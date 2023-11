¿Se coordinaron fotoperiodistas de medios como AP y CNN con Hamás el día del ataque contra Israel?

Enlace Judío México

Un informe publicado el miércoles por HonestReporting muestra que fotoperiodistas de destacadas agencias de noticias internacionales con sede en Gaza cruzaron al territorio israelí para documentar el ataque de Hamás del 7 de octubre contra ciudades israelíes ubicadas cerca de la frontera de Gaza.

HonestReporting describe cómo fotoperiodistas de destacadas agencias de noticias internacionales radicados en Gaza se infiltraron en territorio israelí para documentar el ataque del 7 de octubre. “Su presencia plantea serias cuestiones éticas”.

La organización señaló que “los terroristas de Hamás no fueron los únicos que documentaron los crímenes de guerra que cometieron durante su letal matanza en todo el sur de Israel. Algunas de sus atrocidades fueron capturadas por fotoperiodistas radicados en Gaza… cuya presencia matutina en la zona fronteriza traspasada plantea serias cuestiones éticas”, publicó Israel National News.

HonestReporting se pregunta qué estaban haciendo estos fotoperiodistas en territorio israelí tan temprano en lo que normalmente habría sido una tranquila mañana de sábado y pregunta si su presencia fue coordinada con Hamás. “A juzgar por las imágenes de linchamientos, secuestros y asaltos a un kibutz israelí, parece que la frontera ha sido traspasada no sólo físicamente, sino también periodísticamente”, dijo.

El informe muestra fotografías de la zona fronteriza entre Israel y Gaza el 7 de octubre, que incluían tomas de un tanque israelí en llamas y de infiltrados entrando al kibutz Kfar Aza.

También incluía publicaciones en X, ahora eliminadas, de un periodista que se documentó parado frente a un tanque israelí y escribió: “En vivo desde el interior de los asentamientos de la Franja de Gaza”.

Otras fotografías expuestas por HonestReporting mostraban los horribles secuestros de israelíes en Gaza e incluso uno de una turba de linchadores brutalizando el cuerpo de un soldado israelí arrastrado fuera del tanque.

“Seamos claros: las agencias de noticias pueden afirmar que estas personas simplemente estaban haciendo su trabajo. Lamentablemente, documentar crímenes de guerra puede ser parte de ello. Pero no es tan sencillo”, afirmó HonestReporting.

“Ahora es obvio que Hamás había planeado su ataque del 7 de octubre contra Israel durante mucho tiempo: su escala, sus objetivos brutales y su documentación masiva han sido preparados durante meses, sino años. Se tuvo todo en cuenta: los despliegues, el momento, así como el uso de cámaras corporales y vídeos de teléfonos móviles para compartir las atrocidades”.

“¿Es concebible suponer que “periodistas” aparecieron por casualidad temprano en la mañana en la frontera sin coordinación previa con los terroristas? ¿O eran parte del plan?

HonestReporting señaló que incluso si los fotoperiodistas no conocían los detalles exactos de lo que iba a suceder, “una vez que sucedió, ¿no se dieron cuenta de que estaban traspasando una frontera? Y de ser así, ¿avisaron a las agencias de noticias? Sin duda fue necesario algún tipo de comunicación (antes, después o durante el ataque) para poder publicar las fotos”.

La organización concluyó señalando que si estos fotoperiodistas colaboraron activa o pasivamente con Hamás para obtener las fotografías, “se les debería pedir que redefinieran la frontera entre periodismo y barbarie”. Los expertos legales que hablaron en Arutz 14 el miércoles por la noche dijeron que cruzar ilegalmente una frontera reconocida junto con beligerantes hostiles es un crimen de guerra.

Al igual que los nazis antes que ellos, a Hamás le encanta documentar sus atrocidades, más profundamente los asesinatos de civiles judíos en los asentamientos de Gaza el 7 de octubre de 2023. Ahora se desprende de un impactante informe de HonestReporting, una ONG que “monitorea los medios de comunicación para detectar parcialidad contra Israel”, que los principales medios de comunicación colaboraron con los fotoperiodistas que los escuadrones de la muerte de Hamás trajeron consigo para cubrir esos asesinatos.

En su informe del 8 de noviembre, “Fotógrafos sin fronteras: Imágenes de AP y Reuters de las atrocidades de Hamás plantean cuestiones éticas”, HonestReporting afirma: “El 7 de octubre, los terroristas de Hamás no fueron los únicos que documentaron los crímenes de guerra que habían cometido durante su ataque mortal en todo el sur de Israel. Algunas de sus atrocidades fueron capturadas por fotoperiodistas radicados en Gaza que trabajan para las agencias de noticias Associated Press y Reuters, cuya presencia temprano en la mañana en la zona fronteriza violada plantea serias cuestiones éticas.

“¿Qué estaban haciendo allí tan temprano en lo que normalmente habría sido una tranquila mañana de sábado? ¿Fue coordinado con Hamás? ¿Aprobaron los respetables servicios de noticias, que publicaron sus fotografías, su presencia en territorio enemigo junto con los terroristas infiltrados? ¿Los fotoperiodistas que trabajan por cuenta propia para otros medios, como CNN y The New York Times, notificaron a estos medios? A juzgar por las imágenes de linchamientos, secuestros y asaltos a un kibutz israelí, parece que la frontera ha sido vulnerada no sólo físicamente, sino también periodísticamente”.

Las imágenes de la masacre difundidas por AP y CNN fueron acreditadas a Hassan Eslaiah, Yousef Masoud, Ali Mahmud y Hatem Ali, todos ellos trabajadores independientes que viven en Gaza.

HonestReporting proporcionó capturas de pantalla de los tuits eliminados de Eslaiah en los que se documentaba parado frente a un tanque israelí en llamas. El título en árabe dice: “En vivo desde el interior de los asentamientos de la Franja de Gaza”.

Y esta es una imagen del mismo Hassan Eslaiah recibiendo un beso en la mejilla del cerebro de los asesinatos, Yahya Sinwar, seguido de su emocionado vídeo selfie del tanque en llamas:

Yousef Masoud, que trabaja para The New York Times, entre otros medios, cruzó a territorio israelí con los asesinos. Ali Mahmud y Hatem Ali tomaron fotografías de los secuestros de israelíes indefensos, muchos de ellos ancianos y bebés, en Gaza. Mahmud tomó la imagen de una camioneta que transportaba el cuerpo del alemán-israelí Shani Louk.

Según HonestReporting, y según mi investigación de esta mañana, dice David Israel de Jewish Press, esos nombres han sido eliminados de las bases de datos de AP, y CNN eliminó las imágenes de las atrocidades archivadas por Hassan Eslaiah. Vi un informe de que CNN había cortado todos los vínculos con él, continuó.

Reuters publicó fotografías archivadas por Mohammed Fayq Abu Mostafa y Yasser Qudih, quienes traspasaron la frontera israelí con los escuadrones asesinos el 7 de octubre de 2023. Abu tomó fotografías de una turba de linchadores brutalizando el cuerpo de un soldado israelí que fue sacado a rastras de un tanque en llamas.

Los editores de Reuters la etiquetaron como “Imagen del día”.

Estas repugnantes imágenes significan que Hamás había estado en contacto con los fotoperiodistas radicados en Gaza antes de la masacre. Tenían que saberlo, no se encontraban casualmente en la frontera israelí el sábado por la mañana.

Lo que hay que descubrir a continuación es hasta qué punto sus empleadores en AP, Reuters, CNN, el NY Times, etc. estaban al tanto de los acontecimientos del día siguiente. Pero aunque esos medios de noticias no supieran de antemano sobre el ataque, una vez que sus trabajadores independientes comenzaron a enviar esas imágenes, ¿por qué los editores de Estados Unidos y Europa no alertaron a las agencias policiales, al Departamento de Estado y a las embajadas de Israel? De las imágenes se desprende claramente que los terroristas estaban operando en un vacío de seguridad: ¿por qué ni un solo editor de noticias consideró oportuno levantar el teléfono y enviar una advertencia? Puede que no hubiera detenido el ataque, pero podría haber salvado vidas.

Y luego, HonestReporting pregunta: ¿cuál debe ser el grado de decrepitud moral de esos medios de comunicación cuando transfieren los pagos a las cuentas bancarias de esos fotoperiodistas?

En la escena inicial de la película de 1969 “Medium Cool”, un pequeño equipo de televisión se detiene en el lugar de un accidente automovilístico en la carretera. Graban los destrozos y el sonidista graba los gemidos de la víctima que agoniza a medio camino fuera de su coche. No hacen ningún esfuerzo por ayudarla, y sólo después de terminar de vacunarse y regresar a su propio coche, uno de ellos llama a una ambulancia.

En aquel entonces, creíamos que esta película representaba el desapego más descarado de los periodistas del sufrimiento de su tema. Vaya, fuimos ingenuos.