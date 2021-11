Por qué cada vez más palestinos huyen de la Franja de Gaza

Israel Noticias- por Khaled Abu Toameh (Gatestone Institute)

La tragedia que ha asolado recientemente la Franja de Gaza ha vuelto a poner de manifiesto la magnitud del sufrimiento de los palestinos bajo el dominio del grupo terrorista respaldado por Irán, Hamás. También sirve para recordar el doble rasero de la comunidad internacional a la hora de tratar el conflicto palestino-israelí, especialmente la obsesión con Israel y la tendencia a ignorar cualquier fechoría del lado palestino.

Según informaciones procedentes de la Franja de Gaza, al menos tres palestinos que huyeron del enclave costero controlado por Hamás desaparecieron, al parecer tras volcar su embarcación frente a las costas de Grecia y Turquía. Los tres formaban parte de las decenas de palestinos que buscaban una vida mejor lejos de la represión y la corrupción de Hamás.

Una de las víctimas fue identificada como Anas Abu Rajileh, de 25 años, y otra era Nasrallah al-Farra.

El incidente atrajo una gran atención entre los palestinos debido a una grabación de audio realizada por uno de los emigrantes palestinos del barco. En la grabación -un mensaje de voz que envió a su madre en la Franja de Gaza- el joven le dice a su madre que uno de sus amigos se ha ahogado. Le pide que avise a la familia del amigo. “Madre”, se oye decir al hombre, “nos estamos ahogando y los peces nos están comiendo”.

Muchos jóvenes de la Franja de Gaza que pueden ahorrar o conseguir suficiente dinero han huido en los últimos años a otros países a través de Turquía y Grecia. Al parecer, pagan miles de dólares en sobornos a funcionarios de Hamás, guardias fronterizos egipcios y contrabandistas para que les ayuden a salir de la Franja de Gaza y comenzar una nueva vida en Europa y otros países.

Una encuesta de opinión pública realizada por la Universidad de Al-Aqsa en la Franja de Gaza el año pasado mostró que el 51% de los jóvenes que viven en Gaza emigrarían voluntariamente si se les diera la oportunidad de hacerlo.

Más del 80% explicó que la principal razón por la que quieren abandonar la Franja de Gaza son los factores económicos.

En particular, la encuesta reveló que el 73% de los encuestados cree que si Hamás y sus rivales de la facción gobernante Fatah, encabezada por el presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abbas, dejaran de guerrear entre sí, los jóvenes palestinos no considerarían la posibilidad de emigrar.

Hamás y Fatah están en guerra entre sí desde 2007. Entonces, Hamás dio un violento golpe de Estado contra la AP, arrojó a funcionarios de la AP a la muerte desde los últimos pisos de edificios altos y se hizo con el control de la Franja de Gaza.

No está claro cuántos palestinos han huido de la Franja de Gaza en los últimos años. Algunos informes estiman que más de 40.000 palestinos lograron salir entre 2014 y 2020. Otros informes sitúan la cifra en más de 70.000.

Los palestinos que participaron en la encuesta expresaron su preocupación por el hecho de que muchos de los emigrantes son licenciados universitarios y profesionales, especialmente médicos que prefieren trabajar y vivir en países europeos, y no bajo el mando de Hamás.

“Los incidentes de ahogamiento de jóvenes durante los viajes de emigración inquietan a las familias de los emigrantes”, informó el periódico panárabe Al-Quds Al-Arabi. “Al mismo tiempo, el ahogamiento muestra el alcance de la tragedia que viven los residentes de la Franja de Gaza, que empuja a los mejores de sus hijos a emigrar”.

El último incidente desencadenó una ola de protestas de muchos palestinos, que acudieron a diversas plataformas de medios sociales para expresar su conmoción e incredulidad por la tragedia y denunciar a los dirigentes de Hamás por su incapacidad para mejorar las condiciones de vida de su pueblo.

Refiriéndose al fastuoso estilo de vida que llevan la mayoría de los funcionarios de Hamás en la Franja de Gaza y en el extranjero, muchos palestinos se quejaron de que mientras los peces se comen a los pobres emigrantes, los dirigentes de Hamás siguen disfrutando del mejor pescado y marisco que se ofrece en Qatar y en la Franja de Gaza.

Al enterarse de la tragedia, otros palestinos lanzaron un hashtag en Twitter, titulado “Queremos vivir”, en el que también responsabilizaban a Hamás de la elevada tasa de desempleo y pobreza en la Franja de Gaza.

Algunos usuarios de las redes sociales también culparon a la facción de Al Fatah de Abbas de su continua miseria, debido a su continua rivalidad con Hamás.

“El gobierno [de Hamás] no está haciendo nada para cambiar las vidas humanas allí”, escribió el periodista palestino Walid Mahmoud. “Añade que los medios de comunicación no hablan de esto, y creo que no lo harán”. Mahmoud, que procede de la Franja de Gaza, explicó que el hashtag “Queremos vivir” refleja hasta qué punto la población de Gaza se ha indignado por “la estupidez del gobierno [de Hamás]”.

Refiriéndose a la corrupción y la apatía de los dirigentes de Hamás hacia el sufrimiento de su pueblo, algunos palestinos revelaron que los hijos de los dirigentes de Hamás se regalaban billetes para el balneario egipcio de Sharm a-Sheikh.

Un palestino de la Franja de Gaza, que no reveló su nombre, publicó un vídeo en el que lanzaba un mordaz ataque contra los dirigentes de Hamás, acusándolos de destruir el futuro de los jóvenes.

“Si nuestros líderes no se preocupan por nosotros, esto es un desastre… La gente se está muriendo; se está muriendo de hambre. La vida de la gente ha sido destruida. Los jóvenes están muriendo y los peces se los están comiendo. Los líderes [de Hamás] y sus hijos no son mejores que yo y mis hijos”.

Aparentemente, los dos millones de palestinos que viven bajo el gobierno de Hamás han llegado a la conclusión de que es Hamás, y no Israel, el responsable de su miseria.

A juzgar por las reacciones de los palestinos ante la última tragedia protagonizada por los aspirantes a emigrantes, es obvio que muchos palestinos comprenden lo que la mayoría de los activistas antiisraelíes no logran entender: que Hamás da prioridad a la fabricación y el contrabando de armas frente a la provisión de puestos de trabajo a los desempleados y la asistencia a quienes viven en la pobreza.

Hamás podría haber convertido la Franja de Gaza en el Singapur de Oriente Medio. En lugar de ello, Hamás eligió convertir la Franja de Gaza en un centro de yihad (guerra santa) contra Israel.

Ghanem Nusseibeh, musulmán palestino perteneciente a la familia árabe más antigua de Jerusalén, comentó

“Durante los últimos 15 años, Hamás ha llevado a Gaza de mal en peor. Los gazatíes son un pueblo sometido a un régimen islamista brutal que es rehén de políticas estancadas que sólo sirven a los intereses de Hamás y de sus aliados islamistas mundiales. Si la comunidad internacional pudiera ayudar a liberar a Gaza de esas fuerzas, podría ayudar a los gazatíes a crear un Dubai en el Mediterráneo o un nuevo Singapur”.

Si los palestinos de la Franja de Gaza están realmente tan desesperados, les convendría derrocar a Hamás y poner fin a su férreo gobierno sobre la Franja de Gaza.

Sin embargo, Hamás sigue aplastando la disidencia e intimidando a sus críticos. Además, Hamás sigue gozando de popularidad entre muchos palestinos no sólo en la Franja de Gaza, sino incluso en Cisjordania. La razón por la que Hamás es tan popular es que muchos palestinos apoyan su llamamiento a la eliminación de Israel.

Sería más útil que los palestinos que huyen de la Franja de Gaza se quedaran en casa y dedicaran sus energías a eliminar a Hamás del poder, aunque esa eliminación tuviera un alto precio. Esta es la única manera de resolver los problemas de Gaza.

Culpar a Israel de todo lo malo en la Franja de Gaza puede engañar a muchos en Estados Unidos, Canadá, Europa y el Reino Unido. Pero los palestinos que huyen de Gaza y sus familias que se quedan atrás saben la verdad: que es Hamás quien les ha llevado al abismo, incluso al mar en el que ahora se están ahogando.