Revista infantil qatarí patrocinada por el Estado justifica el terrorismo e instiga contra los judíos, Israel y Estados Unidos

MEMRI

Desde el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023 y el estallido de la consiguiente guerra en Gaza, Jassim, una revista mensual qatarí para niños publicada por el Grupo Dar Al-Sharq patrocinado por el estado, ha publicado contenido que justifica el terrorismo y la violencia contra Israel, así como contenido antisemita.

Los poemas y las historietas que aparecen en la revista desde el 7 de octubre incitan contra los judíos y contra Israel, niegan el derecho de Israel a existir, toleran el terrorismo contra Israel, que se denomina «resistencia palestina» e incluso alientan a los lectores a buscar el martirio y alcanzar el Paraíso. Una de las tiras cómicas también demonizaba a Estados Unidos, representándolo como una serpiente que muestra sus colmillos para defender a Israel.

Los números de la revista publicados desde el 7 de octubre incluyen muchos mapas de Palestina “desde el río hasta el mar”, que niegan la existencia de Israel. Además, un ejemplar contenía una ilustración de un niño sosteniendo una llave, que simboliza el deseo de los palestinos de regresar a los hogares en Israel en los que vivían antes de la guerra de 1948.[1]

Esta incitación en la revista infantil Jassim es otra expresión de hostilidad hacia Israel y apoyo a Hamás en la prensa qatarí, que ha sido especialmente notoria desde el ataque del 7 de octubre, [2] y se suma a la incitación evidente en los planes de estudio escolares qataríes. [3]

Logotipo de la revista Jassim, «la revista de la generación futura»

Este informe presenta ejemplos de contenido antisemita e incitación al terrorismo y la violencia contra Israel en la revista infantil qatarí Jassim.

Justificación del terrorismo contra Israel y adopción del símbolo del Triángulo Rojo de Hamás

Las historietas publicadas en la revista Jassim en los últimos meses justifican la «resistencia» palestina contra Israel, es decir, el terrorismo de Hamás contra Israel, incluido el ataque del 7 de octubre. Una de las tiras cómicas incluso adoptó el símbolo del triángulo rojo invertido, que se ha asociado con Hamás desde el estallido de la guerra de Gaza. El triángulo apareció por primera vez en videos de Hamás que documentan los combates en Gaza, y lo utilizan para marcar objetivos israelíes a punto de ser atacados.[4]

Una tira cómica presentada en la edición de enero de 2024, titulada «Este es mi nido», habla de un resplandeciente quetzal, un pájaro con plumaje rojo, verde, blanco y negro, que representa a Palestina en la historia, y de un Cuco con kipá, azul y blanco, que representa a Israel. El polluelo de cuco intenta apoderarse del nido del quetzal hasta que éste lo golpea y lo echa.

Al comienzo de la historia, se le dice al lector que «el cuco es el ave más repugnante del mundo. La hembra del cuco no se molesta en construir un nido ni en cuidar a sus crías. Pone su único huevo en el nido de otro pájaro mientras los [pájaros] padres están ausentes. En cuanto al resplandeciente quetzal, sus colores son idénticos a los colores de la bandera palestina».

En la primera escena de la historia, el cuco llega al nido del quetzal con su huevo y pregunta: «Oh noble quetzal, ¿puedo dejar a mi polluelo en tu nido por un tiempo hasta que pueda construir mi propio nido?». El quetzal responde: «Oh cuco, eres bienvenido y tu polluelo también». Pero cuando el polluelo de cuco nace, se apodera del nido, tira los huevos del quetzal y declara: «este es mi nido». Cuando el quetzal regresa y pregunta dónde están sus huevos, el polluelo de cuco finge ignorancia y el quetzal continúa cuidándolo. Finalmente, el polluelo de cuco crece y le grita al quetzal: «Este es mi nido. Búscate un nido diferente». El quetzal sorprendido responde: «No, este es mi nido. Tú eras sólo un huésped y ahora ya no eres bienvenido». En ese momento aparece una serpiente coloreada con los tonos de la bandera estadounidense y le dice al polluelo de cuco: «Este es tu nido. ¡Doy fe de ello!» En los siguientes cuadros aparece un triángulo rojo sobre el cuco, marcándolo como objetivo de ataque, y el quetzal, ahora vestido con un kefiyyeh, golpea al cuco y lo arroja fuera del nido, diciendo: «Este es mi nido y esta mi tierra. No la abandonaré mientras viva”. La inclusión del triángulo rojo – que, como se dijo, es un símbolo utilizado por Hamás en el contexto de sus ataques terroristas – asocia la escena con la violencia de Hamás e insinúa su ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, en el que murieron al menos 1.200 israelíes y alrededor de 250 fueron tomados como rehenes.[5]

De la tira cómica «Este es mi nido».

El director de la revista, Shafiq Saleh, señaló que la historia trata de «proteger la patria y resistir al ocupante usurpador».

La tira cómica glorifica «resistir hasta el último aliento» y enseña que «la libertad no se concede como un regalo, sino que se toma por la fuerza»

Una tira cómica titulada «¡Resiste!», publicada en el número de abril de 2024 de la revista, es también una alegoría del conflicto palestino-israelí. Habla de tres pájaros –una madre, un padre y un polluelo– que viven en una jaula, pero sueñan con ser libres. Fuera de la jaula vive un gato que amenaza con comérselos. A pesar del peligro que representa el gato, «el padre pájaro sigue intentando» encontrar una salida de la jaula. Cuando el polluelo le ruega que se detenga, «para que el gato no nos coma», el padre responde: «Hijo, intentará comernos de todos modos. Ya se ha comido a miembros de nuestra familia antes… [pero] debemos resistir. » La madre pájaro dice: «No llores, polluelo mío. Sé un hombre y recuerda que debes resistir hasta tu último aliento». Cuando el gato logra abrir la puerta de la jaula y agarra a la madre y al padre, estos instan al polluelo a huir, diciéndole: «No dejes que nuestras muertes sean en vano. ¡Huye!». Pero el polluelo responde: «¡No huiré, resistiré!» y ataca al gato, obligándolo a soltar a sus padres. La historia termina con los tres pájaros libres y la madre dice: «Palestina nos enseña que la libertad no se concede como un regalo, sino que se toma por la fuerza».

El director de la revista, Shafiq Saleh, explicó que la historia transmite el derecho de los palestinos a la resistencia. La edición de abril, dijo, «tiene como objetivo familiarizar [a los niños] con la cuestión palestina y establecer el derecho de retorno [es decir, el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares dentro de Israel en los que vivieron antes de la guerra de 1948]… Presenta interesantes tiras cómicas que describen la firmeza de los palestinos en Gaza mientras se enfrentan a la maquinaria de guerra israelí e imparten lecciones útiles tanto para niños como para padres… Las tiras cómicas de este número representan la firmeza del pueblo de Gaza y el derecho de los palestinos a resistir, dando así una dimensión humana a este número único [de la revista].»[8]

De la tira cómica «¡Resiste!»

La edición de noviembre de 2023 contiene una tira cómica en la que un padre explica y justifica la resistencia palestina a sus hijos, diciendo: «De esta manera, el ocupante usurpador busca sembrar destrucción y devastación en la tierra para hacer que [los palestinos] abandonen su suelo y su patria… Los usurpadores vinieron de diferentes países y robaron Palestina por la fuerza de las armas con la esperanza de convertirla en su patria permanente, pero el orgulloso pueblo palestino se negó y resistió desde el primer día hasta ahora”. [9]

El número de diciembre de 2023 presenta una tira cómica similar, en la que un abuelo les cuenta a sus nietos la historia de Palestina y explica las raíces de la resistencia palestina, diciendo: «Permítanme contarles la historia de Palestina desde sus inicios, desde la época en que vivió en paz y seguridad, hasta que los invasores vinieron de todo el mundo para ocuparla y convertirla en su patria, ¡algo que nunca permitiremos!»[10]

Inculcar el valor del martirio: es «la más honorable de las aspiraciones»

Además del contenido que justifica la resistencia violenta contra Israel, la revista también glorifica el martirio por el bien de Palestina como la más noble de las aspiraciones. Por ejemplo, el número de noviembre de 2023 presenta un poema titulado «La tierra es mía», que enfatiza la importancia de Palestina y la necesidad de defenderla del «usurpador» (Israel). El poema dice: «Palestina es mi corazón y el corazón de los árabes… La defenderemos con nuestro corazón y nuestra alma, y alcanzar el martirio es la más honorable de las aspiraciones…»[11]

El poema «La tierra es mía»

Como parte de la glorificación de la muerte y el martirio, la revista enfatiza los placeres y deleites del Paraíso.[12] En una tira cómica titulada «El paraíso más bello», una madre les cuenta a sus hijos las maravillas del Paraíso según el islam y los llena de anhelo por él. En la entrega de enero de 2024, se relatan detalles sobre el Paraíso en el Hadiz: «El Paraíso está construido alternando ladrillos de oro y plata, y [el mortero] entre ellos huele a almizcle… ¡Qué deliciosa es la fragancia del Paraíso! Sus guijarros son blancos, perlas y rubíes, su suelo es almizcle blanco y su hierba es azafrán rojo, fragante y de hermoso tono.» La hija Mariam dice: «Oh madre, anhelo el Paraíso…», y su madre responde: «De hecho, Maryam, esta es una aspiración digna».[13]

En la entrega de la tira cómica de marzo de 2024, la madre les cuenta a los niños sobre las Vírgenes de Ojos Negros del Paraíso que, según la tradición islámica, serán las esposas de los hombres creyentes y las sirvientas de las mujeres creyentes en el más allá. La madre dice: «Cuando una mujer creyente llega al Paraíso, Alá le devuelve la juventud y la belleza, le da ropa hermosa y le concede todos sus deseos en todo momento. Le da palacios, sirvientes y doncellas de entre las Vírgenes [de Ojos Negros] del Paraíso, y cualquier otra cosa que desee…” La hija pregunta: “Madre, ¿qué son las Vírgenes de Ojos Negros del Paraíso?” La madre responde: «Son hermosas damas que Alá creó en el Paraíso. Serán las esposas de los creyentes y también se alegran de la llegada de las mujeres creyentes y les dan la bienvenida».[14] Cabe señalar que, según la tradición islámica, las Vírgenes del Paraíso figuran también entre las recompensas celestiales del mártir, que se casa con 72 vírgenes en el Paraíso [15].

Demonizando a los judíos: “Vinieron por tierra y por mar como langostas y se esparcieron”

Un poema sobre Al-Aqsa publicado en la edición de diciembre de 2023 de la revista demoniza a los judíos e incita contra ellos, diciendo:

“Los judíos vinieron por tierra y por mar como langostas y se esparcieron.

Entraron en nuestra mezquita [Al-Aqsa], la profanaron y asesinaron a personas.

Las ramas de olivo [de Palestina] claman: ‘Tomaron mi tierra por patria,

Robaron la patria y los sueños de los niños´.

Las balas apuntaban al corazón y el mundo observaba en silencio.

¿Quién de vosotros, amados míos, algún día nos devolverá la mezquita?» [16]

Mapas de Palestina desde el río hasta el mar y la clave del regreso

En muchos números de la revista aparecen mapas que presentan todo el territorio entre el Mediterráneo y el río Jordán como «Palestina», negando así la existencia de Israel. Cuando salió el número de noviembre, el director de la revista, Shafiq Saleh, se refirió a su portada, que muestra dicho mapa, diciendo: «El número de este mes está dedicado a la solidaridad con los niños de Palestina. Su portada muestra a niños con trajes tradicionales palestinos ondeando la bandera de Palestina, con el telón de fondo de un mapa del Estado árabe de Palestina». [17]

La portada de la edición de noviembre de 2023 de la revista.

A continuación, se muestran algunos ejemplos adicionales:

La página para colorear de la edición de enero incluye un mapa de Palestina desde el río hasta el mar y el texto “Palestina libre y árabe” (Twitter.com/jassimmagazine, 10 de enero de 2024)

El ejercicio de comparación en la edición de enero de 2024 incluye un mapa de Palestina desde el río hasta el mar (Twitter.com/jassimmagazine, 10 de enero de 2024)

Poema sobre Al-Aqsa en la edición de diciembre, impreso sobre el fondo de un mapa de Palestina desde el río hasta el mar (Facebook.com/jassimmagazin, 9 de diciembre, 2023)

La portada del número de enero de 2024 muestra a un niño sosteniendo una llave, que simboliza la aspiración de los palestinos de regresar a sus hogares dentro del Estado de Israel en el que vivían antes de la guerra de 1948. Tras la publicación de este número, el director Shafiq Saleh se refirió a su portada y dijo: «La portada muestra a un niño palestino usando el famoso pañuelo palestino [es decir, una keffiyeh] y sosteniendo con fuerza la llave de su casa, que simboliza el regreso de todos los refugiados a la patria.»[18]

[1] Sobre esto véanse los informes de MEMRI: Despacho Especial No. 10710 – La Autoridad Palestina abre exposición de ‘Llaves del Retorno’ en Hebrón – 14 de julio, 2023; Véanse los informes de MEMRI: Despacho Especial No. 10623 – Eventos del Día de la Nakba en escuelas de Cisjordania afirman el derecho de los refugiados palestinos a regresar a sus hogares dentro de Israel, 23 de mayo de 2023; Despacho Especial No. 10597 – Antes del 75° aniversario de la Nakba, el liderazgo palestino enfatiza que nunca renunciará al derecho de los refugiados a regresar a sus hogares, 8 de mayo de 2023; Serie de investigación y análisis No. 950, La narrativa del retorno en los libros de texto palestinos, 20 de marzo de 2013.

[2] Despacho Especial No. 11236 – Columnista en diario qatarí: El odio y la hostilidad están arraigados en los judíos; La guerra en Gaza es una copia exacta del complot de sus antepasados contra los musulmanes en tiempos del Profeta, 28 de marzo, 2024; Despacho Especial No. 11210 – Caricaturas en la prensa qatarí celebran los ataques contra Israel y anhelan su colapso – 18 de marzo de 2024; Despacho especial No. 11006, Poema en el diario qatarí ‘Al-Sharq’ llama a los habitantes de Gaza y a los musulmanes a librar la yihad y restaurar el gobierno islámico en todo el mundo, 7 de diciembre, 2023; Despacho Especial No. 10915, Artículo en el diario qatarí ‘Al-Watan’: La guerra en Gaza es una guerra para acabar con el Estado sionista; Israel está intentando retrasar la eliminación de los judíos, pero los siervos de Alá saldrán victoriosos, 29 de octubre, 2023; Despacho especial No. 10910, Medios de comunicación qataríes comparan a Israel con los nazis, a Netanyahu con Hitler, a Gaza con Auschwitz, 27 de octubre de 2023; Despacho Especial No. 10879, Presentadores y reporteros de Al-Jazeera de Qatar elogian el ataque de Hamás y celebran el desastre de Israel, 17 de octubre, 2023; Despacho Especial No. 10840, Qatar y la prensa qatarí expresan apoyo sin reservas al ataque terrorista masivo de Hamás contra Israel y señalan a Israel como el único responsable del mismo, 9 de octubre, 2023; Despacho Especial No. 10838, `, 9 de octubre de 2023.

[3] Véase MEMRI Investigación y Análisis No. 1730, Contenido antisemita y antiisraelí en el sistema educativo de Qatar: Los judíos son enemigos de Alá; Palestina se extiende desde el río hasta el mar, 11 de diciembre de 2023.

[4] Véase MEMRI Investigación y Análisis No. 1762 – El símbolo del Triángulo Rojo Invertido, identificado con Hamás y visto en protestas estudiantiles estadounidenses, es un llamado abierto a ataques contra objetivos israelíes – 6 de mayo, 2024.

[5] Facebook.com/jassimmagazine, 22 de enero de 2024.

[6] Alarab.qa, 13 de enero, 2024.

[7] Facebook.com/jassimmagazine, 22 de abril de 2024.

[8] Twitter.com/jassimmagazine, 7 de abril de 2024.

[9] Facebook.com/jassimmagazin, 19 de noviembre de 2023.

[10] Facebook.com/qatarnanny, 10 de diciembre de 2023.

[11] Facebook.com/jassimmagazin, 2 de diciembre de 2023.

[12] Sobre los temas de la muerte, los placeres del Paraíso y los tormentos del Infierno en los planes de estudio de Qatar, véase MEMRI Investigación y Análisis No. 1442, Revisión de los libros de texto escolares de educación islámica de Qatar para la primera mitad del año escolar 2018-2019. – Capítulo VI: El tema de la muerte, con foco en los placeres del paraíso y los tormentos del infierno, 19 de febrero de 2019.

[13] Facebook.com/jassimmagazine, 15 de enero de 2024.

[14] Twitter.com/jassimmagazine, 10 de marzo de 2024.

[15] Sobre la conexión entre la yihad, el martirio y las Vírgenes de Ojos Negros del Paraíso, véase los informes de MEMRI: Serie de Investigación y Análisis No. 74 – ’72 Vírgenes de Ojos Negros’: Un debate musulmán sobre las recompensas de los mártires – 1 de noviembre de 2001; Serie de Investigación y Análisis No. 61 – La alegría de las madres de los ‘mártires’ palestinos – 27 de junio de 2001; Serie de investigación y análisis No. 411 – Yihad hoy – 21 de diciembre de 2007.

[16] Facebook.com/jassimmagazine, 9 de diciembre de 2023.

[17] Twitter.com/jassimmagazine, 4 de noviembre de 2023.

[18] Alarab.qa, 13 de enero, 2024.