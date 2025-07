¿Qué es lo que quieren de Israel los hutíes de Yemen?

Desde el 7 de octubre, los ciudadanos israelíes se han familiarizado con los rebeldes hutíes de Yemen, que hasta entonces parecían ser un problema que no era nuestro, a pesar de su deseo público de destruir a Israel. Crédito foto: Mohammed Huwais, AFP

Sin embargo, los hutíes fueron capaces de compensar las brechas de distancia mediante misiles balísticos avanzados, así como de imponer un bloqueo prolongado y sin precedentes del Mar Rojo, que paralizó efectivamente el puerto de Eilat y dañó gravemente el Canal de Suez.

Un año y nueve meses después del estallido de la guerra, los hutíes siguen siendo el brazo más funcional de Irán contra Israel, y prometen no dejar de atacar hasta que termine la guerra en Gaza. El precio que Israel les está exigiendo es alto, pero no parece disuadirlos de continuar la lucha, que claramente no pueden decidir.

Con el fin de tratar de entender en profundidad la ideología que hace que los hutíes continúen con sus actividades hostiles, Ynet pudo contactar con una fuente hutí. En una conversación, se reveló la profundidad del lavado de cerebro y el odio, de una manera que arroja luz sobre su motivación para continuar, y el hecho de que hasta ahora no se ha encontrado ninguna solución que los haga detenerse.

En general, los operativos hutíes y aquellos que se unen a sus filas tienen prohibido hablar con Israel, de cualquier manera. Altos funcionarios hutíes ven el diálogo con Israel como una línea roja y una forma de “normalización”. Recientemente nos pusimos en contacto con la oficina de uno de los principales funcionarios de la organización, Hizam Al-Assad, una figura muy activa en los medios de comunicación árabes. Por su parte, exigió que se eviten futuras indagatorias, porque no responderían a “un medio de comunicación que es hostil a nuestra nación y a los derechos de nuestro pueblo”. A pesar de esto, pudimos hablar con una fuente hutí y escuchar de él acerca de la profundidad del odio hacia Israel.

–¿Qué quieren de Israel?

–Sólo queremos una cosa de la entidad sionista: su salida de la tierra árabe de Palestina, porque creemos que su existencia es nula y sin valor. Su fin es una promesa divina inevitable. Israel es una entidad usurpadora, arraigada en el corazón de la nación, basada en el asesinato, la conquista y la profanación de los lugares santos. En Ansar Allah creemos que nuestra lucha con esta entidad es una lucha existencial entre la fe y la herejía, entre opresores y tiranos. Vamos a ganar. Queremos que Israel sea aniquilado y que la mezquita de Al-Aqsa sea limpiada. Esta es la promesa de Dios a sus siervos.

–De sus declaraciones se deduce que las amenazas continuarán “al día siguiente” de la guerra en la Franja de Gaza, ¿cuáles son sus objetivos frente a Israel el “día después”?

–La guerra de Gaza estableció una nueva ecuación y demostró que la resistencia es capaz de causarte dolor como entidad sionista ocupante. Somos parte del Eje Al-Quds (Jerusalem), y continuaremos apoyando plenamente a la resistencia palestina, política, militar y moralmente, hasta que logremos nuestro gran objetivo: desmantelar y destruir la entidad sionista usurpadora desde todos los frentes: desde Líbano, Irak, Yemen y Siria.

“Nuestro objetivo es claro: confundir a la entidad y debilitarla hasta que colapse desde dentro. También ampliaremos nuestra actividad en el Mar Rojo y el Mar Arábigo. Apuntaremos a todo lo relacionado con Israel, en todas partes, dentro y fuera de Yemen. Los judíos son un objetivo legítimo para nosotros, y pronto se enterarán de nuestros ataques”, añadió.

–¿Cuál es su objetivo dentro de Yemen?

–Estamos librando una lucha en Yemen por la liberación de la agresión estadounidense-saudí-sionista, hasta que logremos la soberanía y la independencia. Rechazamos la presencia extranjera y queremos establecer un sistema basado en el Corán y uno justo que haga avanzar al país política, económica y moralmente. Restauraremos el estatus de los musulmanes que Arabia Saudita y el Golfo y los regímenes que de hecho son agentes han vendido. Apoyaremos los objetivos de la nación, en primer lugar Palestina, y construiremos un ejército ideológico capaz de defender a Yemen y a la nación. No estamos buscando el poder, sino la implementación del proyecto de Hussein Al-Houthi (hermano del actual líder, Abd Al-Malik Badr al-Din Al-Houthi, quien fue asesinado) para construir un estado islámico y derrotar a los judíos.

–¿Cómo ve su relación con Irán?

–No nos avergonzamos de nuestra alianza con Irán. Estamos orgullosos de ella porque está respaldada por los objetivos de la nación. Los iraníes son nuestros modelos a seguir y nos apoyan a nosotros y a nuestra causa. Nuestra relación con ellos es de hermandad en religión y destino, basada en el principio de “apoyar a los oprimidos”. Es una relación de fe y lealtad a los ayatolás Khomeini y Khamenei. Para nosotros, Irán es un aliado estratégico para hacer frente al proyecto hegemónico estadounidense-sionista. Irán es el que nos apoyará para borrar a Israel del mapa.

–¿Dónde estaba antes de la guerra en Gaza?

–Estuvimos donde deberíamos haber estado ayer, y hoy estamos luchando contra las herramientas de Estados Unidos en Yemen. Estamos fortaleciéndonos, preparándonos para el día de la marcha a Al-Aqsa e inculcando una lectura basada en el pensamiento en las almas de la nación. Nuestro lema, “Muerte a Estados Unidos, muerte a Israel”, en realidad no es sólo un eslogan. Es un principio y una forma de vida desde el comienzo del camino del Corán, hasta que liberemos a Jerusalem de ti y restauremos los derechos del pueblo.

–El pueblo yemení sufre de pobreza y enfermedades, ¿por qué no dirigen los recursos a la gente en lugar de a la guerra?

–Estamos luchando para proteger al pueblo y preservar su dignidad. Si sucumbimos a la agresión, a esta gente no le quedará valor ni tierra. La guerra nos fue impuesta y estamos dirigiendo todos nuestros recursos a construir una fuerza que proteja al pueblo, no por intereses personales, como hacen los mercenarios. No importa si dedicamos recursos al pueblo, lo importante es que luchamos contra ustedes para implementar las directivas de nuestros líderes y gobernantes, y el pueblo yemení administrará sus asuntos por todos los medios necesarios.

“Somos un pueblo que depende únicamente de la guerra para su subsistencia. Estamos luchando y construyendo al mismo tiempo, y continuaremos haciéndolo hasta que derrotemos la agresión y construyamos la fe. No nos importan sus bombardeos, no nos importan. Incluso si usas armas nucleares. El pueblo será mártir, y ésta es nuestra fe”, aseguró después.

–¿Qué le diría al gobierno israelí?

–Eres un criminal, un usurpador, y serás derrotado como todos los tiranos a lo largo de la historia han sido derrotados. Os lo decimos claramente: no disfrutaréis de seguridad, ni en Tel Aviv, ni en Eilat, ni siquiera en las profundidades del Mar Rojo. Paralizaremos y apoyaremos a cualquiera que los golpee, y no podrán detener el progreso de la nación. Estás condenado, te guste o no.

–¿Qué les dirías a los israelíes?

–Ustedes son el combustible de un diabólico proyecto sionista. Debéis dejar la tierra de Canaán y regresar a vuestros hogares. El proyecto sionista te llevará a la destrucción. Os decimos: Examinaos a vosotros mismos y dejad la tierra que no os pertenece, antes de que la tempestad de ira que viene de Yemen, Líbano, Gaza y todos los pueblos libres de la nación os arrase. Si eliges quedarte en nuestro país, tu final será el mismo que el de todos los invasores a lo largo de la historia.