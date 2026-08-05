Qatar como Estado enemigo: del reconocimiento a la estrategia

Israel ha ido despertando gradualmente al peligro que representa Qatar, y esa comprensión ha ganado ahora una amplia aceptación pública. Convertir ese reconocimiento en política requerirá una planificación cuidadosa, una comprensión más profunda de la amenaza qatarí y una estrategia coherente para contrarrestarla.

La influencia de Doha no puede contrarrestarse mediante consignas o medidas aisladas. Israel necesita una estrategia disciplinada y multidimensional diseñada para una lucha a largo plazo.

El argumento para tratar a Qatar como un Estado enemigo se basa en el patrón sostenido de acción de Doha contra Israel. Doha alberga a la dirigencia de Hamas y controla, directa o indirectamente, un amplio ecosistema de medios que incluye Al Jazeera, beIN Sports, Middle East Eye, AJ+ y Middle East Monitor. Ha tratado de dar forma a la cobertura de los medios de comunicación occidentales, ha financiado educación antiisraelí en escuelas y universidades occidentales, ha ayudado a organizaciones que promueven boicots a Israel, ha apoyado iniciativas legales internacionales en su contra y ha respaldado campañas antiisraelíes en la esfera artística y cultural, incluida la bienal de 2026. Otros informes han vinculado a Qatar con los esfuerzos para descarrilar los acuerdos de defensa israelíes en Alemania, influir en la política de Estados Unidos hacia Irán y fortalecer organizaciones hostiles como Hamás y Hezbollah. Algunos informes alegan que el dinero de Qatar ha llegado no sólo a Hamás sino también a Hezbollah y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Reconocer el peligro que representa Qatar es sólo un punto de partida; Lo que Israel haga con ese reconocimiento es igualmente importante. Qatar opera a través de una extensa red que abarca Occidente, Medio Oriente, los Balcanes y Asia, por lo que los lemas y las declaraciones duras no serán suficientes. Lidiar con Doha requiere un esfuerzo político sostenido e integral para trazar los intereses en juego, identificar los principales canales de influencia y áreas de vulnerabilidad de Qatar y determinar qué herramientas se adaptan mejor a cada ámbito. En la mayoría de los casos, la respuesta no debería depender de la fuerza militar sino de instrumentos diplomáticos, económicos, geopolíticos, legales y mediáticos.

Durante casi tres décadas, los gobiernos israelíes malinterpretaron tanto los métodos de Qatar como la magnitud del desafío que planteaba. Una y otra vez, Israel aceptó ganancias de corto plazo a expensas de intereses de largo plazo sin considerar plenamente el precio estratégico que eventualmente podría pagar. Revertir ese fracaso requiere una estrategia multidimensional, no un nuevo conjunto de lemas.

Por supuesto, el reciente cambio de rumbo del establishment político israelí es bienvenido, pero corre el riesgo de sustituir la complacencia por una simplificación excesiva. La propuesta de designar a Qatar como Estado enemigo ni siquiera ha comenzado a resolver las cuestiones prácticas que surgirían al hacerlo. ¿Puede Israel seguir dependiendo de Doha como mediador? ¿Cómo debería tratar la cooperación formal de inteligencia y militar que, según los informes, todavía existe entre los dos países? ¿Y qué debería hacer con el capital qatarí invertido indirectamente en Israel a través de entidades internacionales (por ejemplo, a través de los fondos de inversión de Jared Kushner)?