apología del terrorismo y por amenazando con quemar la iglesia de Notre Dame de la Voie, en Athis Mons, en Essonne”. Según un informe : “Poco antes de las 19 horas, entró en la iglesia, se dirigió a una feligrés llamándose musulmán , diciéndole que había tenido visiones y advirtiéndole que el edificio religioso se quemaría en tres meses, antes de irse”. Al ser arrestado cerca de otra iglesia, el musulmán dijo que sólo estaba “bromear.”

El 28 de marzo, un musulmán de origen albanés entró en una iglesia mientras se celebraba una misa y comenzó a gritar “Allahu akbar” [“Alá es el más grande”].

El domingo 10 de marzo, la capilla de Notre Dame de Partout en Saint-Mesin fue descubierta pintada con aerosoles con varios lemas islámicos, entre ellos “conviértete”, “Última advertencia” y “La cruz será rota”. La cruz frente a la capilla también fue objeto de vandalismo. Al día siguiente, se descubrieron más actos de profanación de iglesias, cruces y un cementerio en la cercana comuna de Clermont d’Excideuil, donde viven sólo unos pocos cientos de personas. Según un informe;

“Se encontraron inscripciones con referencias islámicas en tumbas, el monumento a los caídos, la puerta de la iglesia, un monumento al calvario y una fuente. Algunas de las etiquetas dicen “Francia ya es de Alá”, “Isa [Jesus] romperá la cruz’ y ‘Someterse al Islam’. En total, más de 50 tumbas fueron manchadas. En dos tumbas se escribieron las letras “GWER” con pintura en aerosol. El término “gwer” se refiere a una persona blanca, occidental o no musulmana. Otra tumba estaba marcada con el término ‘Kouffar’, que designa a los incrédulos. La profanación ocurrió en vísperas del Ramadán”.

Un residente local dijo que los mensajes amenazantes “me dan frío en la espalda … Cuando leo esto, me congela. Es un trauma para el municipio”.

Al menos otras cinco grandes cruces públicas (o calvarios) fueron etiquetadas con advertencias y amenazas islámicas similares desde principios de año en Francia. “Es extraño en una ciudad pequeña como ésta”, afirmó el alcalde de Clermont d’Excideuil, la última región atacada: “Pensé que esto sólo había sucedido en otros lugares”.

El 1 de marzo, unas 40 lápidas en otro cementerio de Fresselines fueron profanadas y vandalizadas.

El 26 de marzo, una importante cruz pública que había estado en pie durante muchas generaciones en el pueblo de Lias, de la cual el alcalde dijo que “era más que un símbolo religioso, era el alma de nuestro pueblo”, fue encontrada rota en cuatro pedazos .

“Leila , de 21 años”, comienza un reportaje del 15 de marzo, ” planeaba atacar con una espada a los fieles de una iglesia de Béziers el día de Pascua cuando fue arrestada. Está siendo juzgada en París por conspiración para cometer crímenes terroristas.” El informe añade que la policía descubrió fotos de cuerpos decapitados y vídeos de decapitaciones y de cómo fabricar bombas ácidas en su casa. En su cuaderno de espiral escribe sobre:

“[Mi] Un deseo cada vez más intenso de salir a la calle para degollar al primer transeúnte, arrastrar su cadáver al bosque y aplastarle el cráneo con una barra de hierro o un martillo y luego volver a buscar a alguien más… He aprendido a cortar cuellos, así que probablemente no habrá ningún problema”.

El 12 de marzo, otra mujer no identificada, de 39 años, irrumpió en una iglesia durante la misa de la mañana, donde profirió amenazas mientras blandía un cuchillo. Le diagnosticaron esquizofrenia y la hospitalizaron. La iglesia ya ha sufrido un ataque incendiario y se encuentra cerca de una zona donde tres adolescentes atacaron violentamente a otros dos con gases lacrimógenos mientras los llamaban “cristianos sucios”, un término empleado habitualmente por los musulmanes. Hubo muchos otros ataques a iglesias, dos de los cuales se sospechaba que fueron provocados, en Francia.

Abuso genérico musulmán contra cristianos

Pakistán: El 23 de marzo, unos empresarios musulmanes golpearon y dispararon a Waqas Masih, un trabajador cristiano de 42 años, por pedir el salario que le debían para comprar ropa para sus dos hijos para las celebraciones de Pascua. Según su hermano, Akash:

“Los dos hombres[the employers] Primero torturó brutalmente a Waqas con barras de hierro, y luego Luqman sacó una pistola y abrió fuego contra él, lo que le provocó una herida de bala en el muslo derecho. Pudimos llevarlo al Allied Hospital en Faisalabad a tiempo, de lo contrario podría haber muerto debido a un sangrado excesivo… Somos muy pobres y la mayoría de las casi 300 familias cristianas que viven en el pueblo trabajan como jornaleros para terratenientes musulmanes. A menudo somos sometidos a crueldad y tortura porque somos débiles e indefensos”.

De hecho, dijo Akash, este es el segundo ataque de este tipo : “En diciembre, mi padre, mi hermano Waqas y su esposa fueron atacados en nuestra casa cuando pidió a sus empleadores que le pagaran su salario de Navidad”.

En otro incidente, unos musulmanes golpearon salvajemente a su compañero de trabajo cristiano por recibir un ascenso. Según el informe del 18 de marzo:

“Noel es padre de cuatro hijos y ha trabajado como conductor durante los últimos cinco años. Debido a su arduo trabajo, honestidad y puntualidad, fue ascendido a supervisor. Sin embargo, sus compañeros de trabajo musulmanes se negaron a trabajar bajo la dirección de un cristiano. supervisor… Cuando salió del lugar de trabajo, alrededor de media docena de compañeros de trabajo musulmanes lo detuvieron en el camino, lo arrastraron y lo golpearon con palos y barras de hierro. Dejaron a Noel inconsciente en el camino donde fue encontrado por buenos samaritanos y enviado. Lo llevaron al hospital local. La turba le rompió dos costillas y dos huesos de las piernas.