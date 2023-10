Quién es Alex Dancyg, el historiador del Holocausto secuestrado por Hamas por el que piden inmediata liberación

Perfil, Argentina

Educador del Holocausto, activista del dialogo polaco-judio y agricultor de maní desaparecido del Kibbutz Nir Oz desde el 7 de octubre. Amigos y familiares han lanzado un llamamiento para que regrese sano y salvo.

El historiador israelí de origen polaco Alex Dancyg, de 75 años, quien se ha dedicado a transmitir la memoria del Holocausto, se encuentra entre los rehenes que Hamás mantiene en Gaza.

Preocupados por su regreso sano y salvo, amigos y familiares de Dancyg han lanzado una campaña para aumentar la presión para su liberación, bajo el hashtag #StandWithAlex, tras el ataque ocurrido el 7 de octubre. Esta iniciativa se une a otros esfuerzos similares que se han llevado a cabo para rescatar cautivos en diferentes lugares como Israel, Estados Unidos y Tailandia.

Además, el rostro de Dancyg se puede ver en carteles y murales pintados en las calles de Varsovia; y el 16 de octubre se celebró una vigilia para él y otros rehenes de Hamás en la plaza Grzybowski, donde se leyó una carta escrita por su hijo Mati.

Dancyg es considerado el “embajador del diálogo” por sus largos esfuerzos para aliviar las tensiones históricas entre Polonia e Israel y los vínculos que construyó tanto en Europa como en Medio Oriente.

El historiador y su familia se encontraban en el kibutz Nir Oz, asentamiento rural judío que se encuentra a pocos kilómetros al este del sur de la Franja de Gaza, cuando los militantes de Hamás lanzaron sus ataques transfronterizos y mataron a más de 1.400 personas, según las autoridades israelíes.

Los hombres armados tomaron a 222 personas como rehenes y se los llevaron a Gaza, territorio palestino que ha sido objeto de bombardeos israelíes desde entonces, cobrando la vida de más de 6.500 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás.

En medio de la confusión de las primeras horas, el historiador dio advertencias urgentes a su hijo, quien sobrevivió escondido en un refugio y actualmente se encuentra en un hotel israelí para residentes de un kibutz evacuados.

Dancyg fue operado del corazón hace varios años y necesita medicamentos para controlar su condición.

El 18 de octubre, las FDI informaron a la familia de Dancyg que se identificó una señal de su teléfono en Gaza y que ahora está clasificado como uno de los cautivos, dijo Orit Margaliot a The Times, amiga personal y ex colega en Yad Vashem de Israel. “No he dormido mucho desde entonces”, dijo con la voz temblorosa. “No puedo hablar de él en tiempo pasado”.

Embajador del diálogo entre israelíes y palestinos

Alex Dancyg, nació en Varsovia en 1948, hijo de sobrevivientes del Holocausto, su familia llegó a Israel en 1957. Ha vivido en Nir Oz desde que completó su servicio militar y allí se dedicó al cultivo de maní.

Ha pasado su vida educando sobre el Holocausto y enseñando a otros educadores, incluidos guías de Yad Vashem, así como a educadores y figuras públicas polacas, cómo enseñar sobre el Holocausto. También dirigió un programa para que 120 escuelas israelíes y polacas se reunieran durante los viajes escolares israelíes a Polonia.

Dancyg ha sido reconocido en Polonia por su trabajo pionero y recibió la Cruz de Plata al Mérito del entonces presidente polaco Lech Kaczyński, así como un premio del Ministerio de Educación polaco.

El Instituto Polaco de Tel Aviv, que está conectado con el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco, así como el Museo de Auschwitz y Yad Vashem, se han unido a una campaña para crear conciencia sobre su difícil situación y ayudar a traerlo a casa.