¿Qué es el ‘Eje de la Resistencia’? Un breve resumen

El 7 de octubre de 2023, mientras el mortal ataque de Hamás contra civiles israelíes aún estaba ocurriendo, el líder militar de Hamás, Mohammed Deif, hizo un llamado a una amalgama suelta de partidarios terroristas en todo el Medio Oriente: “Nuestros hermanos de la Resistencia Islámica en Líbano, Irán, Yemen, Irak y Siria, este es el día en que su resistencia se une con su pueblo en Palestina”.

El llamado de Deif fue exitoso: durante el último año, fuerzas armadas en Líbano, Irán, Yemen, Irak y Siria han lanzado misiles mortales contra el estado judío, atacando y matando a israelíes, estadounidenses y otros.

Todos ellos son parte de una coalición financiada por Irán que Irán llama el ‘Eje de la Resistencia’, que se opone a Israel y a Occidente. Aquí hay siete hechos sobre este grupo nocivo.

Orígenes en 1979

En 1979, islamistas radicales derrocaron al gobierno secular respaldado por Occidente en Irán e instalaron un gobierno radical dirigido por el Ayatolá, el líder religioso supremo en Irán. Desde la revolución de 1979, los clérigos de Irán han definido su nación en oposición a Occidente, particularmente a los Estados Unidos e Israel. (En discursos oficiales, los líderes iraníes a menudo se refieren a los Estados Unidos como el “Gran Satán” y a Israel como el “Pequeño Satán”). Un punto oficial en la constitución iraní de 1979 es exportar revoluciones similares a todo el mundo.

Irán pronto estableció la Fuerza Quds para expandir sus intereses fuera de Irán. “Quds” significa Jerusalem en árabe, y desde el principio, la eliminación de Israel ha sido un principio central de esta nueva organización militar secreta. La Enciclopedia Británica lo resume así: las “actividades de la Fuerza Quds se han centrado en organizar, apoyar y, a veces, liderar fuerzas locales en el extranjero de maneras favorables a los intereses del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés, el ejército de Irán) y del establecimiento clerical de Irán.”

A lo largo de los últimos 55 años, la Fuerza Quds de Irán ha cultivado una red de grupos terroristas proxy que financian y ayudan a dirigir. Los Estados Unidos han clasificado a la Fuerza Quds (a veces también conocida como IRGC-QF) como una organización terrorista desde 2007. Alrededor de 2002, Irán comenzó a referirse abiertamente a su red de terroristas proxy como el ‘Eje de la Resistencia’. Se cree que comenzó como una broma, una referencia a la observación del presidente de los EE. UU., George W. Bush, sobre un ‘Eje del Mal’ ese mismo año. Sea cual sea el ímpetu, el nombre se mantuvo. Hoy en día, el ‘Eje de la Resistencia’ de Irán se extiende por gran parte del mundo, sembrando caos, violencia y odio.

Hezbolá

La primera gran incursión de la Fuerza Quds en el terrorismo internacional ocurrió en 1982, cuando comenzó a respaldar al grupo militante islamista chií Hezbolá (literalmente, “Partido de Dios”) en medio de la brutal guerra civil del Líbano y la invasión de Israel al Líbano ese año.

Las dos principales denominaciones dentro del Islam son el Islam sunita y el Islam chií. El Islam sunita es dominante, particularmente en el Medio Oriente, donde aproximadamente el 90 % de todos los musulmanes son sunitas. Los musulmanes chiíes, en contraste, representan alrededor del 10 % de la población. Irán es predominantemente musulmán chií, y en Hezbolá cultivó una fuerza proxy chií que no solo luchaba contra sunitas, cristianos e israelíes, sino también contra grupos armados rivales chiíes. El manifiesto de Hezbolá, adoptado en 1985, jura lealtad al líder supremo de Irán, establece la destrucción de Israel como su valor central, y es implacablemente opuesto a Occidente.

Irán es el principal respaldo de Hezbolá, proporcionando armas, entrenamiento militar y enviando al grupo cientos de millones de dólares cada año. Hezbolá, y a través de él, Irán, ha llevado a cabo decenas de ataques terroristas. Una lista muy parcial incluye: el bombardeo de la embajada de EE. UU. en Beirut en abril de 1983 y septiembre de 1984 (con 86 muertos); el bombardeo de los cuarteles de los marines estadounidenses y franceses en Beirut en octubre de 1983 (299 muertos); el secuestro del vuelo TWA 847 en 1985; el bombardeo de las Torres Khobar en Arabia Saudita en 1986; el bombardeo del Centro Comunitario Judío AMIA en Buenos Aires en julio de 1994 (95 muertos); el asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq al-Hariri en febrero de 2005; el secuestro de dos soldados israelíes en julio de 2006 (lo que precipitó una gran escalada de hostilidades con Israel); y la explosión de una bomba en un autobús que transportaba turistas israelíes en Bulgaria en julio de 2012 (5 muertos).

Hezbolá controlaba tanto el depósito de armas que explotó en el centro de Beirut en agosto de 2020, matando a más de 200 civiles libaneses, como el puerto donde ocurrió la explosión. Desde el mortal ataque de Hamás el 7 de octubre de 2024 en Israel, Hezbolá ha lanzado más de 8.000 cohetes contra Israel, obligando a 70.000 civiles israelíes a huir de sus hogares.

En una señal de cuán profundos son los vínculos entre Irán y Hezbolá, cuando Israel hizo explotar los buscapersonas de los miembros de Hezbolá en todo Líbano el 17 de septiembre, el propio embajador de Irán en Líbano, Mojtaba Amani, resultó herido por su propio buscapersonas emitido por Hezbolá.

Hamás y la Yihad Islámica

En la década de 1980, los gobernantes islamistas de Irán tenían estrechos vínculos con la OLP (Organización para la Liberación de Palestina), un grupo terrorista establecido por la Liga Árabe en 1964 como una forma de oponerse al estado judío. Incluso antes de la revolución iraní, la OLP proporcionaba guardias armados para el Ayatolá Ruhollah Jomeini cuando vivía en un exilio acomodado en París. Los revolucionarios iraníes se entrenaron en los campamentos militares de la OLP; el líder de la OLP, Yasir Arafat, fue el primer dignatario extranjero en visitar Irán tras la revolución de 1979.

Sin embargo, en la década de 1980, la OLP comenzó a negociar con Israel para establecer un estado palestino. Aunque en el año 2000 Arafat finalmente rechazó un acuerdo que le ofrecía todo lo que había estado pidiendo durante las negociaciones, esta disposición a sentarse con los israelíes le costó el apoyo iraní.

Terroristas de Hamás

En lugar de la OLP, Irán comenzó a cultivar grupos más radicales en Gaza y Cisjordania. Los más grandes y establecidos de estos grupos eran Hamás y la Yihad Islámica Palestina, ambos con la destrucción de Israel, no las negociaciones, como un principio central en su ideología.

El Consejo Europeo de Relaciones Exteriores resume lo que llama este “matrimonio de conveniencia persa-palestino”. A principios de la década de 1990, Irán ya estaba proporcionando dinero y otro apoyo al grupo de la Yihad Islámica. “Desde entonces, estos grupos palestinos (la Yihad Islámica y Hamás) han crecido gracias a las armas iraníes contrabandeadas a través de Yemen y Sudán, a través del desierto egipcio con la ayuda de contrabandistas beduinos, y finalmente a Gaza a través de túneles subterráneos construidos por Hamás. Irán también ha entrenado a ingenieros palestinos para fabricar armas localmente, lo que constituye una gran parte del arsenal total de Hamás hoy. Otros grupos respaldados por Irán en Gaza también han sido beneficiados por estos arreglos. Es improbable que los ataques del 7 de octubre hayan ocurrido sin este apoyo de décadas”.

Yemen

El apoyo iraní también se extiende a otros países. En Yemen, proporciona apoyo material y entrenamiento para los hutíes, una facción armada que fue fundada por Hussein Badreddin al-Houthi. Los hutíes son chiíes, lo que los convierte en aliados naturales de Irán. Durante la mayor parte de la última década, han estado involucrados en una amarga guerra civil que comenzaron en 2014 con el gobierno oficial de Yemen, que recibe apoyo de Arabia Saudita, el enemigo jurado de Irán.

Se estima que unos 20.000 soldados hutíes controlan el oeste de Yemen, incluida su costa del Mar Rojo. El lema de los hutíes es copiado de la propaganda antioccidental iraní: “Dios es grande, muerte a América, muerte a Israel, maldición a los judíos, victoria para el Islam.”

Después de los ataques de Hamás el 7 de octubre, los hutíes anunciaron que se unirían a la guerra. Desde entonces, el gobierno de los EE. UU. ha documentado que “los hutíes han atacado barcos comerciales docenas de veces y han representado riesgos para los buques navales en docenas de otros incidentes… Las amenazas marítimas obligan a muchas empresas a desviar barcos del Mar Rojo hacia el costoso y largo viaje alrededor de África, pero algunos barcos continúan transitando el área, con algunos sufriendo ataques hutíes exitosos.” En marzo de 2024, tres marineros murieron cuando su barco comercial fue alcanzado por cohetes hutíes.

Los hutíes han enviado drones y misiles a Israel más de 200 veces desde el 7 de octubre de 2024. En julio, un israelí murió y ocho personas resultaron heridas cuando un dron hutí golpeó un edificio de apartamentos en Tel Aviv. El 15 de septiembre de 2024, los hutíes enviaron lo que describieron como un “nuevo misil balístico hipersónico” que activó alarmas de ataque aéreo en todo el centro de Israel. Las defensas aéreas de Israel lo destruyeron antes de que pudiera aterrizar; la metralla causó daños en el suelo.

Irak y Siria

Cada vez más, Irak y Siria son miembros del ‘Eje de la Resistencia’. Irán apoya a varias milicias en Irak, incluidas varias que están designadas como organizaciones terroristas por EE. UU.: Kataib Hezbolá (KH), Harakat al-Nujaba y Asaib Ahl al-Haq. Un informe reciente del gobierno de los EE. UU. descubrió que Irán proporciona a estos y otros grupos armados “armas sofisticadas, incluidos sistemas aéreos no tripulados (UAS) cada vez más precisos y letales, apoyo, financiación y entrenamiento”.

Los grupos iraquíes respaldados por Irán han atacado fuerzas estadounidenses y sus aliados iraquíes más de dos docenas de veces desde 2021. Lanzaron cohetes contra la embajada estadounidense en Bagdad dos veces en 2020, e intentaron asesinar al primer ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi en un ataque con drones el 6 de noviembre de 2021. Katherin Zimmerman del American Enterprise Institute señaló en enero de 2024 que, desde el ataque de Hamás del 7 de octubre, “grupos con base en Irak han atacado a fuerzas estadounidenses al menos 66 veces en Irak y Siria… hiriendo a más de 60 tropas”.

En Siria, Irán ha cultivado al presidente Bashar al-Assad como otro miembro de su ‘Eje de la Resistencia’. Poco después de que estallara la sangrienta guerra civil en Siria en 2012, Irán se posicionó como aliado de Assad, vertiendo dinero, tecnología militar y experiencia en el ejército de Assad. Un informe del gobierno de EE. UU. arroja algo de luz sobre por qué los líderes religiosos de Irán consideran a Siria como un miembro tan importante del ‘Eje de la Resistencia’: “Irán ve al régimen de Assad en Siria como un aliado crucial, y tanto a Irak como a Siria como rutas vitales a través de las cuales suministrar armas a Hezbolá, el principal grupo terrorista proxy de Irán”.

Irán también reclutó combatientes islamistas fanáticos de Pakistán y Afganistán para luchar del lado de Assad durante la guerra civil en Siria.

Apoyo de Rusia y China

Rusia se está convirtiendo cada vez más en un miembro, o al menos en un animador, del ‘Eje de la Resistencia’, enfriando sus relaciones diplomáticas con Israel mientras se acerca a Irán y ayuda a apuntalar al títere de Irán en Siria, el presidente Bashar al-Assad. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ahora depende de drones fabricados en Irán y misiles balísticos de corto alcance de Irán para mantener su esfuerzo bélico en Ucrania. La asociación de Rusia con Irán no solo depende de la transferencia de armas: las dos naciones están profundizando su “cooperación económica, mediática, militar y política”, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington D.C.

El 25 de diciembre de 2023, Rusia e Irán firmaron un importante nuevo acuerdo de libre comercio, que permite a ambas naciones eludir las sanciones occidentales. El comercio entre Rusia e Irán está aumentando rápidamente, convirtiendo a Rusia, que ocupa un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, en un poderoso aliado político de Irán, así como en un importante socio comercial.

China también está aumentando su comercio con Irán, permitiéndole eludir las sanciones occidentales. China es el mayor importador mundial de petróleo crudo y está más que dispuesta a importar tanto petróleo iraní como ruso, desafiando las sanciones occidentales. (De hecho, algunos observadores estiman que China ha ahorrado 10 mil millones de dólares desde 2023 comprando petróleo sancionado).

Los analistas de comercio internacional Kimberly Donovan y Maia Nikoladze señalan que “Irán, Rusia y China han creado un mercado alternativo de petróleo sancionado, en el cual los pagos se denominan en moneda china. Este petróleo a menudo es transportado por petroleros de ‘flota oscura’ que operan fuera de las regulaciones marítimas y toman medidas para ocultar sus operaciones… Los ingresos del petróleo de China están sosteniendo las economías de Irán y Rusia y están socavando las sanciones occidentales. Mientras tanto, el uso de moneda y sistemas de pago chinos en este mercado restringe el acceso de las jurisdicciones occidentales a los datos de las transacciones financieras y debilita sus sanciones y los esfuerzos de aplicación”.

Hay indicios de que Rusia, China e Irán ahora están llevando a cabo campañas similares de desinformación en línea, publicando elementos falsos e incendiarios en las redes sociales estadounidenses y de otros países occidentales en un intento de dividir a los EE. UU. y hacer que nos volvamos unos contra otros y contra nuestros aliados. Funcionarios iraníes le dijeron al New York Times que su objetivo es “sembrar inquietud, profundizar la polarización y colocar a Irán en el escalón de Rusia y China como una potencia geopolítica”.

Enfrentando el Eje

Escribiendo en The Atlantic, Jonathan Rauch resumió la estrategia a largo plazo de Irán en el cultivo de un ‘Eje de la Resistencia’: “Irán sabe que no puede ganar un enfrentamiento directo con los Estados Unidos; sin embargo… cree que no será necesario. La presión del cerco y el hostigamiento implacable, en su opinión, erosionarán al ejército de Israel, dividirán su democracia, alejarán a sus emprendedores e inversores y desmoralizarán a su población… Mientras tanto, atado por los impredecibles y constantes ataques de los proxies de Irán y reacio a atacar directamente a Teherán, los Estados Unidos se agotarán y buscarán salir de la región… el camino estará despejado para que los mulás de Teherán dominen la región, y la impotencia de la democracia liberal moderna quedará expuesta”.

Esto no puede permitirse que ocurra. En las últimas décadas, Irán ha apoyado, creado y ayudado a algunos de los actores más violentos, nihilistas y odiosos que el mundo ha visto jamás. Los títeres y proxies de Irán causan miseria en todo el Medio Oriente y más allá. Nosotros en Occidente debemos mantenernos firmes por los valores occidentales y en contra de la tiranía que Irán exporta. Irán se está preparando para una larga batalla; es imperativo que nosotros hagamos lo mismo”.