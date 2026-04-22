Saar hace un llamado histórico al Líbano: «Hezbolá es un enemigo común; cooperemos»

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, hizo un llamado inusual al gobierno libanés durante la ceremonia del Día de la Independencia: «Hezbolá es un enemigo común». «Mañana se reanudará el diálogo directo en Washington; cooperemos contra el Estado terrorista».

El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, se dirigió hoy (miércoles) al gobierno libanés con un mensaje directo y sorprendente: «Cooperemos contra el estado de terror que Hezbolá ha establecido en su territorio». Estas declaraciones se produjeron durante una recepción en la residencia presidencial con motivo del Día de la Independencia, en presencia del presidente Herzog, embajadores y representantes de diversos países.

«No tenemos grandes disputas con el Líbano», aclaró el ministro. «Existen algunas diferencias menores de opinión respecto al trazado de la frontera que pueden resolverse. El obstáculo para la paz y la normalización de las relaciones entre ambos países es otro: Hezbolá».

Sa’ar subrayó que Israel ha tomado una decisión histórica al reanudar las negociaciones directas con el Líbano después de más de 40 años. «Lamentablemente, el Líbano es un Estado fallido. Un Estado controlado de facto por Irán a través de Hezbolá», señaló. «De esto se deduce que Hezbolá es un enemigo común de Israel y del Líbano. Así como pone en peligro la seguridad de Israel, perjudica la soberanía del Líbano y pone en riesgo su futuro». El ministro de Relaciones Exteriores añadió que el diálogo directo entre Israel y el Líbano se reanudará mañana en Washington. «Hago un llamamiento al gobierno libanés desde aquí: Cooperemos contra el Estado terrorista que Hezbolá ha establecido en su territorio. Esta cooperación es aún más necesaria para ustedes que para nosotros».

«Requiere claridad moral y valentía».

Saar recalcó que la cooperación propuesta «requiere claridad moral y la valentía para asumir riesgos. Pero no existe una alternativa real que garantice a ustedes y a nosotros un futuro de paz. Y para ustedes y el Líbano, también un futuro de soberanía, independencia y liberación de la ocupación iraní».

Continuando con sus declaraciones, el Ministro de Relaciones Exteriores se refirió a las críticas internacionales contra Israel: «El «pecado» de Israel es imperdonable: se niega a ser destruido por yihadistas fanáticos. Es fuerte. Y no tenemos otra opción: debemos ser fuertes, porque si no lo somos, no existiremos».

«Paz basada en la seguridad»

«El pueblo de Israel quiere y anhela la paz. Una paz verdadera», aclaró Sa’ar. «Una paz que no se base en ilusiones, ni en renunciar al futuro ni a la seguridad. Una paz basada en la seguridad. Y requiere paciencia y sabiduría estratégicas. También requiere la capacidad de enfrentar a los enemigos de la paz. Impedir que consoliden su poder, pues siempre lo han utilizado para avanzar en la siguiente etapa».

El llamamiento del Ministro de Relaciones Exteriores se produce en un contexto de continua actividad militar en el sur del Líbano, donde las fuerzas de las FDI siguen desmantelando la infraestructura terrorista de Hezbolá. Como es sabido, la organización terrorista sigue violando sistemáticamente el alto el fuego; ayer mismo (martes) se lanzaron cohetes contra las fuerzas de las FDI y drones contra asentamientos del norte.

Cabe destacar que las palabras de Sa’ar constituyen una inusual maniobra diplomática, que busca desvincular al pueblo libanés de la organización terrorista Hezbolá, al tiempo que responsabiliza al gobierno libanés de liberar al país del control iraní.