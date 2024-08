Sinwar, jefe de Hamas, entre la jihad y su pellejo

“Suena a férrea ideología, hasta que llega a la vida de los jefes. Podrán adornar con grandes palabras cualquier noticia sobre los terroristas eliminados, diciéndose privilegiadas por haberse convertido en “mártires”, pero tratan de vivir. Despreciando la vida de los demás, no la suya propia.”

En Israel se informó estos días que altas fuentes egipcias cercanas a los esfuerzos mediadores entre Israel y Hamas, dijeron a pares norteamericanos que el jefe de Hamas Yehia Sinwar exigió garantías que no será eliminado. Desde los túneles en los que se esconde desde hace más de 10 meses, en los que claro que no es libre pero donde se construyó de antemano la infraestructura necesaria para sobrevivir con relativa comodidad, dejó en claro que no habrá ningún acuerdo sin que reciba esa promesa tajante: que no tratarán de matarlo ni ahora ni más adelante.

Ha estado escapando, para salvarse.

Estas líneas no son para analizar si es factible que Israel acepte tal cosa- lo cual en estos momentos nos parece imposible- sino para tratar de dilucidar el tema de los jefes de Hamas y el valor de la vida.

Es de conocimiento público, aunque algunos insistan en olvidarlo, que la organización terrorista Hamas, así como otras similares, se ha pronunciado abierta, pública y explícitamente a favor del martirologio, lo que en árabe se llama “Shaháda”, el término del cual deriva la palabra “shahíd”, o sea mártir.

Claro que al significado original de la palabra mártir, de alguien que se sacrifica por una causa justa, que está dispuesto a dar su propia vida para salvar a otros o para servir a un bien superior, los terroristas islamistas le cambiaron el tono. Para ellos, “shahíd” es quien muere matando judíos. Esa es su causa “superior”.

“Nosotros valoramos la muerte tanto como ellos valoran la vida”, dijo con tono belicoso y entusiasta Fathi Hamad, en aquel momento ministro en el gobierno de Hamas, en un acto multitudinario en Gaza.

Muchos otros lo han dicho. También Ismail Haniyeh, jefe de Hamas eliminado hace pocas semanas en Teherán.

Aquella frase no era una mera proclamación ideológica sino un plan de acción.

Todos los jefes terroristas y quienes los siguen, se manifiestan entusiastas sobre la muerte matando judíos, lo cual pasa por el pecado de educar a los niños en las “bondades” de la shaháda, asegurándoles que muriendo en este mundo, disfrutarán de los privilegios del mundo entero, según la creencia del Islam.

Suena a férrea ideología, hasta que llega a la vida de los jefes. Podrán adornar con grandes palabras cualquier noticia sobre los terroristas eliminados, diciéndose privilegiadas por haberse convertido en “mártires”, pero tratan de vivir. Despreciando la vida de los demás, no la suya propia.

Recordamos una entrevista telefónica hace muchos años con Abdel Aziz el-Rantisi, en aquel momento uno de los jefes de Hamas en Gaza, que luego fue eliminado por Israel. Hablaba a favor de la muerte por la “noble”causa de combatir al enemigo. Le preguntamos si estaría dispuesto que su hijo muera en un atentado. Rió y no contestó.

Claro que son numerosos los casos de los terroristas que mueren y vemos luego a sus madres festejarlos, siendo invitadas a programas de televisión como heroínas, sonriendo de oreja a oreja. ¿Lo sienten en serio? En muchos casos sí. ¿Puede que lo hagan porque saben que eso es lo que se espera de ellas? Claro que puede ser. Y también eso es una muestra del horror.

El propio jefe de Hamas dijo hace unos años, antes de la guerra, que espera morir como “shahíd”, comentando que a su edad puede fácilmente morir de una enfermedad, por ejemplo de Covid, y que es mucho mejor morir por Alá. Pero eso no significa que va a exponerse a que lo mate un dron israelí. Está bien escondido en los túneles. En los rastreos de su paradero, fueron halladas en los túneles más de una caja fuerte con fortunas a su nombre. Se preparó bien para la “muerte” como “shahid”.

Que Hamas y el propio Sinwar no valoran la vida de nadie, ni de los judíos por cierto pero tampoco la de su propio pueblo, al que sabían que exponían con el ataque a Israel el 7 de octubre, es algo sabido. Pero la suya propia sí, y mucho.

Que no me maten, dice esta repelente figura que increíblemente muchos consideran líder de un pueblo. Eso es lo que quiere ahora. Seguir viviendo, a expensas de Gaza, su pueblo y el bienestar y paz que podrían haber tenido los palestinos de no ser por Hamas.