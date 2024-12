Personalidades de los medios árabes critican a Hamás: es el verdadero enemigo de los habitantes de Gaza, un subcontratista de Irán

En el contexto de la guerra actual en Gaza, periodistas y personalidades de los medios de comunicación árabes liberales han intensificado sus críticas a Hamás y a su liderazgo [1] en las redes sociales. En numerosas publicaciones en sus cuentas personales, argumentaron que Hamás es una organización terrorista que sirve a los intereses de Irán mientras lleva a Gaza de regreso a la Edad de Piedra y provoca una catástrofe y una segunda Nakba sobre el pueblo palestino.

Los escritores dirigieron duras críticas a los líderes del movimiento, que viven en hoteles de lujo fuera de Gaza mientras muestran indiferencia ante el sufrimiento de los habitantes de Gaza y los utilizan como escudos humanos para los agentes de Hamás. Los autores también expresaron su indignación por la ejecución de rehenes israelíes en túneles de Hamás y pidieron a Hamás que acepte un acuerdo de intercambio para poner fin a la guerra. Algunos de ellos también pidieron a los países árabes que actúen contra Hamás para poner fin a la destrucción y la tragedia en Gaza.

A continuación, se muestra una selección de estas publicaciones:

Es una vergüenza defender a Hamás, que tortura y asesina a los rehenes

Muchos periodistas y figuras de los medios de comunicación atacaron a Hamás por su comportamiento inmoral e inhumano al retener, torturar y asesinar a los rehenes israelíes. La autora liberal egipcia Dalia Ziada, que reside en Estados Unidos, compartió fotografías de seis rehenes que fueron asesinados por Hamás en un túnel a finales de agosto, y escribió: “Fueron secuestrados, torturados dentro de un túnel y luego asesinados por terroristas de Hamás… y algunas personas siguen abogando por Hamás en Occidente, y otras todavía confían en Hamás como ´negociador´ del alto el fuego. ¿Quieren un acuerdo sobre los rehenes? ¡Así es como Hamás entiende lo que significa un acuerdo sobre los rehenes!” [2]

El periodista libanés Hussein Abd Al-Hussein también se pronunció en contra del asesinato de los seis rehenes, comentando: «¿Esto es ‘resistencia’? ¿Esto es ‘Palestina libre’? ¿Secuestrar a personas de sus hogares, torturarlas, ejecutarlas a quemarropa? ¿Esto es el resurgimiento del califato islámico, la grandeza árabe? ¡Qué vergüenza! Todos los que siguen defendiendo a Hamás, incluso exigiendo un alto el fuego, esto es culpa vuestra». [3]

El influencer de las redes sociales emiratí Loay Al-Sharif escribió sobre el mismo incidente: «Mi más sentido pésame a mis amigos estadounidenses e israelíes por la devastadora noticia de la muerte de los rehenes que celebraron la vida el 7 de octubre y fueron secuestrados por el malvado y malévolo Hamás, que también ha traído caos a los palestinos». [4]

El 20 de agosto, después de que se recuperara de Gaza el cuerpo del rehén israelí Avraham Munder, el periodista palestino Ayman Khaled, que escribe en el sitio web de noticias saudí Elaph, señaló: «Un rehén israelí de 79 años murió en Gaza. Oh, Hamás, ¿qué estaba haciendo en Gaza? ¿Basándose en qué ley religiosa fue capturado un hombre de esa edad?» [5]

Hamás ha provocado el desastre en Gaza y es el verdadero enemigo de Palestina; Sinwar era un criminal

Muchos de los escritores afirmaron que Hamás no es un movimiento de resistencia, sino una organización terrorista que destruyó Gaza y que provocó desastres a su pueblo, y cuyos líderes son criminales.

El periodista libanés Nadim Koteich escribió después de la eliminación del líder de Hamás Yahya Sinwar: «Yahya Sinwar fue finalmente obligado a salir de la ‘Guerra del Pecado’ a la que orgullosamente arrastró a Gaza, dejando a los palestinos con nada más que escombros, lágrimas y más sufrimiento». [6]

El periodista yemení Hussein Al-Waday publicó: «Entre los logros [de Sinwar] [están los siguientes]: destruir Gaza, subordinar la causa palestina a los intereses del patrón iraní, provocar una segunda Nakba, allanar el camino para la destrucción del Líbano y presentar a la entidad criminal [Israel] excusas para eliminar la causa [palestina] en bandeja de plata…» [7]

La autora liberal egipcia Dalia Ziada escribió después de la eliminación de Sinwar: “En caso de que no lo sepan, les recuerdo que #Sinwar no era un ‘luchador por la libertad’. Era odiado por la gente de Gaza debido a la brutalidad de sus milicianos que robaban el dinero y la comida de la gente de Gaza de manera regular. #Hamás no es un movimiento de resistencia. Es una organización terrorista que ataca a civiles inocentes en Israel, Gaza e incluso en mi país, Egipto. La cantidad de personas afectadas por Hamás es demasiado grande para contarla. ¡Yo, por ejemplo, mi vida fue subvertida el año pasado debido a estos terroristas y sus simpatizantes! ¡Que esta pesadilla termine! ¡Que Oriente Medio respire de nuevo!” [8]

El empresario y bloguero saudí Monther Aal Sheikh Mubarak compartió las declaraciones hechas por el líder de Hamás Khaled Mash’al en el aniversario del ataque del 7 de octubre, en las que dijo que las pérdidas sufridas por el pueblo palestino, incluidas las numerosas muertes, fueron meramente «tácticas». Mubarak comentó: «Khaled Mash’al dice en un video que las decenas de miles de muertos y heridos, los cientos de miles de personas desplazadas, las casas y mezquitas destruidas y las mujeres viudas son ‘pérdidas tácticas’. ¡Imagínense a los residentes de Gaza escuchando que lo que les sucedió es una cuestión táctica!» [9]

El 30 de octubre de 2024, el influencer saudí de las redes sociales Abdullah Al-Tawila’i escribió lo siguiente dirigiéndose a Hamás: « ¿Por qué no quieren una solución de dos Estados? ¿Por qué no quieren la paz? ¿Por qué quieren que continúe el sufrimiento del pueblo palestino? ¿Por qué no quieren una vida digna para los palestinos, sin expulsión, asesinatos y destrucción? ¿Por qué inician una guerra casi una vez cada dos años?». Luego agregó: «La respuesta es esta», y compartió una foto del líder de Hamás, Osama Hamdan, con el título «[Hamdan] llega a Mauritania para recibir fondos». [10]

El periodista palestino Ayman Khaled publica muchos mensajes en su cuenta de X criticando a Hamás y su insistencia en gobernar Gaza, una conducta que, según él, perjudica a la causa palestina. El 7 de noviembre de 2024 escribió: “Esperábamos que Hamás tuviera un poquito de compasión por los habitantes de Gaza y abandonara [la Franja], pero, en todas las rondas de negociaciones anteriores, perpetró el peor acto de traición al insistir en permanecer en el poder allí a expensas del pueblo que sufre”. [11] En una publicación anterior, del 1 de julio de 2024, escribió: “Hamás ha devuelto a Gaza a la Edad de Piedra y lo ve como un logro importante. El islam político es una plaga”. [12] El 16 de marzo de 2024 compartió una foto de Yahya Sinwar y comentó: “El que destruyó Gaza es un criminal, no un héroe”. [13]

Los líderes de Hamás viven en hoteles de lujo mientras matan de hambre a los habitantes de Gaza y los utilizan como escudos humanos

Muchos de los escritores criticaron a Hamás por vivir en el lujo fuera del país mientras ignoran la devastación que han causado sobre la población de Gaza y mientras los utilizan como escudos humanos. El 7 de octubre de 2024, después de que el líder de Hamás Khaled Mash’al diera un discurso en el aniversario del ataque del 7 de octubre, el escritor saudí Jihad Al-Obaid compartió fotos de Mash’al cenando y haciendo ejercicio en un hotel de lujo y comentó: «Khaled Mash’al exige que los países árabes brinden apoyo financiero a Gaza y que los pueblos ‘salgan a las calles para presionar a sus países [para que apoyen a los habitantes de Gaza]’. Tomen nota, agradece a Irán por su apoyo, dando a entender que su parte ya está hecha. Lo absuelve de responsabilidad y no le exige dinero. Sin embargo, quiere que los pueblos [árabes] se rebelen y creen el caos en sus países. ¡Oh mercenario, que Alá te maldiga!» [14]

El periodista saudí Abd Al-Aziz Al-Khames, ex editor de la revista Al-Majallah y del diario londinense Al-Arab, publicó en su cuenta de X: “…Khaled Mash’al salió de su lujosa suite en el hotel y declaró que el ataque del 7 de octubre ‘ha devuelto a Israel al punto cero’. ¿Habla en serio? Me pregunto si Mash’al ha recorrido los barrios de Gaza y ha visto por sí mismo quién ha vuelto realmente al punto bajo cero. ¿Ha visto la devastación por todas partes o las familias que se han quedado sin refugio? ¿O prefiere ignorar las imágenes de los desplazados [en los campos], las enfermedades y la pobreza porque contradicen el mito que él vende a su público [?]… ¿No es absurdo que quien habla del punto cero viva una vida de lujo que está tan alejada de la realidad por la que la gente [de Gaza] está pagando el precio todos los días?” [15]

El escritor saudí Fahd Deepaji compartió una caricatura del líder de Hamás Khaled Mash’al, quien a fines de agosto llamó a renovar los ataques suicidas contra Israel. La caricatura muestra a Mash’al disfrutando de una suntuosa cena en un ambiente elegante y diciendo: «Oh, jóvenes de la nación, oh, hombres, salgan y protesten en las plazas. Necesitamos llevar a cabo ataques suicidas en todos los países árabes». Deepaji comentó: «Éste es uno de los líderes del plan de Irán y uno de sus subcontratistas [que manejan] la causa palestina». [16]

En otra publicación, Deepaji compartió una caricatura que mostraba a palestinos enterrados bajo los escombros, pero todavía haciendo el signo de la victoria, y escribió: «‘Gaza ha ganado’, dicen los medios de comunicación de los subcontratistas [de Irán]». [17]

El periodista saudí Ibrahim Al-Suleiman escribió en su cuenta de X el 8 de agosto de 2024: «Después de las calculadas aventuras de Khaled Mashal, ¡hoy está incitando a las operaciones suicidas! La persona más despreciable es aquella que sacrifica a otros mientras se sienta en hoteles y palacios y disfruta de una vida pacífica con miles de millones [de dólares]». [18]

En otra publicación del 14 de julio de 2024, Al-Suleiman escribió, refiriéndose a la eliminación del funcionario de Hamás Rafa’ Salama en Khan Younis: «Esto es Hamás. O se [esconden] como ratones en sus agujeros y dejan que la gente desarmada pague el precio de sus acciones tontas, o salen de sus agujeros y convierten a los ciudadanos en barreras y escudos humanos, causando así su muerte.» [19] El 13 de julio de 2024 compartió declaraciones de un palestino desplazado en Gaza, junto con imágenes de líderes de Hamás cenando en el lujo, y escribió: «Los líderes de Hamás son indiferentes a los heridos mientras cenan en las mesas más elegantes». [20]

La cineasta y guionista jordana Nisreen Al-Sbeihi, que vive en Gran Bretaña, escribió: «Hamás es el verdadero enemigo del pueblo de Gaza. Sus milicias se apoderan de la ayuda que [varios] países proporcionan gratuitamente para calmar el hambre del pueblo de Gaza y la almacenan para vendérsela a ellos… ¡Sí, el verdadero enemigo de Palestina es Hamás!» [21]

En otro artículo escribió: “Hamás lleva a cabo la mayoría de sus operaciones desde el corazón de los campos de refugiados, mientras utiliza a la gente como escudos humanos para sus funcionarios políticos y militares, y mientras los medios de comunicación lo apoyan y pretenden llorar por este derramamiento de sangre… Hamás continúa implementando su plan y ya ha sacrificado las vidas de más de 40.000 personas, [con] más de 100.000 heridos y lisiados y más de un millón y medio de personas desplazadas, sólo para avivar el espíritu de la revolución”. [22]

El 3 de marzo de 2024, el empresario y bloguero saudí Monther Aal Sheikh Mubarak compartió una fotografía de los líderes políticos de Hamás y comentó: «Sus rostros están sonrientes y sus barrigas están llenas, mientras que los rostros de la gente de Gaza están tristes y se mueren de hambre». [23]

Hamás ha convertido la causa palestina en moneda de cambio para Irán

Los periodistas y personalidades de los medios de comunicación también condenaron a Hamás por servir a Irán y permitir que este país utilice la causa palestina para encender la región con el fin de promover sus intereses a expensas de los habitantes de Gaza.

El Dr. Muhammad Al-Quaiz, ​​escritor y poeta saudí, escribió el 18 de octubre de 2024, tras la eliminación de Yahya Sinwar: «Los habitantes de Gaza son los que eligieron a Hamás en 2006 con una mayoría del 44%, pero [este movimiento] conspiró con los enemigos del islam: Irán y su eje. Hoy están cosechando los frutos de esta decisión en derramamiento de sangre y destrucción. Esta es una lección para cualquiera que apueste por el islam político, y cuán alto es el precio…» [24] El 31 de julio, tras la eliminación de Isma’il Haniya, Al-Quaiz escribió: «Isma’il Haniya está muerto. No fue eliminado en el frente en Palestina, ni en ningún país árabe. Fue eliminado mientras conspiraba con otro enemigo [de los árabes, es decir, Irán] en la capital de la conspiración y la traición [Teherán]». [25]

El escritor saudí Saleh Al-Fahid respondió a las declaraciones hechas por Khaled Mash’al en el funeral de Isma’il Haniya, en las que dijo que Hamás había abandonado a “países hermanos” (sin especificar a qué países se refería). [26] Al-Fahid escribió: “Ustedes abandonaron estos países después de haber organizado un golpe de Estado contra la Autoridad Palestina y dividido las filas palestinas, mientras mantenían el control exclusivo sobre Gaza y la separaban de Cisjordania para establecer su monstruoso mini-estado, debilitando así la causa palestina… Ustedes abandonaron estos países después de haberse arrojado a los brazos de los ayatolás en Teherán y haber convertido la causa palestina en una moneda de cambio en el bolsillo de Khamenei”. [27]

El investigador saudí Kassab Al-Otaibi criticó duramente a Haniya por su lealtad a Irán a expensas del pueblo palestino y los países árabes. En este sentido, escribió: «Personalmente, no celebré la muerte de Haniya, a pesar de que él y su movimiento perjudicaron a mi país, especialmente a través de su apoyo político y militar a los hutíes, como es evidente en discursos, imágenes, videos y posiciones. [Haniya] perdió su brújula, y Hamás en su conjunto se arrojó a los brazos de Irán y adoptó las percepciones políticas, intelectuales e ideológicas [de este último]. Fue eliminado como resultado de una traición fácil y a sangre fría, después de que [el líder supremo de Irán, Ali] Khamenei obtuvo el control total de Hamás y sus decisiones, la última de las cuales fue la decisión de [lanzar] la [campaña] del 7 de octubre que destruyó completamente Gaza y causó que fuera ocupada y que su gente fuera asesinada y desplazada…» [28]

El liberal argelino Anwar Malek, que vive en París, escribió el 14 de abril: «[Aquí está] la nueva farsa de Hamás con respecto a lo que llama ‘La inundación de Al-Aqsa’, [cuyo] verdadero nombre [debería haber sido] la inundación de [Qassem] Soleimani: Como saben, esta operación fue llevada a cabo por Hamás, el subcontratista de Irán, el 7 de octubre [de 2023], para promover los intereses de los ayatolás… Los líderes de Hamás se esconden en Qatar y Beirut, los proxenetas se refugian en los túneles, mientras que el resto de la gente, hambrienta y enferma, lucha con su destino en tiendas de campaña derrumbadas…» [29]

Los Estados árabes deben condenar a Hamás y «expulsarlo»

Algunos de los escritores criticaron a los estados árabes por no exigir que Hamás libere a los rehenes israelíes y por permitirle controlar el destino de los habitantes de Gaza, y los llamaron a manifestarse contra este movimiento.

Por ejemplo, el periodista palestino Ayman Khaled escribió el 29 de agosto de 2024: “Khaled Mash’al está llamando a renovar los atentados suicidas. El movimiento extremista Hamás ha vuelto a sus raíces. Lo que se necesita es una voz árabe oficial que declare a Hamás como una organización criminal”.

El periodista saudí Saleh Al-Fahid escribió el 6 de agosto de 2024: “Renunciar a Hamás no significa renunciar a la causa palestina. La dirección palestina es clara, y es la Autoridad Palestina legítima en Ramallah, que es reconocida tanto por los árabes como por la comunidad internacional y goza de un amplio apoyo árabe. Hamás es simplemente una facción que llevó a cabo un golpe de Estado contra la Autoridad Palestina y ha mantenido el control exclusivo sobre Gaza, al igual que los hutíes lo hicieron en Yemen, y ambos son representantes de Irán”. [30]

El comentarista emiratí Dr. Salem Al-Ketbi publicó el 28 de mayo de 2024: “Los árabes se equivocaron al permitir que ese loco… Yahya Sinwar gestionara la mayor crisis de la historia árabe moderna, controlara el destino del pueblo de Gaza y lo tomara como rehenes en un intento de lograr una victoria ficticia sobre Israel. El resultado es que cada día mueren más víctimas palestinas y más rehenes israelíes…” [31]

El destacado periodista kuwaití Ahmad Al-Jarallah, editor de los diarios Al-Siyassa y Arab Times, hizo un llamamiento a los árabes para que “echen a Hamás”, y escribió en su cuenta de X: “La Liga Árabe debe actuar. Esa institución y los árabes deben expulsar a Hamás y a sus partidarios, que vendieron Gaza a Israel… ¿Qué ha ganado la causa palestina con lo que Yahya Sinwar y su socio en la injusticia y las mentiras, Mohammed Deif, hicieron de forma tan temeraria y sin contemplaciones? Mienten al pueblo palestino cuando dicen que lo que ocurrió [es decir, el ataque del 7 de octubre] volvió a poner la causa palestina en la agenda internacional. Condeno [a Sinwar] por esta ridícula excusa. Los árabes tienen derecho a expulsar a Hamás y esta locura y poner en el poder un gobierno que sepa cómo tratar la cuestión palestina”. [32]

El periodista saudí Abd Al-Aziz Al-Khames escribió el 11 de febrero de 2024: “¿Por qué los árabes no exigen que Hamás libere a los ancianos, niños y mujeres rehenes para permitir un alto el fuego? ¿Por qué no se critica a quienes causaron toda esta destrucción y matanza? ¿Qué tal un poco de autocrítica?” [33]

* C. Meital es investigador en MEMRI; H. Varulkar es Director de Investigación en MEMRI.

[1] Desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, MEMRI ha publicado numerosos artículos sobre las críticas árabes a Hamás en los medios árabes. Véase, por ejemplo:

Despacho Especial No. 10848, Usuarios de redes sociales árabes critican ataque a gran escala de Hamás: profanar cadáveres, violar niñas y secuestrar mujeres mayores son acciones contra el islam, 10 de octubre de 2023;

Despacho Especial No. 10949, Personalidades de los medios árabes: El liderazgo de Hamás está comerciando con la causa palestina; es responsable de la matanza y la destrucción en Gaza, y está al servicio de Irán, 9 de noviembre de 2023;

Despacho Especial No. 11484, Periodistas árabes y liberales saludan el asesinato del jefe del Buró Político de Hamás, Ismail Haniyeh: Era un terrorista que conspiró con Irán; ahora es el turno de Sinwar, Mash’al y Nasrallah, 2 de agosto de 2024;

Despacho Especial No. 11534, Críticas en las redes sociales a los llamados del alto funcionario de Hamás Khaled Mashal a la reanudación de los ataques suicidas contra Israel, 30 de agosto de 2024;

Despacho Especial No. 11622, Periodistas saudíes critican al líder de Hamás en el extranjero, Khaled Mashal: Es un mercenario iraní al que no le importan las vidas de los habitantes de Gaza y debería ser procesado, 17 de octubre de 2024.

[2] X.com/daliaziada, 1 de septiembre de 2024.

[3] X.com/hahussein, 1 de septiembre de 2024.

[4] X.com/lalshareef, 1 de septiembre de 2024.

[5] X.com/aypress, 20 de agosto de 2024.

[6] X.com/NadimKoteich, 17 de octubre de 2024.

[7] X.com/AlwadayHussein, 17 de octubre de 2024.

[8] X.com/daliaziada, , 18 de octubre de 2024.

[9] X.com/monther72, 7 de octubre de 2024.

[10] X.com/abdullah113438, 30 de octubre de 2024.

[11] X.com/aypress, 7 de noviembre de 2024.

[12] X.com/aypress, 1 de julio de 2024.

[13] X.com/aypress, 16 de marzo de 2024.

[14] X.com/JihadAlobaid, 7 de octubre de 2024.

[15] X.com/alkhames, 7 de octubre de 2024.

[16] X.com/fahddeepaji1, 12 de septiembre de 2024.

[17] X.com/fahddeepaji1, 9 de septiembre de 2024. En árabe, se trata de un juego de palabras, ya que la palabra muqawala(“subcontratistas”) es similar a la palabra muqawama(“resistencia”).

[18] X.com/70sul, 8 de agosto de 2024.

[19] X.com/70sul, 14 de julio de 2024.

[20] X.com/70sul, 13 de julio de 2024.

[21] X.com/NSbeihi, 5 de julio de 2024.

[22] X.com/NSbeihi, 9 de junio de 2024. La última frase de esta publicación es una alusión a las declaraciones realizadas el 26 de octubre de 2023 por el líder de Hamás, Ismail Haniyeh, quien dijo: “La sangre de las mujeres, los niños y los ancianos […] somos nosotros los que necesitamos esta sangre, para que despierte en nosotros el espíritu revolucionario, para que despierte en nosotros la determinación”. Véase el clip de MEMRI TV n.° 10911: “Líder de Hamás, Ismail Haniyeh: Necesitamos la sangre de las mujeres, los niños y los ancianos de Gaza, para que despierte nuestro espíritu revolucionario”,27 de octubre de 2023.

[23] X.com/monther72, 3 de marzo de 2024.

[24] X.com/A:QUAiZ, 18 de octubre de 2024.

[25] X.com/A:QUAiZ, 31 de julio de 2024.

[26] X.com/qudsn, 2 de agosto de 2024.

[27] X.com/salehalfahid, 6 de agosto de 2024.

[28] X.com/Dr_Kassab, 1 de agosto de 2024.

[29] X.com/anwarmalek, 14 de abril de 2024.

[30] X.com/salehalfahid, 6 de agosto de 2024.

[31] X.com/salemalketbi, 28 de mayo de 2024.

[32] X.com/Ahmadjarallah, 14 de julio de 2024.

[33] X.com/alkhames, 11 de febrero de 2024.