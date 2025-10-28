Terrorista de Hamás trabajaba para el ZDF en Gaza

La cadena de televisión pública alemana ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen) amplió información sobre su empleado que fue asesinado por Israel el 19 de octubre, quien era miembro de la organización terrorista palestina Hamás

El canal público alemán explicó que Israel había presentado “documentos que prueban que el empleado asesinado de la productora PMP era miembro de Hamás”. Como reacción, el ZDF suspendió su cooperación con la empresa productora PMP en Gaza “hasta nuevo aviso”.

El medio BILD, también tiene en su poder los documentos de prueba. El lunes por la mañana, BILD había enviado varias preguntas al ZDF; poco después, el canal publicó un comunicado de prensa sobre el asunto.

Con esto queda claro: el ZDF empleaba y pagaba a un hombre que, al mismo tiempo, pertenecía al brazo militar de la organización islamista Hamás. El terrorista trabajaba como ingeniero de televisión para un proveedor de servicios que suministraba noticias desde Gaza al ZDF.

Reacción y antecedentes

Tras el ataque aéreo israelí en el que murió el empleado, el ZDF había criticado duramente la acción de Israel. La jefa de redacción del canal, Bettina Schausten, declaró:

“No es aceptable que los trabajadores de los medios sean atacados mientras ejercen su labor”.

Sin embargo, el ejército israelí negó la versión del ZDF. Según fuentes militares citadas por BILD, Israel había identificado al palestino Ahmed As‘ad Muhammad Abu Matar como comandante de una unidad de Hamás. Por lo tanto, no habría sido una víctima casual, sino un objetivo deliberado.

El 19 de octubre, el “heute journal” del ZDF informó sobre el ataque con cohetes que mató al empleado de su empresa asociada.

A solicitud de BILD, el ZDF explicó la semana pasada que había trabajado con la empresa palestina PMP desde 1996. Afirmó no tener conocimiento alguno sobre una posible pertenencia del hombre a Hamás y que sus propias investigaciones no habían encontrado “ningún indicio” de ello. Según el ZDF, el empleado trabajaba a tiempo completo para PMP desde 2013.