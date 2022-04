Se viene Pesaj… a disfrutar de la cena

Se aproxima Pesaj, la fiesta del Éxodo de Egipto, en la que celebramos la liberación de la esclavitud, tanto física como espiritual. Durante la celebración de esta festividad, que dura una semana, no se puede comer pan o alimentos con levadura. En su lugar, se come MATZÁ, galleta a base de harina y agua, no leudada. Compartimos algunas recetas básicas de comidas que podrían realizarse con matzá.

TACOS DE POLLO O DE CARNE

Ingredientes:

Matzot

1 pechuga de pollo

1 cebolla

1 Morrón rojo

Sal y pimienta al gusto

Matzot

½ kilo de carne cortada a cuchillo

1 cebolla

1 morrón rojo<

Sal y pimienta al gusto

Procedimiento

Saltar en un sartén con aceite de oliva, la cebolla y el morrón cortados en pequeño.

Agregar el pollo o la carne (en ambos casos trozado a cuchillo)

Condimentar a gusto.

En ambos casos puede utilizarse puré de tomates para darle una consistencia más fácil al momento de consumir o un puré de paltas o lo que la creatividad te sugiera de acuerdo a los gustos de tu familia.

Para armar los tacos:

Mojar las matzot bajo el chorro de agua de la canilla y colocarlas luego sobre toallas de papel. Cubrir cada hoja de matza con otra toalla de papel húmeda, de modo que se vaya ablandando hasta que pueda doblarse fácilmente.

Cuando las matzot esten flexibles, retirar las toallas de papel y dejar secar por aprox. 10 minutos para que no se rompan al doblarlas.

Rellenar cada hoja de Matza con la mezcla de pollo o carne y enrollar.

Hornear por 15 minutos.

Para acompañar los tacos:

Salsa fresca de tomates: con tomates y un diente de ajo, todo cortado muy pequeño, aceite de oliva, sal y limón.

Puré de palta con aceite de oliva, sal, chorrito de mostaza y jugo de limón.

LASAGNA

4 zapallitos o zuchinis en rodajas muy finas

2 puerros cortados pequeños

2 cebollas en cuadritos

3 zanahorias ralladas

4 papas hervidas en rodajas (o boniatos o ambos a la vez)

400 grs de queso mozarella

Matzá

Caldo de verduras

Sal y pimienta a gusto

Salsa de tomates, salsa blanca

Queso rallado

Procedimiento

Colocar los vegetales (menos las papas) con sal, pimienta y aceite de oliva en un wok o sartén grande y saltar por pocos minutos. Retirar antes que las verduras pierdan el crujir.

Colocar el líquido generado de la cocción, en un recipiente donde quepa una hoja de matzá.

Remojar cada galleta de matza con el caldo. Si es necesario agregar un poco de agua o caldo de verdura.

En una asadera previamente aceitad colocar matzá hidratada, vegetales saltados, papas cocidas en rodajas, salsa de tomates y muzarella. La cantidad de capas dependerá del tamaño de la asadera y del gusto personal, más alta o más ancha.

Al culminar, cúbrela con una sabrosa salsa blanca y espolvorea con queso rallado.

Hornear por 45 minutos.

BLINTZES

Ingredientes

3 huevos

½ taza de harina de matzá

¼ taza de fécula de papa

1 pizca de sal

1 taza de leche

450 gr de ricota

1 huevo

1 cucharada de yogurt natural

Pizca de sal y canela

4 manzanas ralladas

100 grs. pasas de uva hidratadas

00 grs. Nueces picadas

Pizca de azúcar y canela.

Procedimiento

Para hacer las crepes:

Batir los 3 huevos y agregar la harina de matza, la fácula de papa y la sal. Agregar la leche hasta que quede una mezcla liquida. Aceitar una sartén y verter mezcla de a cucharadas para formar los crepes, finitos.

Ponerlo en una toalla de cocina.

Relleno de ricota.

Mezclar la ricota, el yogurt natural, huevo, sal y canela. Si gustase, agregar pasas de uva.

Colocar una cucharada del relleno en el centro del crepe doblar hasta cubrir el relleno.

Freir las crepes en manteca u hornear.

Espolvorear con azúcar y canela.

Relleno de manzanas.

Meazclar los ingredientes y proceder del mismo modo: freír u hornear y espolvorear con azúcar y canela.