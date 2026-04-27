Primer grupo en años: más de 200 Bnei Menashe emigran a Israel desde la India

El jueves, 240 miembros de la comunidad Bnei Menashe de la India llegaron a Israel, en la última caravana de inmigrantes que llegó como parte de un esfuerzo respaldado por el gobierno para reubicar a toda la comunidad. Se espera que los 6000 miembros restantes de la comunidad emigren para 2030.

El vuelo, que aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion, fue recibido por una delegación que incluía al ministro de aliyá de Israel y al presidente de la Agencia Judía para Israel. Este fue el primero de tres vuelos previstos para las próximas dos semanas que traerán a aproximadamente 600 miembros de la comunidad Bnei Menashe.

En el marco de la operación denominada «Alas del Alba», el gobierno prevé traer a Israel a finales de 2026 a 1200 miembros que actualmente residen en los estados de Mizoram y Manipur, en el noreste de la India, y a otros 4800 —el resto de la comunidad— para 2030.

«Los miembros de la comunidad Bnei Menashe traen consigo un amor incondicional por el Estado de Israel, y mediante la reunificación familiar, se fortalece el corazón de la sociedad israelí en su conjunto», declaró Doron Almog, presidente de la Agencia Judía. «Nuestra responsabilidad no es solo recibirlos, sino acompañarlos, acogerlos y crear para ellos una base de oportunidades, pertenencia y futuro».

El ministro de Alia e Integración, Ofir Sofer; el presidente de la Agencia Judía, el general (en la reserva) Doron Almog; el director ejecutivo de la Agencia Judía, Yehuda Setton; el presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel; y otros líderes junto a los nuevos inmigrantes Bnei Menashe a su llegada a Israel. (Maxim Dinshtein para la Agencia Judía)

Los Bnei Menashe, afincados en la India, se identifican como descendientes de la “tribu perdida” de Menasé, una afirmación que ha recibido apoyo en Israel, pero que ha sido cuestionada por investigadores. Comenzaron a emigrar a Israel a finales de la década de 1980 con la ayuda de un rabino israelí, y se convirtieron formalmente al judaísmo a su llegada. Otra organización se hizo cargo de su proceso de inmigración hace dos décadas, pero recibió críticas tanto de la derecha debido a la incertidumbre sobre la condición judía de los Bnei Menashe, como de la izquierda, que acusó al gobierno de traerlos para fomentar la colonización de Cisjordania.

Un total de 4.000 miembros de la comunidad han emigrado a Israel bajo planes gubernamentales previos, llegando los más recientes en 2020.

Entre los pasajeros del primer vuelo de esta nueva oleada se encontraban familias jóvenes, que serán trasladadas a centros de acogida en Nof HaGalil, una ciudad del norte de Israel, para reunirse con familiares que ya se habían mudado al país.

Muchos de estos familiares se unen al ejército israelí y trabajan en sectores donde el país sufre escasez de mano de obra. El repunte de la inmigración se produce en un contexto de escasez de mano de obra agravada por las restricciones impuestas a la mano de obra palestina tras el 7 de octubre, lo que ha incrementado la dependencia de Israel de trabajadores extranjeros.

En la India, la región de Mizoram, donde viven los Bnei Menashe, ha sufrido episodios de violencia étnica en los últimos años, lo que ha provocado el desplazamiento de algunos miembros del grupo y daños en sus sinagogas. Sin embargo, hasta hace relativamente poco, muchos tenían pocas esperanzas de que Israel se apresurara a abrir sus puertas.

En noviembre, el gobierno israelí aprobó una propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu para traer a Israel a todos los miembros restantes de la comunidad Bnei Menashe que permanecen en la India antes de 2030. Los legisladores afirmaron que su objetivo era reunir a las familias y repoblar el norte de Israel, devastado durante años por los ataques con cohetes desde el Líbano.

Esta operación contó con el apoyo de diversas organizaciones sionistas judías y cristianas, entre ellas la Organización Sionista Mundial, las Federaciones Judías de Norteamérica, Cristianos por Israel y la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos.

«Estamos haciendo historia al traer a toda la comunidad Bnei Menashe a Israel», declaró Ofir Sofer, ministro israelí de Aliá e Integración. «Hoy recibimos con gran alegría y entusiasmo el primer vuelo de inmigrantes procedentes del norte de la India. Agradezco al primer ministro Netanyahu y al ministro de Finanzas, Smotrich, su apoyo a la iniciativa que lideré, una iniciativa que unirá a toda la comunidad en el Estado de Israel».