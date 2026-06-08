Por qué Israel no podía dejar sin respuesta el ataque de misiles de Irán

Un análisis publicado por The Jerusalem Post sostiene que Israel consideró indispensable responder al reciente lanzamiento de misiles iraníes para preservar su capacidad de disuasión frente a Teherán y sus aliados regionales. El artículo argumenta que, desde la perspectiva israelí, una falta de respuesta podría haber sido interpretada por Irán y Hezbolá como una señal de debilidad, alterando el equilibrio estratégico en la región. Crédito foto: West Asia News Agency/vía Reuters

La decisión de Israel de atacar objetivos militares en el oeste y centro de Irán en las primeras horas de la mañana del lunes fue diferente de las rondas anteriores en un ciclo familiar de represalias, aunque ha estado tranquilo durante varias semanas. Fue una respuesta deliberada de Israel a una peligrosa prueba por parte de Teherán, y una que Jerusalén no podía permitirse dejar sin respuesta.

La cadena inmediata de eventos comenzó en Líbano. El domingo por la tarde, la Fuerza Aérea de Israel atacó objetivos de Hezbolá en Dahiyeh, el bastión de Beirut del grupo terrorista respaldado por Irán. El ataque siguió a las continuas violaciones de Hezbolá del alto el fuego mediado por Estados Unidos anunciado la semana pasada, y se produjo después de las advertencias del primer ministro Benjamin Netanyahu y del ministro de Defensa Israel Katz.

En toda verdad, no fue un gran ataque a objetivos de Hezbolá. Israel no lanzó una operación a gran escala en Beirut.

Sin embargo, Irán decidió responder directamente hacia Israel. Teherán había amenazado con represalias por el ataque de Israel y, para la noche del domingo, misiles iraníes se dirigían una vez más hacia el Estado judío.

Sirenas sonaron en más de 100 comunidades en el norte de Israel mientras los misiles iraníes eran lanzados hacia el país, y el lunes por la mañana se recibieron advertencias después de que los hutíes de Yemen también volvieran a unirse al conflicto. Restricciones del Comando del Frente Interno están en vigor durante todo el lunes, incluyendo una prohibición de actividades educativas en todo el país. No se reportaron heridos durante la noche, pero ese no es el punto. La importancia reside en el precedente que Teherán intentó establecer.

Si Israel hubiera permitido el ataque sin respuesta, el mensaje para Teherán habría sido bastante claro. Hezbolá podría seguir ignorando cualquier alto el fuego, atacando a Israel y sus soldados a voluntad, y cualquier respuesta israelí a Hezbolá podría ser interpretada por Teherán como una provocación, permitiendo a Irán disparar directamente a Israel mientras asume que la presión diplomática estadounidense mantendría atadas las manos de Jerusalén.

Ese es un modelo de disuasión imposible.

¿Negociación o Retaliación?

La posición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue muy clara. Instó a Netanyahu a no tomar represalias, diciendo a Axios que los Estados Unidos estaban «muy cerca de un acuerdo final con Irán» y que no quería que el último intercambio «hiciese estallar» las negociaciones. Argumentó que Israel había atacado, Irán había atacado, y que el asunto debería terminar ahí.

Desde la perspectiva de Washington, eso tiene sentido. Trump está tratando de preservar las negociaciones con Irán y evitar un regreso a la guerra regional abierta. También señaló que el ataque iraní «no hirió a nadie», presentando el intercambio como un episodio contenido que podría volver a plegarse en las negociaciones.

Pero desde la perspectiva de Israel, esa lógica está incompleta.

El ataque con misiles de Irán ha puesto a prueba si la capacidad de Israel para defenderse se ha vuelto subordinada a la diplomacia entre Estados Unidos e Irán, y eso en sí mismo es un problema.

Nadie está sugiriendo que Israel y Estados Unidos estén en desacuerdo con sus enfoques diferentes hacia Irán, pero después del incidente de la semana pasada en el que Trump supuestamente llamó a Netanyahu «malditamente loco», parece que necesita aumentar el sentimiento antagonista entre el presidente y el primer ministro.

Es muy probable que la noche del domingo haya sido una explosión de represalias que luego se calmará en silencio, pero también es posible que se haya producido un pequeño cambio en el equilibrio, debido a la creciente suposición de los iraníes de que Trump está lo suficientemente desesperado por un acuerdo como para frenar cualquier plan israelí.

Irán no atacó a Israel debido a un ataque a Teherán, Isfahán o alguna instalación nuclear. Estaba respondiendo a un ataque israelí a Hezbolá, que ha causado meses de miseria en el norte, y si se permite a Teherán disparar misiles a Israel después de cada ataque israelí a Hezbolá, entonces Hezbolá gana efectivamente inmunidad estratégica. Eso convertiría cada incidente en el norte en un veto iraní sobre la autodefensa israelí, y no responder sentaría un peligroso precedente.