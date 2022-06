¿Por qué Turquía no evita la presencia de terroristas iraníes en su territorio?

Ynet Español- por Itamar Eichner

Si bien la inteligencia turca colaboró para frustrar atentados contra israelíes, Ankara no actúa para repeler a las células iraníes que operan dentro de sus fronteras. ¿Qué pasaría si se concreta un ataque contra un ciudadano israelí? Crédito foto: AFP

En Jerusalem elogian a Turquía por la seriedad con la que durante el último mes frustró los intentos de escuadrones iraníes de atacar a turistas israelíes, en represalia por el asesinato de funcionarios iraníes atribuidos a Israel. Según reportes turcos, la agencia de inteligencia MIT detuvo a grupos terroristas segundos antes de ejecutar un secuestro.

Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es por qué los turcos permiten a los iraníes que se muevan libremente dentro de su territorio. Y qué pasaría si un turista israelí resulta lastimado por una de estas células terroristas. Un incidente de este tipo afectaría negativamente a la recuperación del turismo turco, afectado por la pandemia.

¿Entonces por qué no expulsan a los iraníes y advierten a Teherán sobre atentados terroristas en su país? ¿Por qué no toman ninguna medida contra Irán, como una convocatoria a reunión aclaratoria al embajador iraní? Las respuestas a estas preguntas se basan en que Teherán niega cualquier vínculo con las operaciones en Turquía. Es la política iraní que mantuvo a lo largo de los años: ante todo, negar.

Pero los turcos no son tontos y saben lo que Irán está haciendo dentro de sus fronteras. ¿Un ataque contra un turista israelí cambiará la situación? Hai Eitan Cohen Yanarocak, experto en Turquía del Instituto de Estrategia y Seguridad de Israel, estima que aunque se concrete un atentado de este tipo desde Ankara no patearán el tablero ante Teherán, y que a lo sumo discutirán puertas adentro ya que no existirán pruebas de la participación oficial de la República Islámica.

“La clave son los exiliados iraníes opositores al régimen. Los escuadrones iraníes en Turquía están allí por ellos y hasta ahora nunca desafiaron la soberanía turca, y por eso el gobierno turco prácticamente los ignoró”, explica Cohen Yanarocak. “Las células iraníes no ingresaron a Turquía para los israelíes, pero tal vez ahora les asignaron tareas nuevas”, agrega sobre el contexto actual.

También debe considerarse en el análisis la postura de Turquía respecto al problema nuclear iraní. El régimen del presidente Recep Tayyip Erdogan no quiere un Irán nuclear, es una posibilidad que asusta a Turquía. Importantes funcionarios israelíes sostienen desde siempre que les gustaría contar con los turcos como parte de la estructura regional para acorralar a Irán. Pero no parece que Turquía esté dispuesto a ello: los turcos siempre dejaron claro que, pase lo que pase, siguen siendo vecinos de Irán y que por eso no quieren liderar una línea contra el régimen ayatola. Prefieren mantener esa relación.

La agencia nacional de inteligencia MIT, uno de los organismos más poderosos de Turquía, reporta directamente a Erdogan y es considerada una policía secreta por los amplios poderes que goza. Y es la organización que, en cooperación con el Mossad israelí, está persiguiendo a los escuadrones iraníes que planean secuestrar o asesinar a turistas israelíes.

Históricamente existieron vínculos entre el MIT y el Mossad. Más de una vez Israel transfirió información que frustró atentados terroristas en territorio turco, y no necesariamente contra objetivos israelíes. Sin embargo, esa relación entre las instituciones está marcada por las sospechas. Aunque en Israel destacan las capacidades antiterroristas del MIT, al mismo tiempo creen que en realidad no quieren a los israelíes y prefieren a los iraníes.

Esta sospecha recayó durante muchos años sobre Hakan Fidan, el director del MIT desde hace muchos años, señalado en Jerusalem por filtrar información a Irán sobre una red de espionaje israelí. Más de una vez el MIT expuso redes de espionaje del Mossad que perseguían a agentes de Hamás en Turquía.

Para equilibrar el panorama en los últimos meses el MIT reveló que descubrió una red de espionaje iraní que planeaba asesinar en Turquía a exiliados iraníes y al empresario israelí Yair Geller. Ese ataque frustrado buscaba vengar el asesinato de Moshen Fajrizadeh, jefe del programa nuclear iraní.