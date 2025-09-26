¿Quién estuvo realmente detrás del reconocimiento de Palestina? Hay más de lo que parece

La semana pasada, Canadá, el Reino Unido y Australia reconocieron formalmente el Estado de Palestina. Hamás está más lejos que nunca de alcanzar un acuerdo, ya que se le recompensa por el 7 de octubre y goza de una alta popularidad en las encuestas palestinas. La paz en Oriente Medio parece más lejana que nunca, gracias a esta decisión insensata y prematura.

Pero hay más. ¿Cómo lograron estos tres países alinearse y sincronizarse de esta manera?

La mano oculta del Centro para el Progreso Americano (CAP)

Un influyente think tank progresista, alineado con la agenda de Qatar, ha estado orquestando discretamente un cambio significativo en la política occidental hacia Israel y Palestina. El Centro para el Progreso Americano (CAP), una ONG con sede en Washington, D. C., descrita por sus críticos como una organización «pro-Qatar», ha utilizado su red global para instar a los gobiernos aliados a reconocer un Estado palestino y adoptar posturas más duras contra Israel.

En el marco de su iniciativa internacional Global Progress Action (GPA), CAP ha reunido a líderes progresistas de Canadá, Australia, el Reino Unido y otros países en cumbres de alto nivel. A los pocos meses de estas reuniones coordinadas, gobiernos de izquierda de varios países anunciaron públicamente sus planes de reconocer formalmente a Palestina, haciendo eco de argumentos notablemente similares a los elaborados por el brazo político de CAP.

Esta campaña orquestada constituye un golpe diplomático. Favorece los intereses de Qatar al aislar a Israel, pero también tiene efectos secundarios peligrosos. A medida que la influencia de CAP/GPA ha aumentado, los tres países occidentales involucrados han adoptado políticas marcadamente adversarias hacia Israel, acompañadas de un aumento de los incidentes antisemitas en el país.

La evidencia indica que esto no es casualidad: CAP y su filial GPA han promovido una narrativa que deslegitima las acciones israelíes y ensalza la causa palestina, fomentando un ambiente que favorece la hostilidad hacia los judíos. A continuación, se expone cómo esta red de ONG, financiada y favorecida por Doha, manipula las democracias en el extranjero mientras tolera en secreto el odio dentro de sus fronteras.

La PAC cumple la voluntad política de Qatar

Fundada en 2003, CAP ha sido durante mucho tiempo un pilar de la izquierda estadounidense, pero en los últimos años su postura sobre los asuntos de Oriente Medio ha virado notablemente a favor de los objetivos de política exterior de Qatar. Diversos informes sugieren que la estrecha colaboración de CAP con las instituciones qataríes evidencia su creciente inclinación hacia Doha; por ejemplo, enviando a altos funcionarios como el director de operaciones Gordon Gray a foros en el campus qatarí de Georgetown. Los informes de CAP sobre los asuntos del Golfo suelen presentar a Qatar de forma positiva (como víctima o mediador), a la vez que critican duramente a sus rivales regionales, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Si bien CAP niega cualquier financiación directa de Qatar, su constante alineamiento con la narrativa qatarí ha generado controversia en los círculos políticos, lo que le ha valido a CAP la reputación de ser una organización de defensa pro-qatarí de facto.

Es en este contexto que debe entenderse la iniciativa Global Progress Action de CAP. GPA es esencialmente el brazo internacional de CAP: una incubadora de estrategias progresistas a escala global. Lanzada a través del Fondo de Acción 501(c)(4) de CAP, GPA actúa como un centro que conecta a partidos y líderes de centroizquierda de diferentes países. Cabe destacar que los intereses de Qatar se alinean perfectamente con el enfoque reciente de GPA: utilizar a los progresistas occidentales para promover políticas que presionen a Israel y fortalezcan la causa palestina. Al abogar por «sociedades inclusivas» y oponerse al «autoritarismo» en el extranjero, CAP disfraza su agenda pro-Qatar con el lenguaje de los derechos humanos y la democracia. Este astuto disfraz ha engañado a muchos liberales bienintencionados.

El principal vehículo de influencia del CAP/GPA ha sido una serie de Cumbres de Acción para el Progreso Global. Estas glamorosas reuniones de alto nivel reúnen a destacados políticos, estrategas y activistas progresistas de todo el mundo.

En la cumbre de 2024 en Montreal, por ejemplo, las élites progresistas globales se reunieron bajo la dirección de CAP para «colaborar en nuevas ideas audaces» para la gobernanza. Las figuras clave por sí solas demuestran el alcance de la red: el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, compartió escenario con la ex primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y Mark Carney (entonces enviado de la ONU y presidente del grupo de expertos Canadá 2020, ahora primer ministro de Canadá). También estuvo presente Paul Ovenden, director de Estrategia Política en 10 Downing Street hasta la semana pasada, un alto asesor del primer ministro laborista británico, Keir Starmer, lo que refleja el apoyo de ese partido. El director ejecutivo de CAP Action, Patrick Gaspard, y el director ejecutivo de Canadá 2020, Braeden Caley (un organizador clave de la cumbre), describieron explícitamente la reunión como una reunión «esencial» del «movimiento progresista global» para elaborar estrategias contra adversarios comunes.

El papel de las cumbres de la PAC

Estas cumbres sirven como centros de operaciones transnacionales para la izquierda progresista. A puerta cerrada, los agentes de CAP comparten encuestas, mensajes y modelos de políticas, alineando estrategias en todos los continentes. No es casualidad que los principales agentes de campaña de varios países participen activamente en las actividades de GPA.

En Canadá, el estratega del Partido Liberal Tom Pitfield (socio de larga data del GPA) y Braeden Caley fueron cruciales en la planificación de la cumbre de Montreal; en cuestión de meses, Pitfield se convirtió en secretario principal del nuevo primer ministro Mark Carney, y Caley en su jefe adjunto de gabinete.

En Australia, Paul Erickson, secretario nacional del Partido Laborista y director de campaña del primer ministro Anthony Albanese, también ha sido participante del GPA y conducto para las ideas del CAP

En Gran Bretaña, el equipo de Starmer ha contado con Paul Ovenden (el jefe de estrategia número 10 que participó en los foros del GPA) para introducir las tácticas respaldadas por el CAP en la estrategia del Partido Laborista británico. A través de estos «socios del GPA», integrados en las más altas esferas de la política canadiense, australiana y británica, el CAP influye discretamente en la dirección de los partidos de izquierda, especialmente en la política exterior hacia Oriente Medio.

Un patrón sorprendente en el reconocimiento de Palestina

El domingo surgió un patrón sorprendente: en cuestión de minutos, los gobiernos progresistas de Canadá, el Reino Unido y Australia reconocieron un Estado palestino, una política defendida durante mucho tiempo por la extrema izquierda, pero históricamente resistida por la corriente política dominante. La coordinación era palpable. El 30 de julio de 2025, el recién nombrado primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció que Canadá «tiene la intención de reconocer el Estado de Palestina en el 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2025», un cambio radical tras décadas de alineamiento con Israel. Carney justificó la medida citando el desmoronamiento de las perspectivas de una solución negociada de dos Estados, culpando tanto al terrorismo de Hamás como a la expansión de los asentamientos israelíes y a las votaciones de anexión. Fundamentalmente, su declaración enfatizó que el reconocimiento de Canadá es condicional: la Autoridad Palestina debe implementar reformas de gobernanza, celebrar elecciones (excluyendo a Hamás del poder) y comprometerse con la desmilitarización. En otras palabras, Carney presentó una dramática medida pro Palestina como un esfuerzo para «salvar» la solución de dos estados de la intransigencia israelí y la influencia maligna de Hamás.

La declaración de Carney sigue a anuncios similares de Francia y el Reino Unido de reconocer formalmente a Palestina. De hecho, apenas unos días antes, Gran Bretaña había aclarado su postura. Keir Starmer declaró que el Reino Unido «reconocería el Estado [de Palestina] en septiembre a menos que el gobierno israelí tome medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, acuerde un alto el fuego y se comprometa con una paz duradera y sostenible».

Un ultimátum sin precedentes a Israel

Este ultimátum, que amenazaba con reconocer a Palestina si Israel no detenía su campaña militar, no tenía precedentes para una gran potencia occidental. Señaló una ruptura total con la tradicionalmente firme postura proisraelí de la política exterior británica, y el lenguaje de Starmer reflejó fielmente las demandas de los activistas progresistas durante el conflicto de Gaza.

Luego llegó Australia, que ya había adoptado una postura pro palestina bajo el gobierno laborista. El 11 de agosto de 2025, el primer ministro Anthony Albanese, junto con la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, anunció que «Australia reconocerá el Estado de Palestina en la 80.ª Asamblea General de la ONU en septiembre». El gobierno australiano presentó esto como una forma de apoyar el «impulso internacional» para una solución de dos Estados y un alto el fuego en Gaza. Siguiendo las palabras de Carney, Canberra destacó los nuevos «compromisos importantes» de la Autoridad Palestina como justificación, como el fin de los pagos a terroristas y la reforma escolar, al tiempo que condenaba explícitamente las acciones de Israel. El propio Albanese admitió que el momento del reconocimiento buscaba «lograr un avance en las negociaciones», afirmando su apoyo incondicional tanto a la seguridad de Israel como a la creación de un Estado palestino.

Así, en pocas semanas, Ottawa, Londres y Canberra se alinearon en torno al mismo cambio histórico de política promulgado hoy: el reconocimiento inmediato de Palestina, condicionado al cumplimiento de ciertos criterios, como medio para presionar a Israel. Pronto se les unieron otros, como Nueva Zelanda y varios estados europeos, en lo que se describió como una oleada de impulso global histórico a favor de la creación de un Estado palestino. Es difícil imaginar que tal coordinación fuera fruto de la casualidad.

Todo apunta a que la red Global Progress de CAP facilitó esta ola: la reunión de Nueva York, donde se redactó una declaración conjunta (el llamado «Llamado de Nueva York», publicado por Francia), incluyó a Canadá, el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y otros países, quienes se comprometieron a reconocer a Palestina. Dicha declaración reafirmó explícitamente el compromiso con dos estados democráticos y la unificación de Gaza y Cisjordania bajo la Autoridad Palestina, temas que también destacaron Carney, Starmer y Albanese en sus discursos. En esencia, las cumbres y reuniones paralelas de la GPA actuaron como centros organizadores: los gobiernos progresistas intercambiaron ideas y decidieron actuar juntos. La influencia de CAP fue encubierta, pero vital en esta coreografía.

¿Por qué nos suenan familiares las nuevas declaraciones?

Si las políticas que se están adoptando ahora les resultan familiares, es porque el CAP preescribió gran parte del guion. El 15 de mayo de 2024, mientras la guerra de Gaza y sus consecuencias dominaban los titulares, el Centro para el Progreso Americano publicó un manifiesto político titulado Principios y Posiciones sobre Israel y Palestina. Este documento solo puede describirse como un plan progresista para reequilibrar la política occidental y alejarla de Israel. Exigía lo que antes habría sido impensable para un think tank convencional de Washington D. C.: suspender las transferencias de armas a Israel debido a presuntos crímenes de guerra, exigir responsabilidades a los funcionarios israelíes conforme al derecho internacional y promover enérgicamente los derechos y la creación de un Estado palestino.

CAP no se anduvo con rodeos: calificó de «ilegal» la ocupación israelí desde 1967, consideró la reciente ofensiva militar israelí en Gaza «indiscriminada… lo que representa graves violaciones del derecho internacional humanitario» e instó a Estados Unidos a suspender la ayuda letal hasta que Israel proteja a la población civil y evite la hambruna en Gaza. Simultáneamente, CAP condenó las atrocidades de Hamás el 7 de octubre y apoyó los esfuerzos para llevar a los terroristas de Hamás ante la justicia, pero el mensaje principal del documento fue claro: las naciones occidentales deben aprovechar su poder para forzar un cambio en el comportamiento de Israel, priorizando al mismo tiempo la causa palestina.

Una sección particularmente reveladora del manifiesto de CAP elogió la entonces nueva Orden Ejecutiva del presidente Biden, que autorizaba sanciones a las personas involucradas en la expansión de los asentamientos en Cisjordania: «Un paso positivo hacia la rendición de cuentas por la expansión ilegal de los asentamientos», escribió CAP, y añadió: «La administración debe aplicar estas sanciones a todos los responsables… para frenar la continua actividad ilegal». Un año después, esta es exactamente la postura adoptada por los gobiernos progresistas en el extranjero. El reconocimiento condicional de Palestina por parte de Canadá y otros países conlleva una amenaza implícita de sanciones y aislamiento para los funcionarios israelíes que continúen expandiendo los asentamientos o resistiéndose a los esfuerzos de paz.

CAP instiga los movimientos contra Israel

En esencia, el CAP proporcionó argumentos intelectuales y cobertura moral a gobiernos aliados para que tomaran medidas sin precedentes contra Israel. Para mayo de 2024, el CAP había establecido la justificación; a mediados de 2025, sus aliados del GPA la estaban implementando. De este modo, la red CAP-GPA sirvió como correa de transmisión de políticas, facilitando la transición de los informes técnicos de los centros de estudios a la acción coordinada de múltiples gobiernos nacionales, todo ello en pos de un realineamiento progresivo en la cuestión de Israel y Palestina.

Es crucial reconocer que la influencia de Qatar es evidente en toda esta agenda. Qatar es un partidario clave de Hamás y lleva mucho tiempo buscando un mayor reconocimiento internacional de las reivindicaciones palestinas (incluso mientras media en la liberación de rehenes). Las posiciones del CAP (exigiendo un alto el fuego, destacando las necesidades humanitarias palestinas, condenando las tácticas militares israelíes y priorizando la «autodeterminación palestina» en los esfuerzos de paz) podrían haberse extraído directamente de los discursos de diplomáticos qataríes. La diferencia radica en que el CAP disfraza estas posturas con la credibilidad de una institución liberal occidental y luego las difunde a través de influyentes progresistas de todo el mundo. Se trata de una operación de influencia con matices: el CAP es la fábrica de ideas y el GPA es la red de distribución, que en última instancia secuestra las políticas exteriores de las naciones democráticas para alinearse con los objetivos de Doha. Por ello, este impulso aparentemente benévolo por la creación de un Estado palestino debe reconocerse por lo que realmente es: una peligrosa campaña, alineada con el extranjero, disfrazada de política progresista de base.

La gran estrategia

Lo que presenciamos es la culminación de una gran estrategia polémica orquestada por una ONG supuestamente progresista que es todo menos benigna. El Centro para el Progreso Americano (CAP) y su red Global Progress Action han explotado la buena voluntad de la izquierda (su deseo de paz, justicia y derechos humanos) para impulsar una agenda altamente polémica y unilateral, concebida en Doha. Esta peligrosa ONG pro-Qatar ha logrado coordinar el reconocimiento occidental de Palestina, un resultado que el régimen de Qatar anhela desde hace tiempo, cooptando voces influyentes en Canadá, Australia, el Reino Unido y otros países. De este modo, CAP y GPA han contribuido a instaurar una ortodoxia antiisraelí en gobiernos progresistas, fortaleciendo la influencia de las élites de izquierda bajo el pretexto de principios morales, a la vez que marginan las perspectivas más moderadas o proisraelíes (de hecho, los partidos marginales de extrema izquierda fueron aplastados electoralmente al ser absorbidos por la izquierda mayoritaria, que posteriormente se desplazó aún más a la izquierda).

Las repercusiones son profundas. Israel, un aliado occidental clave, se encuentra bajo asedio diplomático no solo de sus oponentes tradicionales, sino también de amigos que han abrazado la narrativa de CAP. La unidad occidental se ha fracturado: mientras Estados Unidos (bajo el gobierno de Trump en 2025) se mantuvo firme junto a Israel, sus aliados en Ottawa, Londres y Canberra han roto filas, envalentonando a grupos como Hamás al mostrar la impaciencia internacional con Israel. La propaganda de Qatar no podría haberlo logrado sola; CAP proporcionó la profesionalidad y las redes para convertirlo en realidad. Como última indignidad, las comunidades judías en esos mismos países han sido las más afectadas, enfrentando un aumento de las amenazas y la violencia.

¿Por qué la PAC es tan peligrosa?

Es hora de exponer este juego cínico. Cuando un think tank, con influencias y vinculado a intereses extranjeros, orquesta políticas tras bambalinas, la democracia se ve socavada. Cuando esa política apacigua a terroristas y amenaza a las comunidades minoritarias en el país, debe ser revelada y denunciada. CAP y GPA se encubrieron con retórica progresista, pero su campaña para coordinar el reconocimiento de Palestina, por muy bienintencionadas que sean algunas de sus participantes, es todo menos una simple lucha por los derechos humanos. Es una maniobra de poder geopolítico que ha comprometido la integridad moral de los gobiernos progresistas, convirtiéndolos en instrumentos de la agenda despótica de un estado del Golfo y debilitando la postura global contra el terrorismo yihadista.

La lección aquí es clara: cuidado con las ONG «amistosas» que hablan de paz pero toman partido en un conflicto brutal. Al apoyar el descrédito de Israel, CAP y Global Progress Action han mostrado su verdadera cara. No son defensores de valores liberales, sino agentes de división. Las naciones libres del mundo deben reconocer esto y adaptarse en consecuencia. Apoyar una solución de dos Estados y los derechos palestinos no tiene por qué significar socavar la existencia de Israel ni tolerar el odio. Es posible promover la justicia sin doblegarse ante Qatar.

Quienes están verdaderamente comprometidos con la paz y la democracia liberal deben erradicar la influencia tóxica de grupos como CAP/GPA de los círculos de poder. La transparencia y la rendición de cuentas son clave: los votantes merecen saber qué actores e ideólogos extranjeros influyen en sus líderes. Solo así podremos garantizar que el «progreso global» sea más que un eslogan publicitario: que realmente signifique progreso para todos, y no la agenda de un benefactor autoritario oculto en las sombras.

Este artículo fue publicado originalmente en Substack

Andrew Fox es un exoficial del Ejército Británico. Recientemente fue profesor titular en la Real Academia Militar de Sandhurst. Cursó una maestría en estrategia y psicología para Oriente Medio. Actualmente es investigador asociado en un think tank especializado en defensa, Oriente Medio y desinformación.