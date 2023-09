Presidente de la Autoridad Palestina habla sobre el Holocausto

Israel Noticias

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, fue grabado expresando antisemitismo hacia los judíos sobre el tema del Holocausto, y afirmando que los judíos fueron asesinados en el Holocausto no por su condición de judíos, sino para que los nazis pudieran apoderarse de su dinero. Crédito foto: Wissam Khalifa/PPO/AFP

“Esto se explica en muchos libros judíos”, dijo Abbas. “Dicen que Hitler los mató por ser judíos. No es así. Ellos (los nazis) los combatieron por su papel social y no por su religión”. También dijo: “Hitler combatió a los judíos porque traficaban con usura y dinero”.

En cuanto a la inmigración de judíos de los países árabes, afirmó que los judíos no fueron expulsados de los países, sino que Ben-Gurion organizó disturbios entre los judíos: “Envió gente en su nombre a Irak para matar, destruir y esconder explosivos en sinagogas y todo tipo de lugares con el fin de obligar a los judíos iraquíes a emigrar y eso es lo que realmente ocurrió”.

“En Egipto se produjo el asunto Lavon, y luego ocurrió lo mismo en Marruecos”, añadió Abbas.

Hace un año, Abbas afirmó que los árabes palestinos defienden su relato religioso e histórico y luchan contra el falso relato de la “ocupación”, que carece de todo fundamento en la historia, la realidad y el derecho internacional.

También afirmó que todas las pruebas y documentos históricos demuestran la identidad palestina de Jerusalén, la mezquita de Al Aqsa y todos los lugares sagrados para el islam y el cristianismo en Jerusalén.

Según él, los palestinos también tienen el documento divino del Corán que determina la identidad de Jerusalén y de la mezquita de Al-Aqsa.

En este contexto, citó el primer verso de la Sura Al-Isra en el que se dice: “Gloria a Aquel que condujo a Su siervo de noche desde la Mezquita Sagrada hasta la Mezquita Más Lejana, cuyos alrededores hemos bendecido”.

“Nuestro conflicto con la ocupación es fundamentalmente un conflicto político y no un conflicto por una religión en particular”, dijo Abbas, subrayando que los árabes palestinos no permitirán ni aceptarán cambiar el estatus legal e histórico de Jerusalén y que Jerusalén y Palestina no están en venta.

Se mostró orgulloso de que los árabes palestinos hayan frustrado todo el plan para eliminar el problema palestino y, en particular, el acuerdo del siglo, y señaló que la lucha se centra en el establecimiento del Estado de Palestina, cuya capital será Jerusalén oriental.