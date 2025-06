Sobrevivieron tras un ataque con misiles a su apartamento

La familia Abarbanel fue sorprendida en su hogar en Bat Yam. Tras la alerta corrieron al espacio protegido y minutos después el misil impactó en su apartamento. “Nos quedamos sin nada, pero bendigo la suerte de que sigamos vivos”, dijo la madre.

Cuando sonó la alarma el sábado por la noche (14 de junio) debido a un ataque con misiles iraníes, la familia Abarbanel, de Bat Yam –Hadar Naomi (37), Yair Moshe (45) y sus tres hijos, Harel (10), Banya (4) y Eitan (2 años)– dejaron su apartamento en el noveno piso para dirigirse al espacio protegido. Después de media hora en el Mamak, ellos y los demás residentes del piso se dieron cuenta de que era posible regresar a sus apartamentos, y todos salieron de manera ordenada, cada uno a su cama.

“Entramos en la casa con los niños y quisimos ponerlos en las camas, pero el hijo mayor, Harel, nos dijo: ‘Tengo miedo, ¿puedo dormir en la cama contigo?’ Le dije que sí. No importa lo incómodo que sea, no discutes con los niños en una situación así. También llevamos a sus hijos a la cama con nosotros, puse a la pequeña Eitan en el corralito, los cubrí a todos, apagué la luz y dije ‘buenas noches’. No pasó ni un segundo desde el momento en que cerramos los ojos y escuchamos una gran explosión, algo fuera de este mundo. Grité: ‘Moshé, ¿estás vivo?’ y llamé a los niños, los levanté como cachorros y los llevé con ellos de vuelta al sitio protegido. Solo allí vi que todos estábamos sangrando por los fragmentos de vidrio que volaban sobre nosotros, y llamé a las fuerzas de seguridad para informar que estábamos atrapados en el noveno piso del edificio.”

–¿Cómo reaccionaron?

–Inmediatamente preguntaron si había algún herido entre nosotros. Durante la conversación, escuché a mi vecino gritar: ‘Me estoy muriendo, me estoy muriendo’. Fue espeluznante, cuando cierro los ojos todavía puedo escucharlo en mi cabeza. No podía correr hacia ella, los niños estaban encima de mí. Les dije por teléfono: ‘Hay heridos, vengan ahora’. Colgué el teléfono y de repente se escuchó otro estruendo y se fue la luz. Decidimos que era demasiado peligroso quedarnos en el sitio protegido y nos fuimos, y al salir miré mi hermosa casa. Todo quedó destruido, la sala de estar desapareció, las puertas fueron arrancadas de raíz, las ventanas se hicieron añicos. Entré en la habitación de mi hijo y me horroricé: había un bloque enorme en su almohada. No hay forma de que hubiera sobrevivido si hubiera dormido en su cama.

“En ese momento, el personal del Comando del Frente Interno y los bomberos llegaron y exigieron que evacuáramos de inmediato. Dijimos: ‘Vamos a sacar una bolsita con cosas importantes’, pero nos dijeron que debíamos apresurarnos. Mi esposo finalmente logró tomar su bolso y yo tomé mi billetera y eso fue todo. Salimos con chanclas y pijama. Tomamos a los niños en nuestros brazos y bajamos con cuidado. No había escaleras, todo estaba roto y lleno de manchas de sangre”, añadió Hadar.

–¿A dónde fuiste a partir de ahí?

–Había un caos terrible abajo, la gente nos miraba como si hubiéramos vuelto de entre los muertos. Nuestro coche quedó totalmente perdido después de que le cayeran bloques encima, así que empezamos a caminar hasta la casa de mis padres en Holon. Nos quedamos sin nada, todo se había ido: ropa, zapatos, libros, juguetes. Ni siquiera tengo sujetador, pero no olvido ni por un momento que tengo mi vida y tengo a mi marido y a mis hijos intactos y sanos. Desde el momento en que nos fuimos, escucho que mis vecinos y otros cuerpos fueron rescatados de debajo de los escombros. Duele el corazón de todos.

Una de las vecinas es Bella Ashkenazi, de 90 años, que estaba confinada a una cama de lactancia y no podía acceder a la habitación segura. “Era una mujer maravillosa”, dice Hadar con tristeza.

La familia Abarbanel lleva diez años alquilando el apartamento. “Entramos tres días después de casarnos”, dice Hadar Naomi. “Construimos una casa hermosa, limpia, llena de abundancia y todo bien, y eso es todo. No hay más hogar. Soy una persona optimista, pero todavía estoy ansiosa y conmocionada. Cada pequeña cosa me hace saltar. No me duermo por la noche, sólo pienso en lo que podría haber pasado. Hace un año casi recupero mi alma debido a una inflamación severa del páncreas, llegué al hospital entre la vida y la muerte y recuperé mi vida por primera vez, ahora la recuperé por segunda vez. Dios me ha protegido, iré y haré la bendición de HaGomel.”

–¿Cómo están los niños?

–La escuela del mayor ayuda, el consejero y el director son increíbles y los maestros llaman constantemente, incluso los maestros de jardín de infantes de los niños son pequeños. Nuestros compañeros de clase y sus padres también nos rodean, y eso le ayuda a sobrellevar la situación. Habla de ella y la desmonta. El del medio camina por la casa de mis padres y sigue diciendo: ‘La casa está explotando, la casa está explotando’, así que ve a ver cómo le afectará en el futuro. Tendremos que darles tratamientos psicológicos para que no se queden con el trauma. Espero encontrar un apartamento rápidamente y volver a nuestras vidas. Mi esposo trabaja en Israel Railways como técnico de señales, y yo trabajo en Natali, como oficial de consultas públicas y relaciones con los clientes, y nuestros lugares de trabajo son de apoyo. Espero que al menos se nos quite toda la burocracia, que tengamos una persona de contacto con la que tratemos y que nos acompañe hasta que consigamos reconstruir nuestras vidas desde cero. Como nosotros, desgraciadamente, hay muchas otras familias.

–¿Te quedarás en Bat Yam?

–Claro, ambos nacimos y crecimos en Bat Yam, y nuestros hijos también crecerán aquí.