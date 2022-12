Periodista saudita: Está mal atacar a los reporteros israelíes que cubren la Copa del Mundo FIFA 2022 en Qatar

MEMRI

Tras varios incidentes en los que periodistas y equipos de medios de comunicación israelíes que cubrían la Copa del Mundo FIFA 2022 en Qatar fueron atacados verbalmente por hinchas de fútbol árabes y musulmanes, el periodista saudita Hani Al-Zahiri escribió un artículo bastante inusual condenando este fenómeno y llamando a ponerle fin. En la foto: el reportero israelí Moav Vardi es atacado verbalmente por un aficionado del fútbol saudí en Qatar (Twitter.com/jaberalharmi, 26 de noviembre, 2022)

Al-Zahiri argumentó que estos fanáticos extremistas solo se representan a sí mismos y que sus acciones no benefician a la causa palestina sino que solo dañan la reputación de los árabes y musulmanes. Una persona que ataca a alguien solo por su identidad es considerada racista, dijo y tampoco está justificado atacar a un reportero, que simplemente está haciendo su trabajo, por la política de su país. Al-Zahiri aconsejó a los fanáticos que disfruten los juegos y dejen la política fuera de los deportes, y enfatizó que el islam es «una religión pacífica que insta a sus seguidores a ser amables con todos, especialmente con los judíos y los cristianos». El verdadero problema que debe ser abordado, concluyó, es la incitación extremista que siembra el odio en la mente de las masas árabes y musulmanas.

Cabe señalar que el periodista emiratí ‘Ali Al-Hammadi, escribiendo en su cuenta Twitter, también criticó a quienes acosan a los reporteros israelíes en Qatar. Este los llamó alborotadores cuyo comportamiento los daña y perjudica solo a ellos y a su moral y no a los israelíes, que se abstienen de responderles».[1]

Lo siguiente son extractos traducidos de su artículo:[2]

«‘Cuando te dirijas a tu hogar, dile a tus amigos y a todos los que conoces que nosotros, los judíos, sobreviviremos por siempre’. Esa fue la respuesta que le dio hace unos días un reportero israelí que cubría el mundial de futbol en Qatar cuando un hombre lo atacó verbalmente y lo insultó solo por su identidad, tal como puede verse en un video que fue ampliamente difundido que circuló en las redes sociales.[3] El video provocó muchas respuestas y las respuestas naturalmente fueron mixtas. Pero la verdad… es que el hombre que atacó al reportero israelí, queriendo realizar un acto de heroísmo verbal, en realidad se encontró dándole al mundo una impresión errónea, es decir, que los árabes y los musulmanes son unos nazis y que los israelíes sobrevivirán a su odio y hostilidad, tal como sobrevivieron a los intentos de exterminio a lo largo de su historia. Un reportero israelí visto en otro video, que también fue abusado verbalmente por fanáticos extremistas solo por su identidad, no respondió a las diatribas, solo levantó la mano en un gesto de apaciguamiento.[4] Al mismo tiempo, este se volvió hacia el camarógrafo para asegurarse de que el incidente estaba siendo filmado, obviamente porque quería mostrárselo al mundo, para así transmitir el mismo mensaje transmitido por su colega. Este fue muy exitoso en ello, ya que desafortunadamente el video se extendió como reguero de pólvora y se volvió viral dentro de las redes sociales.

“La verdad que no llega hasta los espectadores y que nadie se molesta en transmitirles es que los extremistas solo se representan a sí mismos y que las naciones y religiones a las que pertenecen no tienen nada que ver con su comportamiento y acciones individuales. Una persona quien ataca a alguien solo por su identidad es un racista, ni ninguna ley o convención justifica atacar a alguien por la política que realiza su país.

«Todos los aficionados que asistan a la Copa del Mundo FIFA 2022 deben entender que un reportero, sin importar su nacionalidad o identidad, solo está haciendo su trabajo de cubrir este evento mundial y que el objetivo de asistir a la copa del mundo es disfrutar del fútbol evitando todo tipo de política o conflicto cultural. La mejor prueba de ello es que los reporteros israelíes y palestinos que vinieron a cubrir este evento mundial volaron a Qatar en el mismo avión, a pesar de los desacuerdos políticos entre ellos. Además, miles de árabes de origen palestino han estado trabajando durante años en organismos oficiales israelíes, desde la Knesset israelí hasta las FDI, construyendo asentamientos israelíes y trabajando en otros lugares. Entonces, ¿el extremista que atacó al reportero israelí está más preocupado por la causa palestina que los mismos palestinos?

“El mensaje que debe llegarle al mundo es que los musulmanes y los árabes no tienen ningún problema con el pueblo judío. Al contrario, el islam es una religión pacífica que insta a sus seguidores a ser amables con todos, especialmente con los judíos y los cristianos porque son el Pueblo del Libro[5] y porque todos los profetas de los judíos son reverenciados por los musulmanes. Además, la cultura árabe enfatiza que los árabes y los judíos son primos, en términos de su identidad y religión, por supuesto. En cuanto a la política, el conflicto palestino-israelí es puramente político, y lo manejan los políticos palestinos e israelíes en la mesa de negociaciones. Estos negociaron durante mucho tiempo, obteniendo algunos beneficios y en el futuro se sentarán a negociar algo más, porque así es la naturaleza de la política

“Además, es imposible ignorar la influencia de los mecanismos que buscan avivar los sentimientos extremistas entre las masas. Estos mecanismos han estado apuntando a los pueblos del Medio Oriente durante décadas, buscando sembrar el odio entre la población común, esa gente que no está involucrada en política y en las causas internacionales en lo absoluto. El resultado es que su percepción fue distorsionada, en un intento por despojarlos de su humanidad, en aras de causas que nada tienen que ver con sus vidas ni con la realidad de sus países (es decir, el conflicto palestino-israelí. Ese es el verdadero problema que debe ser abordado».

[1] Twitter.com/HammadiAD, 26 de noviembre, 2022.

[2] ‘Okaz (Arabia Saudita), 30 de noviembre, 2022.

[3] La referencia es a un incidente en el que un hincha le dijo a Raz Shechnik, reportero del diario israelí Yedi’oth Aharonoth, «de que no es bienvenido en Qatar y que Israel no existe, solo Palestina. Shechnik respondió que «Israel si existe… sobreviviremos para siempre. Recuerda eso cuando vayas a tu casa. Dile a tus amigos que no puedes vencer a Israel por siempre» (Twitter.com/AJArabic, 28 de noviembre, 2022).

[4] Esto se refiere a un incidente en el que un hincha saudí le dijo a Moav Vardi, reportero del canal israelí Kan: «Tu no eres bienvenido aquí… Solo existe Palestina y no Israel» (Twitter.com/jaberalharmi, 26 de noviembre, 2022).

[5] El Pueblo del Libro es un término coránico dado a los judíos y cristianos, a quienes se les otorga un estatus especial en el islam, diferente al de los infieles politeístas.