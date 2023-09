París retira a Abbas medalla de honor por “justificar el exterminio de judíos en Europa”

Enlace Judio México

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, despojó al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, del más alto honor de la capital francesa tras sus comentarios sobre el Holocausto que repetían conceptos antisemitas, dijo su oficina el viernes, según recoge The Times of Israel.

La alcaldesa Anne Hidalgo se une a otros líderes europeos y estadounidenses para denunciar al presidente de la Autoridad Palestina por un discurso antisemita sobre el Holocausto, en el que, según ella, negó “la verdad histórica de la Shoá“

Abbas ya no puede ostentar la medalla Gran Vermeil que le fue concedida en 2015 después de “justificar el exterminio de los judíos de Europa” en la Segunda Guerra Mundial, dijo a la AFP la oficina de Hidalgo.

“Los comentarios que usted hizo son contrarios a nuestros valores universales y a la verdad histórica de la Shoá“, dijo Hidalgo en una carta a Abbas enviada el jueves. “Por lo tanto, usted ya no puede conservar esta distinción”.

En un discurso reciente, Abbas repitió la afirmación infundada de que el dictador nazi Adolf Hitler hizo masacrar a los judíos debido a su “papel social” como prestamistas, y dijo que “no era cierto” que “Hitler mató a los judíos por ser judíos”.

“Dicen que Hitler mató a los judíos porque eran judíos y que Europa odiaba a los judíos porque eran judíos. No es verdad. Se explicó claramente que [los europeos] lucharon [contra los judíos] por su papel social y no por su religión”, dijo Abbas en agosto. “Los [europeos] lucharon contra esta gente por su papel en la sociedad, que tenía que ver con la usura, el dinero, etc.”, continuó.

Si bien Abbas hizo estas declaraciones durante un discurso a finales del mes pasado ante altos miembros de su partido Fatah en Ramallah, esta semana apareció un vídeo del evento.

“Usted (…) justificó el exterminio de los judíos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial con un claro deseo de negar el genocidio”, dijo Hidalgo en su carta.

“Condeno con vehemencia sus comentarios, ninguna causa puede justificar el revisionismo y el negacionismo”, añadió.

El texto de la carta fue publicado en X, anteriormente conocido como Twitter, por Yonathan Arfi, presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías Francesas (CRIF), una organización que representa a los judíos franceses.

“Esta importante decisión honra a París y el compromiso continuo de la ciudad contra el antisemitismo”, escribió tras el anuncio de Hidalgo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña también condenó los comentarios del presidente de la Autoridad Palestina y dijo que “el Reino Unido se opone firmemente a todos los intentos de distorsionar el Holocausto. Tales declaraciones no contribuyen a los esfuerzos hacia la reconciliación”.

Esas condenas siguieron a las declaraciones del jueves de Estados Unidos y la Unión Europea.

La enviada especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo, Deborah Lipstadt, calificó los comentarios de Abbas de “odiosos” y “antisemitas”.

“El discurso difamó al pueblo judío, distorsionó el Holocausto y tergiversó el trágico éxodo de judíos de los países árabes”, escribió Lipstadt en X.

La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo que los comentarios del líder de la Autoridad Palestina “socavan las perspectivas de un futuro seguro y pacífico para israelíes y palestinos”, además de ser “odiosos y antisemitas”.

La enviada especial de Estados Unidos para cuestiones del Holocausto, Ellen Germain, escribió en X que los comentarios de Abbas “son ejemplos horripilantes de distorsión del Holocausto y esfuerzos por reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Debemos denunciar esas mentiras y distorsiones cada vez que las veamos o escuchemos. La verdad importa”.

La UE emitió un comunicado denunciando los comentarios de Abbas, diciendo que contenían “comentarios falsos y extremadamente engañosos sobre los judíos y el antisemitismo”.

“Estas distorsiones históricas son incendiarias, profundamente ofensivas, sólo pueden servir para exacerbar las tensiones en la región y no sirven a los intereses de nadie”, continúa la declaración de la UE.

“Además, trivializan el Holocausto [sic] y, por lo tanto, alimentan el antisemitismo y son un insulto a los millones de víctimas del Holocausto y sus familias”.

En su discurso, Abbas también esbozó la teoría infundada de que los judíos asquenazíes no descienden de los antiguos israelitas sino de un antiguo pueblo turco conocido como los jázaros, que según una teoría desacreditada se convirtieron al judaísmo en masa.

“La verdad que debemos aclarar al mundo es que los judíos europeos no son semitas”, dijo Abbas, según una traducción de sus comentarios realizada por el Middle East Media Research Institute. “No tienen nada que ver con el semitismo”.

“Así que cuando les oímos hablar de semitismo y antisemitismo, los judíos asquenazíes, al menos, no son semitas”, añadió.

Abbas ha afirmado públicamente en ocasiones anteriores que los judíos asquenazíes son descendientes de los jázaros, incluso en un discurso de 2018 en el que también acusó de que el “comportamiento social” de los judíos causó el Holocausto.

Abbas tiene un historial de afirmaciones antisemitas y comentarios incendiarios sobre el Holocausto, incluido el de comparar en mayo a Israel que “miente como” el principal propagandista nazi Joseph Goebbels. El año pasado en Alemania, acusó a Israel de perpetrar “50 holocaustos” en una conferencia de prensa junto al Canciller Olaf Scholz. Israel, Alemania y Estados Unidos reaccionaron a la declaración con sorpresa e indignación.

