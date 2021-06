¿Puede volver a suceder el Farhud, la matanza de judíos a manos de sus antiguos vecinos árabes?

Aurora- por Edwin Black (BESA)

El mundo acaba de conmemorar el 80 aniversario del Farhud, el pogrom árabe-nazi contra los judíos de Bagdad y Basora que ocurrió el 1 y 2 de junio de 1941. El término árabe-nazi es totalmente apropiado, no simplemente porque esos árabes eran fascistas de mente y en los hechos, sino porque se identificaban explícitamente con el Partido Nazi de Alemania. En la foto: manifestantes nacionalistas portan banderas y agitan espadas en Bagdad, Irak, en 1935. – Foto de la Colección Otniel Margalit, Archivo Fotográfico Yad Ben Zvi

Algunos de los alborotadores llevaban esvásticas; muchos marcharon en los desfiles de antorchas de Nuremberg. La ideología nazi que motivó a los árabes asesinos de judíos en 1941 —el deseo de exterminar a los judíos de la faz de la tierra— motiva a los árabes y musulmanes que atacan a los israelíes y judíos en la actualidad.

La palabra “farhud” significa “despojo violento”. Durante los disturbios del Farhud en Irak en 1941, los árabes se volvieron contra sus vecinos judíos de toda la vida. Los judíos fueron perseguidos en las calles por turbas que empuñaban espadas. Cuando los encontraron, los judíos fueron sometidos a un tormento indescriptible. Las niñas fueron violadas frente a sus padres, los padres decapitados frente a sus hijos, las madres brutalizadas en público, los bebés cortados por la mitad y arrojados al río Tigris. Un autobús lleno de colegialas judías fue secuestrado y las niñas llevadas a un campamento en las afueras de la ciudad, donde fueron violadas.

Las turbas árabes de Bagdad quemaron docenas de tiendas judías e invadieron y saquearon hogares judíos. Muchas familias cuentan una historia similar: una turba salvaje empujó los muebles apilados contra la puerta, y con espadas blandiendo, persiguió a los judíos hasta el techo. Frenéticamente, los judíos saltaban de techo en techo mientras los perseguían. Cuando no hubo más techos a los que saltar, los niños fueron arrojados al vacío con la desesperada esperanza de que hubiera alguien en el suelo con una manta para atraparlos.

Nunca sabremos cuántos cientos fueron asesinados o mutilados, porque en la investigación que siguió, muchos tuvieron miedo de presentarse. Los judíos habían vivido en Irak durante unos 2.700 años y habían levantado enormemente a esa nación moderna. Pero en esos dos días, el Farhud marcó el comienzo del fin de los judíos iraquíes, que totalizaban más de 140.000 almas.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los judíos de Irak fueron expulsados ​​sistemáticamente, dejándolos apátridas y sin un centavo. En una campaña oficial de terror, fueron amenazados con una muerte inminente y posteriormente trasladados en avión, principalmente a Israel, cuando las naciones árabes intentaron lanzar una bomba humanitaria sobre el nuevo Estado judío.

La furia árabe contra los judíos de Irak en 1941 era parte de un programa público de limpieza étnica internacional creado para atacar a las centenarias comunidades judías de todo el Medio Oriente. Fue implementado por una amplia coalición de naciones árabes y musulmanas, coordinado por la Liga Árabe y anunciado abiertamente en la ONU. La violencia fue desplegada en la portada del New York Times.

País tras país, desde Marruecos en la costa norafricana hasta Irak en el margen inferior de Asia Menor, atacaron a unos 850.000 judíos, robándoles sus posesiones, sus hogares, sus negocios y su ciudadanía. Durante los últimos días de este organizado despojo, mientras los judíos eran expulsados ​​de las tierras que habían conocido durante siglos, si no milenios, les arrancaron los aretes de los lóbulos de las orejas, les arrancaron los brazaletes de las muñecas, y fueron expulsados con odio, solo con la ropa que llevaban puesta.

Fueron rescatados principalmente por puentes aéreos de emergencia hacia Israel, donde las comunidades reasentadas constituyen hoy aproximadamente la mitad de esas familias, lo que revela la mentira de que la población de Israel está compuesta total o principalmente por gente de Brooklyn, Berlín o Bielorrusia. De hecho, la mitad de la población judía actual de Israel tiene sus orígenes justo al final de la calle, justo al lado y en cualquier otro lugar de la extendida media luna árabe.

Las expulsiones masivas de la década de 1950 fueron fruto de una alianza mundial de árabes y musulmanes con los nazis durante el régimen de Hitler, tanto durante el Holocausto como después de la Segunda Guerra Mundial, con las brasas de la persecución judía aún ardiendo. Los árabes aprobaron lo que Hitler estaba haciendo ya en 1933. Muchos se unieron al movimiento nazi, dirigido por el Mufti de Jerusalén y criminal de guerra Hajj Amin Husseini.

Los consulados alemanes desde Tel Aviv a Nueva Delhi fueron asediados con solicitudes para unirse, emular o alistarse para el movimiento nazi. El Mufti se reunió con Hitler en un evento grabado en un noticiero muy publicitado y acordó unirse al exterminio de los judíos de la Palestina del Mandato. A cambio de ese servicio, Hitler acordó reconocer un Estado árabe al estilo nazi.

El Mufti reclutó a miles de árabes y musulmanes para luchar en tres divisiones de las Waffen-SS: Handschar, Skanderbeg y Kama. Esos árabes y musulmanes lucharon en las trincheras del campo de batalla nazi y en las guarniciones operativas desde París hasta Polonia y más allá. Estas divisiones islámicas estaban bajo la protección directa de Heinrich Himmler, arquitecto del Holocausto, quien tenía una cálida relación personal con el Mufti. El Mufti también trabajó en estrecha colaboración con el ingeniero del Holocausto Adolf Eichmann, llamándolo, en su diario de posguerra, un “raro diamante”. El Mufti visitó los campos de concentración nazis y comprendió claramente los detalles y la intención de la “Solución final”. Presionó a los gobiernos europeos y a la Cruz Roja para que no enviaran más judíos, especialmente niños, a Palestina, con la intención de que fueran a los campos de exterminio en Polonia.

Después de la caída del Reich de Hitler en mayo de 1945, unos 2.000 líderes nazis escaparon de la justicia de Nuremberg y huyeron a países árabes a través de “líneas de las ratas” operadas por la Iglesia Católica y otras operaciones clandestinas de posguerra. Una vez en los principales países de “confrontación” árabes vecinos de Israel, los nazis adoptaron identidades musulmanas y asumieron altos cargos militares y de seguridad para crear el Medio Oriente de posguerra que el mundo conoce hoy.

El Dr. Aribert Heim era conocido como el “Dr. Muerte ”por sus grotescos experimentos pseudomédicos con prisioneros judíos en los campos de concentración. Le gustaba decapitar judíos con dientes sanos para poder cocinar los cráneos limpios y hacer decoraciones de escritorio. El Dr. Heim se convirtió al Islam y se transformó en el “tío Tarek” Hussein Farid en El Cairo, donde vivió una vida feliz como médico de la policía egipcia.

Dos de los mejores propagandistas de Goebbels, Alfred Zingler y el Dr. Johann von Leers, se convirtieron en Mahmoud Saleh y Omar Amin, respectivamente, y empezaron a trabajar para el Departamento de Información de Egipto. Erich Altern, un agente de la Gestapo y coordinador de Himmler en Polonia, se convirtió en Ali Bella y trabajó como instructor militar en los campos de entrenamiento para terroristas palestinos. Franz Bartel, subjefe de la Gestapo en Katowice, Polonia, se convirtió en El Hussein y miembro del Ministerio de Información de Egipto. Hans Becher, un agente de la Gestapo en Viena, se convirtió en instructor de la policía en El Cairo. Wilhelm Boerner, un brutal guardia de Mauthausen, se convirtió en Ali Ben Keshir y trabajó en el Ministerio del Interior de Egipto y como instructor de un grupo terrorista palestino. Hay cientos más.

Después de la caída de la Alemania nazi, el nombre más popular para un niño árabe o musulmán recién nacido, después de “Muhammad”, era “Hitler”. El hermano del líder militar supremo egipcio, el mariscal de campo Muhammad Hussein Tantawi, era un alto funcionario llamado Hitler Tantawi.

Las líneas de odio y las líneas de batalla del Oriente Medio moderno de posguerra fueron construidas, afiladas, politizadas y vueltas más letales por los nazis de alto rango que llevaron a cabo el legado final de Hitler. Estos nazis bien situados se aseguraron de que Irak y otras naciones árabes aplicaran el método de Eichmann —identificación, confiscación y deportación— a casi un millón de judíos que habían sido ciudadanos de esas naciones durante mucho tiempo. Varios trasladados nazis eventualmente trabajarían con la KGB para crear la OLP e incluso ayudaron a entrenar a Yasser Arafat.

Israel está luchando hoy contra los mismos principios hitlerianos con los que luchó la civilización en la década de 1940.

El continuum árabe-nazi fue esencialmente olvidado hasta que los relacioné en mi libro de 2010, The Farhud: Roots of The Arab-Nazi Alliance in the Holocaust. El libro amalgamó un movimiento de judíos sefardíes que exigieron que se reconociera su persecución y expulsión. El 15 de junio de 2015, en un evento en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York, encabecé un grupo de líderes judíos que proclamaron el 1 y 2 de junio Día Internacional del Farhud, una conmemoración que ahora se observa en muchos países.

Pero suficiente historia. Hablemos del mes pasado, la semana pasada e incluso las horas antes de que se escribiera este artículo. Hemos visto un resurgimiento de la violencia antijudía y pro palestina al estilo nazi en las calles de Europa y Estados Unidos. Esta no es una agitación antisionista o antiisraelí. Es odio sin disfraz a los judíos.

Multitudes que ondean banderas palestinas han estado conduciendo por barrios judíos y marchando por las calles, llamando a los judíos, humillándolos, amenazándolos, persiguiéndolos, tratando de atropellarlos y golpeándolos en asaltos de pandillas. Esto suscita la pregunta: “¿Puede el Farhud de hace 80 años volver a ocurrir hoy en Europa, Oriente Medio o incluso en Estados Unidos?”

En la época de Hitler, gritaban que los judíos deberían salir de Europa y regresar a Palestina. Hoy gritan: “Fuera de Palestina”, pero ¿adónde?

El mundo se pregunta por qué los judíos no lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, preguntan cómo es que los judíos se atrevieron a luchar contra el incesante terror de cohetes lanzado por los nuevos nazis.

Los farhuds han tenido muchos nombres a lo largo de la historia. En 1096 en Alemania, en 1190 en York y en la década de 1390 en España, fueron “masacres”. En la Rusia de finales del siglo XIX, se los conocía como pogromos. En la Alemania nazi, se les llamaba aktions. En Europa del Este, cuando los Einsatzgruppen lideraron a las multitudes locales en horripilantes exterminios, fue el “Holocausto de las balas”.

No hay suficiente papel en el mundo para enumerar todas las sangrientas atrocidades que han caído sobre los judíos a lo largo de los siglos.

Sé que muchos judíos ahora tienen miedo de usar la kipá abiertamente. Es por eso que he decidido usar una cada vez que salgo en público. No porque sea observante, sino porque soy desafiante.

Las bandas palestino-árabes que persiguen a los judíos con impunidad son cobardes. No se enfrentan con su enemigo uno a uno. Forman turbas de 10 o 20 personas y rodean a unos pocos judíos de aspecto débil, a menudo ancianos, a menudo religiosos. Hace unas semanas en Londres, instaron por altavoces mientras conducían por las calles a masacrar a hombres judíos y violar a sus hijas judías. Se están acumulando videos de Los Ángeles, Nueva York, Londres y Alemania que muestran a judíos rodeados y golpeados en las calles. Estas escenas recuerdan el período previo al Holocausto, los farhuds y tantas otras sangrías similares. Esto se debe a que los militantes árabes y los agitadores pro palestinos todavía idealizan a Hitler y comparten su ideología con respecto a los judíos.

Hezbolá hace el saludo nazi. Esta mentalidad también ha infectado a la corriente principal, con los principales editores de la AP y la BBC, por nombrar algunos, tuiteando: “Hitler tenía razón”. Hace unas semanas, la Liga Anti-Difamación registró 17,000 tweets a mediados de mayo con permutaciones de ese hashtag. Una semana después había otros 70.000. Pero, ¿quién lleva la cuenta?

La mafia pro palestina se ha envalentonado por las protestas y la violencia del verano que ahora parecen tan normales. Son alentados por izquierdistas y progresistas demócratas en “the squad” [el pelotón] que parecen controlar a todo su partido. Incluso Chuck Schumer, Jerry Nadler y Nancy Pelosi están temblando de miedo a ser sometidos en las primarias. Igual de dañinos son los comentarios equivocados, completamente desinformados y autodestructivos de los grupos judíos ultraliberales. El squad y la poderosa minoría demócrata emiten continuamente dog whistles [en política: mensajes velados dirigidos] antisemitas a través de sus tweets y comentarios.

Las burlas evidentemente falsas hacia Israel como un Estado de apartheid —una mentira absoluta— dan luz verde a los gánsteres pro palestinos para aumentar su violencia callejera y amenazas y hacen que los judíos tengan miedo de reunirse, defender a Israel o incluso asistir a sus propias sinagogas. La agitación antijudía ha pasado de semanalmente a cada hora.

En la Edad Media, los judíos fueron acusados ​​de delitos religiosos, delitos de envenenamiento, delitos eugenésicos y genéticos, todos falsos. Hoy se les acusa de apartheid, limpieza étnica y delitos de ocupación, igualmente falsos.

Para aquellos que, en el 80 aniversario del Farhud, se preguntan si un Farhud podría volver a suceder, la mejor pregunta podría ser: ¿Cuándo?

Fuente: BESA – Centro Begin-Sadat de Estudios Estratégicos

Edwin Black es el autor del bestseller del New York Times IBM y el Holocausto. Él es el creador del Día Internacional de Farhud. Este artículo fue adaptado de su libro Farhud: Raíces de la Alianza Árabe Nazi en el Holocausto y de un monólogo reciente del episodio del Día de Farhud de The Edwin Black Show.