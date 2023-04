República Dominicana: un refugio para los judíos que huían de los nazis

Enlace Judío México- por Dan Fellner (Jewish Telegraphic Agency)

Joe Benjamin, de 82 años, es presidente de la comunidad judía de Sosúa y uno de los cuatro judíos de segunda generación que sobreviven en este turístico pueblo de playa en la costa norte de la República Dominicana. Benjamin contó una de las historias a menudo olvidadas sobre la supervivencia judía durante la Shoá en República Dominicana.

Sentado dentro de un pequeño shul con estructura de madera a la vuelta de la esquina de Playa Alicia, donde los turistas beben ponche de ron mientras ven pasar los catamaranes, Joe Benjamin contó una de las historias más edificantes pero a menudo olvidadas de la supervivencia judía durante el Holocausto en República Dominicana.

“Hice mi bar mitzvá aquí mismo”, dijo, señalando un podio en el frente del santuario en la Sinagoga de Sosúa. Fue construida a principios de la década de 1940 para satisfacer las necesidades espirituales de unos 750 judíos alemanes y austriacos.

En ese momento, la República Dominicana era el único país del mundo que ofrecía asilo a un gran número de refugiados judíos, ganándose el apodo de “Sion tropical”.

Benjamin, de 82 años, es presidente de la comunidad judía de Sosúa y uno de los cuatro judíos de segunda generación que sobreviven en este turístico pueblo de playa en la costa norte de la República Dominicana. Sus padres fueron parte de la colonia poco convencional de inmigrantes judíos que establecieron un asentamiento agrícola entre 1940 y 1947 en una plantación de banano abandonada con vista al Océano Atlántico.

“Cuando hablo de eso, se me pone la piel de gallina”, dijo Benjamin. “Esta es una distinción que tiene República Dominicana. Fue el único país que abrió sus puertas a los judíos”.

En la Conferencia de Evian de 1938 en Francia, a la que asistieron representantes de 32 países para abordar el problema de los refugiados judíos alemanes y austriacos que querían huir de la persecución nazi, la República Dominicana anunció que aceptaría hasta 100.000 refugiados judíos. Se emitieron alrededor de 5000 visas, pero menos de 1000 judíos finalmente pudieron llegar al país, que se encuentra en la misma isla que Haití, a unas 800 millas al sureste de Miami.

Benjamin nació en 1941 en Shanghai, el único otro lugar además de la República Dominicana que aceptó un gran número de refugiados judíos durante el Holocausto. Shanghai, entonces una ciudad dividida que no estaba bajo el control de un solo gobierno, no requería visa para ingresar. Unos 20.000 refugiados judíos emigraron allí, incluidos los padres de Benjamin, que huyeron de la Alemania nazi en 1939.

En 1947, con una guerra civil en China, el padre de Benjamin se dio cuenta de que el país “se estaba poniendo un poco difícil” y buscó otro lugar para criar a sus dos hijos.

“Creo que mi padre lo leyó en un periódico: había una colonia de refugiados judíos en la República Dominicana”, dice. “Mi padre no tenía idea de dónde estaba eso, pero dijo: ‘Voy a ir allí’”.

La familia de Benjamin tomó un barco de China a San Francisco, un tren a Miami y luego voló a Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. En ese momento, la ciudad se llamaba oficialmente Ciudad Trujillo en honor al dictador del país, el Generalísimo Rafael Trujillo, quien gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961.

Los historiadores sugieren que los motivos del dictador dominicano para aceptar un gran número de refugiados judíos en un momento en que tantos otros países —incluidos Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido— le dieron la espalda fueron impulsados más por el oportunismo que por el altruismo. Se cree que Trujillo quería mejorar su reputación en el escenario mundial luego de la masacre de 1937 de aproximadamente 20,000 haitianos negros por parte de las tropas dominicanas. Además, a Trujillo le gustó la idea de permitir una cosecha de inmigrantes en su mayoría educados que “blanquearían” la población del país.

“Era un dictador cruel”, dijo Benjamin sobre Trujillo. “Pero no me corresponde a mí juzgar. Porque para nosotros, él salvó nuestras vidas. Si te estás ahogando y alguien te tira una cuerda, te aferras a ella. No empiezas a preguntarle su motivo. Solo aguanta.

En 1947, Benjamin estaba entre el último grupo de refugiados judíos que llegó a Sosúa, una de las 10 familias conocidas por los otros colonos como el “grupo de Shanghai”. El asentamiento de Sosúa estaba a cargo de una organización llamada Asociación de Asentamientos de la República Dominicana (DORSA) que fue financiada por el Comité de Distribución Conjunta Judío Estadounidense en Nueva York.

“DORSA te daría 10 vacas, una mula, un caballo y una carreta”, dijo Benjamín. “Mi padre de profesión era ebanista. Pensó que iba a hacer eso aquí. Pero no había mercado para eso. Así que se dedicó a la agricultura”.

Benjamin dijo que las condiciones en Sosúa eran “primitivas” y una transición difícil para muchos colonos que habían sido habitantes de ciudades en Europa. Aún así, habló con cariño de una infancia en la que estuvo relativamente aislado de los horrores que sucedieron a tantos otros niños judíos de su edad.

“Teníamos suficiente para comer”, dice. “Disfrutamos de la playa. Y fui a una escuela judía”.

La escuela, originalmente llamada Escuela Cristóbal Colón, abrió en 1940 en un cuartel y asistían niños judíos, así como hijos de trabajadores agrícolas dominicanos. La escuela todavía existe y ahora se llama Colegio Luis Hess, llamado así por uno de los colonos judíos. Hess enseñó en la escuela durante 33 años y vivió en Sosúa hasta su muerte en 2010 a la edad de 101 años.

Mientras los niños asistían a la escuela, los hombres trabajaban en las granjas y las mujeres cocinaban la cena para sus familias, quienes comían al estilo comunal. Las camas estaban cubiertas con mosquiteros para prevenir la malaria. Como los hombres superaban en gran medida a las mujeres (Trujillo no permitía la entrada de mujeres judías solteras al país), los matrimonios mixtos eran comunes.

Con el tiempo, la empresa agrícola fracasó y DORSA decidió promover una cooperativa de carne y lácteos, Productos Sosúa, que finalmente resultó exitosa.

Al terminar la escuela secundaria, Benjamin se mudó a Pittsburgh para asistir a la universidad (es un ingeniero que una vez construyó y voló su propio avión), se casó y formó una familia. Tras 17 años en Estados Unidos, decidió en 1976 regresar a la República Dominicana, donde se convirtió en ejecutivo de Productos Sosúa. Trabajó allí hasta que se jubiló en 2004, cuando la firma fue vendida a una empresa mexicana.

“Toda mi vida hablé de Sosúa como mi hogar”, dijo. “Me gusta aquí. Todo el mundo me conoce”.

Hoy, Sosúa ha cambiado mucho de la ciudad adormecida en la que se crió Benjamín. En 1979, se inauguró un aeropuerto internacional en Puerto Plata, a solo 15 minutos en auto hacia el oeste. Sosúa se transformó en un destino turístico congestionado conocido por sus playas de arena dorada y deportes acuáticos. También se convirtió en un centro de la industria del turismo sexual dominicano.

La mayor parte de la población judía de Sosúa emigró a Estados Unidos a principios de la década de 1980. Benjamin estima que solo quedan entre 30 y 40 judíos en Sosúa, la mayoría de los cuales no practican la religión. Como resultado, la sinagoga no ha podido sostener financieramente a un rabino permanente durante más de 20 años. Los servicios se llevan a cabo solo en las festividades altas, cuando un rabino llega en avión desde Miami.

Benjamin dice que un grupo de siete judíos aporta unos 2500 dólares al mes para pagar la seguridad y otros gastos operativos.

“Es muy difícil hacer que los judíos paguen aquí”, dijo. “Cuando traemos al rabino, tratamos de cobrar algo. Pero no atrapamos a nadie si cobramos”.

Junto a la sinagoga hay un pequeño museo llamado Museo Judío de Sosúa, que ofrece una ventana a las raíces judías de la ciudad. Hace cinco años, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo donó $80,000 al museo para preservar y digitalizar sus archivos. Sin embargo, el museo, que necesita urgentemente reparaciones, ha estado cerrado durante el último año.

Benjamin ha estado en conversaciones con el gobierno dominicano con la esperanza de que pronto financie una importante renovación del museo que incluiría una sala de exposiciones suficientemente grande como para acomodar a 100 personas para eventos. Benjamin es optimista de que el proyecto, que tiene un precio de referencia cercano a $ 1 millón, recibirá luz verde del gobierno.

“Son muy positivos al respecto porque podría convertirse en una atracción turística”, dice, y señala que Puerto Plata y la cercana Amber Cove se han convertido en paradas populares en los cruceros por el Caribe que se originan en Florida. “Si llega a buen término, será en el próximo año. Porque si no lo hacen para entonces, el gobierno cambia. Y el próximo gobierno nunca continúa lo que comenzó el gobierno anterior”.

De lo contrario, solo quedan pocos restos de la vida judía en Sosúa para que vean los visitantes. En el Parque Mirador con vista al Atlántico, hay una estrella de David de bloques de cemento blanco, construida en honor a los refugiados judíos. Alrededor de 70 judíos, incluidos los padres de Benjamin, están enterrados en un cementerio judío a unos cinco minutos en auto al sur de la sinagoga.

La calle principal que conecta Sosúa con Puerto Plata tiene un mural callejero que representa la historia de la ciudad con una gran estrella de David justo encima de un buzo. Y dos de las calles más prominentes de Sosúa, Dr. Rosen y David Stern, todavía llevan los nombres de dos de los fundadores judíos de la colonia.

Hubo una exposición sobre la colonia judía de Sosúa en el Museo de Herencia Judía de Nueva York, pero cerró hace varios años. Con mayor razón, dice Benjamin, el museo de Sosúa reabrirá lo antes posible para que no se olvide la historia de los judíos que encontraron un refugio caribeño para sobrellevar el Holocausto.

“Mira lo que está sucediendo en el mundo: hay un aumento del antisemitismo”, dijo. “Es muy importante que nuestra historia esté documentada. También será un lugar donde los escolares dominicanos puedan venir y aprender sobre el judaísmo”.

Con el museo cerrado, el único lugar en el área para ver fotos de los colonos judíos en exhibición pública es la sala de embarque en el aeropuerto de Puerto Plata. Junto a una banda dominicana que da una serenata a los viajeros con música de merengue, hay una exhibición de fotografías que muestran a los colonos montando a caballo, labrando los campos, asistiendo a la escuela y rezando en La Sinagoga.

“Cuando llegaron aquí, los judíos no encontraron antisemitismo en absoluto en este país”, dijo Benjamin. “Eran tan libres como cualquiera. Tuvieron una vida maravillosa”.