Por qué la paz con los vecinos de Israel depende de la diplomacia cultural

En una región desgarrada por la guerra y el conflicto, nunca antes la diplomacia cultural había sido tan importante. Las relaciones entre los países generalmente giran en torno a unos pocos sectores clave: primero los negocios, la salud y la seguridad, luego el turismo, la cultura, la educación y el arte.

Ya hemos sido testigos del asombroso impacto de los Acuerdos de Abraham, especialmente en lo que se refiere a los negocios y el turismo. Ahora, el Festival de Bellas Artes de Ras Al Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos ha dado el paso audaz de albergar la primera exposición colectiva de arte contemporáneo del Golfo, un paso pionero en la escena cultural.

Esto es lo que me gusta llamar diplomacia del arte, una herramienta que ha sido utilizada por líderes estratégicos de todo el mundo durante siglos. Este año, como curador invitado del festival, creo que la exposición de algunos de los mejores artistas de Israel es la oportunidad de mostrar los puntos en común entre Israel y nuestros vecinos a través del arte. Las alianzas solo se pueden formar a través de una comprensión del otro, y aquí es donde el arte es fundamental.

Mi visión siempre ha sido construir puentes artísticos que superen las crisis sociopolíticas y geográficas que enfrentamos en esta nueva era de las primeras décadas del siglo XXI. Los seres humanos somos todos iguales. Todos buscamos formas artísticas únicas de expresar alegría, tristeza, esperanza y pertenencia. Estoy convencido de que la humanidad puede cruzar todos los puentes porque es una entidad que la política, la religión y las creencias quieren separar pero que el arte puede y quiere unir.

La exposición explora la “arabidad” de los artistas israelíes que se originaron en el Medio Oriente y el norte de África. Es a través de estos puntos en común que podemos construir un futuro común y pacífico para la región.

Hay elementos de la historia judía que hasta ahora se han pasado por alto en la región; en muchos planes de estudios, la presencia de los judíos y la historia judía ha sido prácticamente borrada de los libros de texto. A través de la cultura, podemos ayudar a cerrar esas brechas y aprovechar temas universales como la identidad, la inmigración y la pobreza.

No damos por sentado esta oportunidad de presentar a los israelíes al mundo a través de este festival. El arte, sin embargo, un medio para superar los obstáculos interculturales, también tiene sus límites creados por las instituciones políticas. Es una herramienta asombrosa que crea lazos entre sociedades que quieren estar conectadas y es la manifestación visual del espíritu y el alma del artista, y esa es la razón principal por la que vincula a las personas de una manera muy directa. La vinculación es posible solo cuando encuentra puntos en común.

Para mí, personalmente, curar y trabajar en el campo del arte me ha abierto la conciencia de los problemas sociopolíticos de las comunidades árabes palestinas y diversas que viven en Israel. Proveniente de una familia judía argelina y marroquí con raíces centenarias, la visión que tenía de ‘lo árabe’ comprendía toda la historia de los judíos en esos países y, por lo tanto, estaba muy limitada narrativamente.

Saber que para muchos visitantes del Festival de Bellas Artes RAK este será su primer contacto con algo proveniente de Israel es un gran honor porque el arte abre la mente y es una herramienta para construir la paz entre las personas mucho más allá de la política.

Como artistas israelíes, no solo podemos recordarle a la región nuestros propios orígenes aquí, exiliados de nuestros hogares de Marruecos a Yemen, de Irak a Líbano, sino que también es la oportunidad de mostrar los desafíos que enfrentamos dentro de la sociedad israelí. Uno de los proyectos de esta exposición se llama The Sheikhs of the Negev, un proyecto del fotógrafo holandés-israelí Ariel van Straten y el economista beduino Salam al-Touri.

Durante tres años, Ariel y Salam investigaron la vida de 30 jeques beduinos que viven en el desierto de Negev, en el sur de Israel, sobre su forma de vida, su condición de jeques en una sociedad moderna que a veces olvida la tradición y su simbolismo. Plantea el problema político de ser comunidades nómadas en una era de IA.

El arte nos permite abordar los problemas en torno a las comunidades segregadas y minoritarias. Nos permite abordar conflictos no resueltos para revivir historias olvidadas y permite que las comunidades tengan una voz pacífica, que protesten, que se expresen. El arte hace lo que la política no puede y es por eso que el arte sigue siendo una de las herramientas diplomáticas pacíficas más poderosas a las que tenemos acceso.