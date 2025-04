Por qué la Autoridad Palestina no podrá controlar Gaza

Si la AP no ha podido, o tal vez no ha querido, controlar a docenas de hombres armados en Cisjordania, ¿cómo se puede esperar que tome el control de la Franja de Gaza, donde siguen operando miles de terroristas de Hamás y la Jihad Islámica Palestina (PIJ)?

Qatar y Egipto encabezan ahora los esfuerzos para que la Autoridad Palestina (AP) vuelva a la Franja de Gaza. Al parecer, ambos países están tratando de persuadir a la administración estadounidense para que respalde la idea.

Si la AP no ha podido, o tal vez no ha querido, controlar a docenas de hombres armados en Cisjordania, ¿cómo se puede esperar que tome el control de la Franja de Gaza, donde siguen operando miles de terroristas de Hamás y la Jihad Islámica Palestina (PIJ)? El presidente de la AP, Mahmoud Abbas, no es tan tonto como para enviar a sus hombres a la Franja de Gaza, donde es probable que vuelvan a ser masacrados, como sucedió en 2007.

A los ojos de Hamás y de muchos palestinos de la Franja de Gaza, Abbas y la AP son traidores, principalmente porque llevan a cabo la coordinación de seguridad con Israel en Cisjordania. Abbas es consciente de que, si se atreve a entrar en la Franja de Gaza, correrá la misma suerte que los palestinos sospechosos de «colaborar» con Israel: será asesinado.

Desde que el mes pasado entró en vigor el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, mediado por Estados Unidos, Hamás ha ejecutado a varios palestinos y ha disparado a otros en las piernas tras acusarlos de «colaborar» con Israel. Las ejecuciones tienen como objetivo enviar un mensaje a Abbas sobre lo que le espera a él y a sus hombres si ponen un pie en la Franja de Gaza.

Hace unas semanas, la Autoridad Palestina lanzó una importante operación de seguridad contra grupos armados respaldados por Irán en el campo de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania, que amenazaban el gobierno de Abbas.

Después de sitiar el campo durante 40 días y matar y detener a varios palestinos, la AP y los hombres armados, la mayoría de los cuales pertenecen a la Jihad Islámica Palestina y a Hamás, llegaron a un acuerdo para poner fin a la operación de la AP. Según el acuerdo, las fuerzas de seguridad de la AP dejarían de perseguir a los hombres armados en el campo y liberarían a los detenidos. A cambio, se permitiría a las fuerzas de la AP permanecer en el campo. El acuerdo, sin embargo, no puso fin a la «presencia de grupos armados» en el campamento, lo que indica el fracaso de la operación de seguridad de la Autoridad Palestina. Se estima que decenas de hombres armados siguen operando dentro del campamento, así como en varias ciudades palestinas cercanas.

El fracaso de la operación de seguridad de la Autoridad Palestina contra los hombres armados de Yenín muestra por qué no se puede confiar en que la Autoridad Palestina asuma el control de la Franja de Gaza, donde miles de terroristas de Hamás y la Yihad Islámica Palestina siguen operando, especialmente después del reciente acuerdo de alto el fuego y rehenes negociado por Estados Unidos entre Israel y Hamás.

Inmediatamente después de que se anunciara el acuerdo de alto el fuego y rehenes, miles de terroristas armados de Hamás y la Yihad Islámica Palestina reaparecieron en las calles de la Franja de Gaza. La gran mayoría de los terroristas se habían escondido en túneles, hospitales y zonas humanitarias durante la guerra de 15 meses entre Israel y Hamás, que comenzó después de la invasión de Israel liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023. Más de 1.200 israelíes fueron asesinados y miles resultaron heridos durante el ataque. Otros 250 israelíes, entre ellos niños, mujeres y ancianos, fueron secuestrados por terroristas de Hamás y palestinos «comunes».

Mientras se desarrollaba la operación de seguridad de Abbas en el campo de refugiados de Yenín, Hamás denunció a la Autoridad Palestina por su «catastrófica coordinación [de seguridad]» con Israel. Hamás también responsabilizó a la AP del «derramamiento de sangre» palestino y la acusó de cometer un crimen contra el pueblo palestino. En otras palabras, Hamás está diciendo que Abbas es un traidor que tiene sangre palestina en sus manos.

Es un error suponer que Hamás o cualquier otra organización terrorista consentirían que la AP recupere el control de la seguridad de la Franja de Gaza. A lo sumo, Hamás permitirá que la AP utilice la Franja de Gaza como un organismo civil encargado de financiar los esfuerzos de reconstrucción y pagar los salarios.

Por ahora, Abbas se siente más seguro viviendo bajo el control de seguridad israelí en Cisjordania que estando con los terroristas enmascarados de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza. Al igual que Abbas, ningún país árabe invertirá ni se involucrará en la Franja de Gaza mientras los agentes islamistas de Irán sigan dominándola. Dado el reciente regreso a las calles de cientos de terroristas convictos liberados de las cárceles israelíes a cambio de rehenes, muchos de los cuales están muertos, la posibilidad de otra atrocidad al estilo del 7 de octubre contra los israelíes sigue siendo muy real.

El enviado del presidente Donald J. Trump, Steve Witkoff, puede tener las mejores intenciones, pero lamentablemente parece haber depositado su confianza en su socio comercial inmobiliario, Qatar, que es un importante financiador de Hamás. Witkoff vendió recientemente a Qatar el Hotel Park Lane en la ciudad de Nueva York, «que alguna vez fue considerado el mejor sitio del mundo para el desarrollo».

Witkoff, que lamentablemente aceptó un terrible acuerdo de prêt-à-porter con la administración Biden -un acuerdo que garantiza que Hamás permanecerá en el poder en la Franja de Gaza- está demostrando ser una vergüenza desafortunada para Trump.

Desde el principio, el acuerdo debería haber sido, como dijo el entonces presidente electo Trump, que todos los rehenes debían ser liberados antes de su toma de posesión o «se desataría el infierno». Tal advertencia presupone que todos los rehenes, vivos y muertos, sean colocados en la frontera, en una fecha y hora determinadas. No hay negociaciones, no hay liberación de cientos de terroristas, nada, al igual que la liberación de rehenes estadounidenses de Irán bajo el presidente Ronald Reagan en 1981. Sería interesante saber cómo la fuerte y original visión de Trump se descarriló tan gravemente.

Qatar es un importante financiador de Hamás, con donaciones de más de mil millones de dólares anuales. Qatar también ha sido durante décadas un estado patrocinador del terrorismo islamista en general.

Según Ehud Levi, jefe retirado de la unidad del Mossad para la guerra económica contra las organizaciones terroristas, «Qatar está a la cabeza de la financiación del terrorismo en todo el mundo, incluso más que Irán».

El plan de Qatar es, sin duda, que Hamás, uno de sus principales clientes, siga en el poder. Como portavoz de los Hermanos Musulmanes y Hamás a través de su vasto imperio televisivo, Al Jazeera, Qatar no quiere ver a Israel en la región más que Hamás.

Qatar ha «gastado casi 6.000 millones de dólares desde 2007 en presionar al gobierno estadounidense y canalizar dinero a las mejores universidades de Estados Unidos», según el periodista de investigación Adam Kredo, del Free Beacon.

«En 2023, el país gastó 5 millones de dólares en actividades de lobby ante el gobierno estadounidense. Otros 11 millones se gastaron en actividades de lobby no gubernamentales, según registros públicos. De 2020 a 2022, Doha gastó más de 130 millones de dólares en actividades de lobby gubernamentales y no gubernamentales.

«Qatar también ha invertido mucho en Estados Unidos, gastando más de 30.000 millones de dólares en 2019 a través de su fondo soberano de riqueza, la Autoridad de Inversiones de Qatar, según el Departamento de Estado».

Sólo hay una forma viable de abordar los problemas de la Franja de Gaza: descartar a Qatar como un intermediario supuestamente honesto (no lo es), designar a los Hermanos Musulmanes como una Organización Terrorista Extranjera (sí lo es), desarmar a todos los grupos terroristas y expulsar completamente a Hamás del poder.