Soy árabe y no entiendo por qué el mundo no puede reconocer el dolor judío

Hussain Abdul-Hussain

“Hace muchos años, aprendí hebreo por curiosidad y en un intento de penetrar en un mundo que alguna vez pensé que era malvado y que conspiraba contra los árabes y musulmanes. Una vez dentro, me sorprendió lo equivocado que estaba, lo equivocados que estaban casi todos los árabes y musulmanes que me rodeaban. Israel no tenía la misión de matarnos a todos, no estaba conspirando contra nosotros. Israel quería vivir y dejar vivir. En Oriente Medio, somos nosotros, los árabes, quienes parecemos no dejar nunca vivir, aunque eso signifique morir.” Crédito foto: Hussain Abdul-Hussain.

Hoy en día veo tanto cadenas hebreas como árabes. Los israelíes están sufriendo un dolor inmenso por los 1.200 de ellos que Hamás mató a sangre fría el 7 de octubre. Los supervivientes luchan contra la agonía y el trastorno de estrés postraumático. Todo Israel vive con ansiedad por el destino de los 240 rehenes que Hamas tomó el día que los israelíes ahora llaman Sábado Negro.

En los medios israelíes veo muchas lágrimas por las víctimas del 7 de octubre, ahora mezcladas con lágrimas por los soldados caídos que luchan en Gaza. Lo que pasa con todo este dolor israelí es que está casi exclusivamente en hebreo. El mundo no ve a los israelíes heridos ni los oye llorar. Todo lo que el mundo ve son aviones de combate israelíes lanzando una lluvia de muerte sobre Hamás desde 15.000 pies de altura para castigar a quienes mataron a israelíes y liberar a los rehenes.

El mundo no siente el dolor israelí. Sólo ve y oye el dolor palestino. Al mundo le gusta ponerse del lado de los desvalidos, incluso cuando los desvalidos son culpables. Por supuesto, ellos no lo ven así. Mil millones de musulmanes tienen una voz mucho más fuerte que 16 millones de judíos, lo que hace que sea más difícil escuchar la verdad y más fácil decir mentiras. Así que el mundo culpa a Israel, incluso cuando los palestinos comenzaron la matanza como lo hizo Hamás el 7 de octubre.

Los judíos entendieron hace mucho tiempo que el mundo no es un lugar justo. La justicia internacional es errática y poco confiable. Esta es exactamente la razón por la que los judíos hicieron todo lo posible para crear soberanía judía, establecer un estado nación y un gobierno que pueda proteger a los judíos en cualquier parte del planeta y en cualquier momento. Incluso si los judíos están conectados histórica, cultural y emocionalmente con esta tierra bíblica, el sionismo nunca se ha centrado únicamente en la tierra; los primeros sionistas estaban abiertos a construir su Estado soberano en otro lugar, aunque razonaban que ningún lugar podría haber atraído a tantos inmigrants judíos como la tierra de Israel.

Muchos judíos murieron para ganarse la soberanía israelí, y siguen muriendo por ella, incluso ahora. La masacre de Hamás del 7 de octubre amenazó la existencia de Israel, y los israelíes ahora están librando la batalla de sus vidas: una segunda Guerra de Independencia, como la llaman.

Pero lo que los israelíes piensan y dicen permanece principalmente en Israel, lejos de los medios globales. Son los árabes y musulmanes quienes establecen la narrativa global, quienes repetidamente han convertido la lucha de los judíos por la soberanía en una lucha por los bienes raíces: vivimos en esta tierra miles de años antes que ellos, por lo tanto somos sus legítimos soberanos. ¿Pero quiénes vivían en esta tierra antes de la llegada de los árabes? De hecho, en muchos países que hoy llamamos árabes, los judíos vivían y hablaban hebreo, luego arameo y luego árabe, mucho antes de que existiera el Islam.

Israel debe luchar por su supervivencia. La única alternativa a la guerra es la paz. Sin embargo, sería difícil ver un signo de paz en las miles de protestas contra la guerra en todo el mundo. La paz sólo llegará cuando el mundo árabe reconozca a Israel, pero los manifestantes no gritan por la paz; gritan contra Israel, con la esperanza de que un alto el fuego pueda salvar a Hamás.

Ojalá tuviera una varita mágica para hacer que mis compatriotas árabes y el resto del mundo vieran lo que yo veo. Nunca habrá paz sin justicia. Utilizar nuestras cifras como musulmanes y árabes para imponer nuestra narrativa no derrotará a Israel y no es el camino hacia la paz.

Escribo esto para expresar mi desacuerdo. Quiero la paz, y la paz depende de ganarnos la confianza de aquellos con quienes queremos vivir en paz, no de instigar al mundo contra ellos. La paz requiere admitir la verdad. Requiere admitir el dolor judío.

